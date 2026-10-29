Spital sigilat, aștept medici! Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a primit o secție nouă, dar trebuie să facă rost de personal

Finalizat în august, predat în octombrie și deschis probabil, în noiembrie. Este povestea Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din Capitală, singurul spital public pentru boli pulmonare construit în România în ultimii 35 de ani. Aici vor fi mutate două dintre cele șapte secții ale Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, dar deocamdată, totul este doar pe hârtie.

Așa arată sălile de operații de la Marius Nasta, dar fără doctori și pacienți. Foto: ps4.ro Foto: ps4.ro

Cât a costat noul spital și ce secții va avea

Institutul Marius Nasta este cel mai important spital de boli pulmonare din România. Funcționează în două sedii: în Șoseaua Viilor și pe Calea Șerban Vodă, cunoscut ca „Zerlendi”, după numele boierului care a donat clădirea statului român în urmă cu 130 de ani. Ultimul dintre sedii a fost închis pentru pacienți în 2020, după ce ajunsese într-o stare deplorabilă. Apoi, în 2023 a venit vestea: vin fondurile europene, iar banii au salvat locul.

După un șantier care a durat trei ani, gestionat de primăria sectorului 4, cu fonduri din celebrul PNRR, a devenit cea mai modernă unitate medicală de stat din București. Este de fapt un „spital în spital”, terminat de constructor în luna august și predat utilat, pe 29 octombrie, conducerii Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

În sălile de aici există cele mai moderne săli de operație din București, saloane pentru pacienți cu unul sau două paturi. Costul investiției? Peste 120 de milioane de euro pentru a crea cel mai modern spital public pentru boli pulmonare.

Premierul Luca Niculescu, miniștrii și primarul Băluță au vizitat un spital care nu funcționează Foto: ps4.ro

Inaugurare cu VIP-uri și promisiuni

Noua unitate medicală dispune de 115 paturi, dintre care 19 pentru terapie intensivă, trei săli de operație, laboratoare de analize și cercetare, precum și spații și echipamente pentru investigații și tratamente de specialitate. Pacienții mai au de așteptat până când vor putea beneficia de aparatura ultramodernă instalată în „minunea medicală”.

În sălile de operații, în saloanele care așteaptă bolnavii, totul este sigilat iar scoaterea huselor mai durează. Personalul medical este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Asta nu a împiedicat cinci foști sau actuali miniștri în frunte cu proaspătul premier Luca Niculescu, să participe la operațiunea de predare-primire a investiției și să se felicite. Așa cum se întâmplă la români, întâi au venit VIP-urile și apoi vor trece pragul „ceilalți”.

„Din punct de vedere juridic, astăzi, este îndeplinită procedura de predare a acestui obiectiv către Institutul Marius Nasta și către Ministerul Sănătății, astfel încât procedurile finale să aibă loc și într-un interval de trei, patru săptămâni, acest obiectiv să fie operațional, să existe aici medici și să existe pacienți”, a anunțat Daniel Băluță, primarul sectorului 4.

„Pentru operaționalizarea acestei clădiri, personalul medical va fi relocat din vechile clădiri ale Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Acum echipele Ministerului Sănătății, împreună cu managerul spitalului, lucrează la etapa de operaționalizare și de relocare a personalului anumitor secții, anumitor specialități sau compartimente, în noua clădire. Da, el va fi operațional“, a fost și mai optimist fostul și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Pe holurile noului spital, în timp ce ne arată mândru noua clădire și aparatura, directorul medical al Institutului „Marius Nasta”, Dragoș Zaharia nu este așa de optimist. „Deocamdată totul este pe hârtie. Pot eu să contrazic pe domnul primar sau pe domnul ministru...Dacă așa au promis, așa o fi”, a explicat presei doctorul.

Ce trebuie să știți despre noua secție medicală

-la parter este amenajat compartimentul „Primire Urgențe”, laboratorul de Radiologie, un ambulatoriu și o sală de conferințe;

-la etajul I este secția Terapie Intensivă și sălile de operații;

-la etajul II sunt salonale de pneumologie și mai multe laboratoare;

-la etajul III-saloane pacienți tuberculoză, laboratorul de anatomie patologică

-la etajul IV, ultimul, vor avea sediul Secțiile Chirurgie și Oncologie