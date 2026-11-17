Invitată în podcastul lui Jorge, Sorana Mohamad, fostă membră a trupei ASIA a făcut mărturisiri emoționante despre primul său mariaj, care s-a încheiat chiar în ziua în care împlinea doi ani de la nuntă, dar și despre povestea de dragoste care a venit pe neașteptate.

Sorana nu a dorit să se căsătorească Foto: instagram

Cum a ajuns Sorana să se căsătorească

Fosta membră a trupei Asia a recunoscut, în cadrul podcastului moderat de Jorge, că nu și-a dorit niciodată cu adevărat să se căsătorească cu primul partener. Deși inițial a refuzat cererea în căsătorie, momentul în care acesta a ales să o ceară de față cu întreaga familie a pus-o într-o situație dificilă.

„Au început să plângă bunicii, bunicele, toată lumea”, și-a amintit Sorana, explicând că a acceptat în cele din urmă, deși simțea că nu este alegerea potrivită.

Artista a povestit că și-a petrecut ziua nunții cu multe îndoieli și chiar cu lacrimi în ochi, pentru că nu înțelegea de ce face acel pas. Totuși, relația nu a fost una marcată de conflicte. Din contră, cei doi s-au înțeles bine și au rămas apropiați, însă Sorana simțea că nu este omul alături de care își va petrece viața.

„Știam că vom divorța și așteptam doar momentul, pentru că știam că nici eu nu îi sunt jumătate”, a mărturisit ea.

Mesajul care a reaprins o legătură veche de peste două decenii

Ani mai târziu, viața avea să îi scoată din nou în cale pe Sorana și pe Adi, colegul și prietenul ei din adolescență. Totul a început în perioada în care acesta organiza reuniunea generației de liceu și încerca să îi găsească pe toți foștii colegi. După 23 de ani fără contact, Sorana a primit un mesaj neașteptat.

„Hei, ce faci? Adiță sunt”, i-a scris acesta.

Artista spune că a rămas surprinsă să îl vadă reapărând atât de brusc în viața ei. Au început să vorbească la telefon ore întregi, iar conversațiile au devenit rapid parte din rutina lor zilnică. Sorana și-a amintit cu nostalgie de perioada copilăriei, când Adi era băiatul care o ținea de mână și o însoțea peste tot. Relația specială dintre ei părea că nu dispăruse niciodată.

Pe măsură ce au reluat legătura, cei doi au realizat că, deși petrecuseră mai bine de două decenii separat, trecuseră prin experiențe surprinzător de asemănătoare.

„Ne-am dat seama că viețile noastre erau în oglindă. Am trăit separat, dar am trăit aceleași lucruri”, a povestit Sorana.

Revederea care a schimbat totul

Înainte de reuniunea de liceu, Sorana a propus să se întâlnească pentru a recupera anii pierduți. Când s-au văzut față în față după atât de mult timp, artista a avut parte de o surpriză. Pentru artistă, Adi rămăsese adolescentul pe care îl cunoscuse la 16 ani.

„Adi rămăsese undeva prins în mintea mea la 16 ani”, a spus ea.

Momentul decisiv a venit atunci când Adi și-a făcut curaj și i-a mărturisit ceea ce simțea. Nu a existat o perioadă lungă de cucerire și nici gesturi romantice elaborate. Într-o conversație pe WhatsApp, acesta i-a scris simplu: „Te iubesc”.

Pentru Sorana, răspunsul a venit firesc și imediat. „N-a contat nimic în acel moment. Am știut”, a mărturisit ea.

Potrivit vedetei, amândoi se aflau atunci în alte relații, însă au ales să fie sinceri și să nu ascundă nimic. Și-au anunțat partenerii, au pus capăt relațiilor respective și au început o nouă etapă a vieții lor.

Sorana spune că prima întâlnire oficială în calitate de iubit și iubită a avut loc chiar în fața casei în care urmau să se mute împreună, moment care a marcat începutul unei povești de dragoste pe care astăzi o consideră destinul său.