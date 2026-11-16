Prognoza meteo, 16 noiembrie 2026. Unde ajung temperaturile la 15 grade și în ce regiuni sunt așteptate precipitații

După un weekend cu temperaturi scăzute, vremea începe să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării. Luni, 16 noiembrie, valorile termice vor fi în creștere, însă ploile nu vor lipsi din peisaj. ANM anunță precipitații în mai multe regiuni, vânt cu intensificări locale și temperaturi maxime care pot ajunge la 15 grade Celsius.

Prognoza meteo, 16 noiembrie 2026. Unde ajung temperaturile la 15 grade și în ce regiuni sunt aștept Foto: IStock

Prognoza meteo pentru 16 noiembrie 2026. Cum va fi vremea în România

Prima zi a săptămânii aduce o schimbare ușoară în evoluția vremii. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în zilele precedente, iar în anumite regiuni se vor apropia de valorile normale pentru mijlocul lunii noiembrie. Cu toate acestea, atmosfera va rămâne predominant închisă, iar precipitațiile vor apărea în mai multe zone ale țării.

Conform prognozei meteorologice, cerul va prezenta înnorări temporare în majoritatea regiunilor. În prima parte a zilei, ploile vor fi slabe și izolate, fiind posibile mai ales în Oltenia, dar și în nordul și nord-vestul României.

Spre seară, vremea va deveni mai instabilă. Norii se vor înmulți, iar precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vestul și sud-vestul teritoriului. În zonele montane înalte, condițiile atmosferice vor favoriza apariția precipitațiilor mixte, respectiv lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensități reduse până la moderate în cea mai mare parte a țării. Totuși, în vest, est și sud-est sunt posibile rafale de 40–50 km/h. Intensificări ale vântului vor fi resimțite și pe crestele montane.

Un alt fenomen care poate afecta vizibilitatea este ceața, care se va forma izolat în zonele joase, în special dimineața și noaptea.

Din punct de vedere termic, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la -2 grade în zonele mai reci și vor ajunge la cel mult 6 grade Celsius în regiunile mai blânde.

Prognoza meteo în București. Ce temperaturi sunt așteptate în Capitală

În București, ziua de luni va fi caracterizată de un cer predominant noros și de temperaturi apropiate de normalul climatologic al perioadei.

Pe parcursul zilei, probabilitatea de precipitații va fi redusă, însă aceasta va crește în a doua parte a intervalului. Spre seară și în timpul nopții sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări semnificative. Temperatura maximă prognozată pentru Capitală va fi de 10–11 grade Celsius, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 4–5 grade.

Prin urmare, bucureștenii vor avea parte de o zi răcoroasă, cu puține perioade însorite și cu posibilitatea apariției precipitațiilor după lăsarea serii.

ANM anunță cum evoluează vremea până la mijlocul săptămânii

Tendința de încălzire va continua și marți, când temperaturile ar putea depăși 15 grade Celsius în unele zone din sudul și sud-estul țării.

Chiar dacă valorile termice vor fi în creștere, vremea va rămâne instabilă. Ploile vor continua să apară în mai multe regiuni, iar episoadele de precipitații vor putea fi însoțite de intensificări temporare ale vântului.

Astfel, începutul săptămânii va aduce o alternanță între perioadele cu temperaturi mai blânde și intervalele cu înnorări și precipitații. Deși frigul din weekend va mai pierde din intensitate, condițiile meteorologice vor rămâne specifice sezonului de toamnă târzie.

Cei care au planificate deplasări în următoarele zile ar trebui să țină cont de posibilitatea apariției ploilor, de rafalele de vânt și de ceața din anumite zone ale țării.