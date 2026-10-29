 Spital sigilat, aștept medici! Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a primit o secție nouă, dar trebuie să facă rost de personal
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Spital sigilat, aștept medici! Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a primit o secție nouă, dar trebuie să facă rost de personal

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Finalizat în august, predat în octombrie și deschis probabil, în noiembrie. Este povestea Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din Capitală, singurul spital public pentru boli pulmonare construit în România în ultimii 35 de ani. Aici vor fi mutate două dintre cele șapte secții ale Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, dar deocamdată, totul este doar pe hârtie.

Sală operații Institutul Marius Nasta
Așa arată sălile de operații de la Marius Nasta, dar fără doctori și pacienți. Foto: ps4.ro Foto: ps4.ro

Cât a costat noul spital și ce secții va avea 

Institutul Marius Nasta este cel mai important spital de boli pulmonare din România. Funcționează în două sedii: în Șoseaua Viilor și pe Calea Șerban Vodă, cunoscut ca „Zerlendi”, după numele boierului care a donat clădirea statului român în urmă cu 130 de ani. Ultimul dintre sedii a fost închis pentru pacienți în 2020, după ce ajunsese într-o stare deplorabilă. Apoi, în 2023 a venit vestea: vin fondurile europene, iar banii au salvat locul.

După un șantier care a durat trei ani, gestionat de primăria sectorului 4, cu fonduri din celebrul PNRR, a devenit cea mai modernă unitate medicală de stat din București. Este de fapt un „spital în spital”, terminat de constructor în luna august și predat utilat, pe 29 octombrie, conducerii Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

În sălile de aici există cele mai moderne săli de operație din București, saloane pentru pacienți cu unul sau două paturi. Costul investiției? Peste 120 de milioane de euro pentru a crea cel mai modern spital public pentru boli pulmonare.

Premierul Luca Niculescu în vizită noul sediu al Spitalului Marius Nasta
Premierul Luca Niculescu, miniștrii și primarul Băluță au vizitat un spital care nu funcționează Foto: ps4.ro

Inaugurare cu VIP-uri și promisiuni

Noua unitate medicală dispune de 115 paturi, dintre care 19 pentru terapie intensivă, trei săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, precum și spații și echipamente pentru investigații și tratamente de specialitate. Pacienții mai au de așteptat până când vor putea beneficia de aparatura ultramodernă instalată în „minunea medicală”.

În sălile de operații, în saloanele care așteaptă bolnavii, totul este sigilat iar scoaterea huselor mai durează. Personalul medical este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Asta nu a împiedicat cinci foști sau actuali miniștri în frunte cu proaspătul premier Luca Niculescu, să participe la operațiunea de predare-primire a investiției și să se felicite. Așa cum se întâmplă la români, întâi au venit VIP-urile și apoi vor trece pragul „ceilalți”.  

„Din punct de vedere juridic, astăzi, este îndeplinită procedura de predare a acestui obiectiv către Institutul Marius Nasta și către Ministerul Sănătății, astfel încât procedurile finale să aibă loc și într-un interval de trei, patru săptămâni, acest obiectiv să fie operațional, să existe aici medici și să existe pacienți”, a anunțat Daniel Băluță, primarul sectorului 4.  

„Pentru operaționalizarea acestei clădiri, personalul medical va fi relocat din vechile clădiri ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Acum echipele Ministerului Sănătății, împreună cu managerul spitalului, lucrează la etapa de operaționalizare și de relocare a personalului anumitor secții, anumitor specialități sau compartimente, în noua clădire. Da, el va fi operațional“, a fost și mai optimist fostul și actualul  ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.  

Pe holurile noului spital, în timp ce ne arată mândru noua clădire și aparatura, directorul medical al Institutului „Marius Nasta”, Dragoș Zaharia nu este așa de optimist. „Deocamdată totul este pe hârtie. Pot eu să contrazic pe domnul primar sau pe domnul ministru...Dacă așa au promis, așa o fi”, a explicat presei doctorul.  

Ce trebuie să știți despre noua secție medicală 

-la parter este amenajat compartimentul „Primire Urgențe”, laboratorul de Radiologie, un ambulatoriu și o sală de conferințe; 

-la etajul I este secția Terapie Intensivă și sălile de operații; 

-la etajul II sunt salonale de pneumologie și mai multe laboratoare; 

-la etajul III-saloane pacienți tuberculoză, laboratorul de anatomie patologică 

-la etajul IV, ultimul, vor avea sediul Secțiile Chirurgie și Oncologie  

Ghid de cumpărături

cosmin cernat maya instagram jpg
Fiica lui Cosmin Cernat, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată de soțul Monicăi Iagăr! S-a emis un ordin de protecție. Reacția Mihaelei Rădulescu Vedete românești
alexandra dinu adrian mutu
Unde a dispărut Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu! Cum arată la 45 de ani și ce s-a ales de viața ei după divorț Vedete românești
image
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite adevarul.ro
image
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet adevarul.ro

Parteneri

image
Eddy Gnahore, făcut praf de fostul antrenor: „Cum să merite 25.000 de euro? Îl felicit pe Andrei Nicolescu!” www.fanatik.ro
image
Cu cât vinde un fermier porcii de 120 de kilograme. "Putem să le dăm şi la sfert" observatornews.ro
image
Mircea Badea despre plângerea la CNA pentru mutarea emisiunii „Insula iubirii” la o oră mai târzie: „M-am uitat să văd cine a dat bani” www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Scandal MONSTRU! La date-ul NEFILMAT, Valentin i-ar fi propus Danielei să... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soţie a lui Adrian Mutu. Cum arată la 45 de ani şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video www.fanatik.ro
image
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram okmagazine.ro
image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
condus ploaie istock jpg
Ce trebuie să știe șoferii înainte de a se urca la volan pe timp de ploaie. Sfaturile ce le pot salva viața Fapt divers
lapte_shutterstock 2495423319 jpg
5 alimente delicioase care au mai mult lapte decât un pahar de lapte. Sunt ideale pentru oase sănătoase Fapt divers
julieta gallego facebook jpg
VideoDurere mare în Spania! Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani, în accidentul feroviar soldat cu zeci de victime Internațional
Aeroportul Otopeni FOTO Shutterstock
Misterul celor 700.000 de euro dispăruți de la Otopeni. Un angajat ar avea datorii la cămătari, iar altul și-ar fi luat mașină de lux Național
cadou adobestock jpg
Care este cadoul perfect pentru gazde. Experții în bunele maniere nu mai recomandă vinurile Fapt divers
Nevşehir, Cappadocia. Castelul Ortahisar (© Autoritatea pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia)
Tragedie în Cappadocia, după prăbușirea unor formațiuni stâncoase. Trei persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite Internațional
pensie jpg
Când intră pensiile în noiembrie 2026. Ce trebuie să știe pensionarii care primesc banii pe card sau prin Poșta Română Național
vertical shot white building clear sky jpg
Apartamentele, tot mai scumpe. Cât au ajuns să coste locuințele de la periferii? Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net