Europa ar putea avea parte de episoade de frig intens și ninsori în următoarele săptămâni, după o perturbare neobișnuit de timpurie a vortexului polar arctic. Fenomenul atmosferic, produs pe 10 noiembrie 2026, a atras atenția cercetătorilor, deoarece s-a manifestat mult mai devreme decât în mod normal. Specialiștii analizează inclusiv o posibilă legătură cu fenomenul El Niño, însă avertizează că evoluția vremii rămâne dificil de anticipat. Deși există indicii privind o creștere a riscului de pătrundere a aerului rece dinspre est, nu se poate spune deocamdată dacă întregul continent va fi afectat de un val de frig sau de ninsori abundente.

Europa, amenințată de un episod de iarnă severă. Foto: arhiva

Vortexul polar, afectat de o perturbare atmosferică neobișnuită în noiembrie

Un episod de încălzire stratosferică bruscă (SSW) a modificat semnificativ circulația vortexului polar arctic în prima parte a lunii noiembrie. Pe 10 noiembrie, vânturile puternice care înconjoară în mod obișnuit această structură atmosferică și-au schimbat direcția, un fenomen considerat neobișnuit pentru această perioadă a anului.

Vortexul polar reprezintă o zonă extinsă de circulație a aerului rece, aflată în stratosferă, deasupra regiunilor polare. În mod normal, vânturile din jurul său se deplasează de la vest la est, contribuind la menținerea aerului foarte rece în apropierea Arcticii.

În timpul iernii, vortexul se intensifică, însă uneori poate deveni instabil, se poate deforma sau chiar se poate împărți în două structuri distincte. Atunci când temperatura din stratosferă crește rapid, iar circulația obișnuită a vânturilor este perturbată, specialiștii vorbesc despre o încălzire stratosferică bruscă.

Actualul episod este considerat remarcabil prin momentul în care s-a produs. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Reading, observațiile meteorologice moderne nu indică manifestarea unui fenomen similar atât de devreme în sezonul rece.

Specialiștii încearcă acum să stabilească ce a declanșat această evoluție și în ce măsură ar putea influența vremea din Europa în perioada următoare.

Ce legătură ar putea exista între El Niño și slăbirea vortexului polar

Una dintre explicațiile analizate de cercetători vizează fenomenul El Niño, care influențează circulația atmosferică la nivel global prin încălzirea anormală a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial.

În timpul unui episod El Niño, alizeele, vânturile care bat în mod obișnuit dinspre est spre vest, își reduc intensitatea. În consecință, apa caldă din vestul Pacificului se deplasează către est, modificând distribuția presiunii atmosferice și comportamentul curenților de aer.

Aceste schimbări pot influența curentul-jet, o bandă de vânturi puternice care circulă la altitudini mari și are un rol important în evoluția sistemelor meteorologice.

Undele atmosferice generate în aceste condiții se pot propaga până în stratosferă, unde interacționează cu vortexul polar. În anumite situații, această interacțiune poate încetini vânturile care mențin vortexul și poate contribui la destabilizarea sa.

Adam Scaife, cercetător la Met Office, serviciul meteorologic britanic, consideră că El Niño ar fi putut contribui la apariția actualei perturbări, deși nu există suficiente dovezi pentru a confirma o relație directă de cauzalitate.

Fenomenul El Niño este cunoscut pentru capacitatea sa de a modifica probabilitatea producerii unor încălziri stratosferice bruște, în special în a doua parte a iernii. Totuși, actuala evoluție atmosferică este neobișnuită inclusiv prin faptul că slăbirea vortexului s-a produs atât de devreme.

Blocajul anticiclonic din Scandinavia, o altă posibilă explicație

Nu toți cercetătorii sunt convinși că El Niño a avut rolul principal în destabilizarea vortexului polar. O altă ipoteză luată în calcul indică dezvoltarea unui blocaj anticiclonic deasupra Scandinaviei în ultimele săptămâni.

Acest sistem de presiune ridicată a influențat circulația curentului-jet, provocând ondulări atmosferice care ar fi putut contribui la perturbarea vortexului din stratosferă.

Profesorul Andrew Charlton-Perez, de la Universitatea din Reading, consideră că acest mecanism ar putea explica mai bine evoluția observată.

„Aș spune că blocajul anticiclonic este probabil un factor mai important”, a precizat cercetătorul.

Într-o analiză publicată pe 6 noiembrie 2026, reprezentanții Universității din Reading au subliniat că este prematur să se stabilească dacă episodul El Niño aflat în desfășurare a provocat încălzirea stratosferică.

Prin urmare, oamenii de știință iau în calcul mai mulți factori atmosferici care ar fi putut acționa simultan. Deocamdată, nu există un consens privind cauza exactă a fenomenului.

Când ar putea ajunge frigul în Europa și ce spun meteorologii despre ninsori

Slăbirea vortexului polar poate favoriza deplasarea maselor de aer rece dinspre Arctica către latitudini mai sudice. În anumite configurații atmosferice, acest proces poate aduce temperaturi mult mai scăzute în nordul și estul Europei și poate crea condiții favorabile pentru ninsori.

Un exemplu cunoscut este episodul din 2018, când perturbarea vortexului polar a fost asociată cu pătrunderea aerului foarte rece dinspre est. Marea Britanie s-a confruntat atunci cu furtuni de zăpadă și temperaturi extrem de scăzute, într-un episod cunoscut sub numele de „Bestia din Est”. Fenomenele meteorologice severe au provocat moartea a zece persoane.

Totuși, o încălzire stratosferică bruscă nu înseamnă automat că va urma un val de ger în toate regiunile Europei. Efectele unei astfel de perturbări pot deveni vizibile la nivelul atmosferei inferioare după aproximativ două până la șase săptămâni, dar evoluția depinde de poziția sistemelor de presiune și de direcția curentului-jet.

Într-o actualizare din 18 noiembrie 2026, Met Office a confirmat producerea episodului de încălzire stratosferică, însă a atras atenția că efectele sale asupra vremii de la suprafața Pământului nu sunt încă certe.

Serviciul meteorologic britanic a precizat și că temperaturile scăzute înregistrate în această perioadă nu reprezintă o consecință a încălzirii stratosferice. În plus, vortexul polar a început să se refacă, iar vânturile de vest care îl înconjoară au început să se intensifice din nou.

Avertismentul specialiștilor: crește riscul unor pătrunderi de aer rece din est

Potrivit lui Adam Scaife, vortexul polar ar putea deveni mai puternic spre sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce ar favoriza temporar instalarea unor condiții meteorologice mai blânde.

Această evoluție nu exclude însă o nouă destabilizare a vortexului în cursul iernii. Cercetătorul avertizează că probabilitatea unor episoade cu circulație atmosferică favorabilă pătrunderii aerului rece din est este în creștere.

„Riscul apariției unor vânturi reci din est în această iarnă este în creștere”, a declarat Adam Scaife.

O asemenea configurație ar putea aduce temperaturi scăzute în anumite zone ale continentului și ar putea favoriza apariția ninsorilor, în funcție de traseul maselor de aer și de umiditatea disponibilă.

Pentru moment, meteorologii nu pot indica exact țările care vor fi afectate, perioada în care s-ar putea produce cele mai intense episoade de frig sau cantitățile de zăpadă care ar putea cădea.

Cert este că evoluția vortexului polar va fi urmărită îndeaproape în următoarele săptămâni, deoarece comportamentul său ar putea oferi indicii importante despre felul în care va evolua iarna 2026-2027 în Europa.