Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, apariție neașteptată alături de câștigătorii Asia Express 2026: „Ne-au scos și pe noi în oraș”

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o întâlnire specială cu Gabi Torje și Alin Alexuc, câștigătorii sezonului 9 Asia Express – Drumul Soarelui. Prezentatoarea TV a publicat pe rețelele de socializare o fotografie alături de aceștia și a transmis un mesaj amuzant, în care a făcut haz de marele premiu câștigat de cei doi.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Gabi Torje și Alin Alexuc. Foto: Antena 1

După eliminarea din competiția Asia Express, Mirela Vaida a vorbit despre prietenia pe care a legat-o cu Gabi Torje și Alin Alexuc. Se pare că relația dintre ei a rămas una apropiată și după încheierea aventurii din emisiune, iar recent s-au reîntâlnit în oraș.

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Prezentatoarea TV a dezvăluit, în glumă, că cei doi câștigători au fost generoși și i-au scos în oraș, folosind o parte din banii obținuți în urma competiției.

„Dacă tot au câștigat marele premiu, Torje și Alexuc ne-au scos și pe noi în oraș, din banii câștigați!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida: „Torje și Alexuc ne-au marcat”

Mirela Vaida a vorbit fără rețineri despre relația de prietenie pe care ea și Oana Tomoiagă au legat-o cu câștigătorii Asia Express. Prezentatoarea TV a mărturisit că au rămas plăcut impresionate de Gabi Torje și Alin Alexuc, dar și de Cheloo și Ban, foști concurenți ai competiției.

„Noi avem o relație foarte bună cu băieții (n.r. cu Gabi Torje și Alin Alexuc), vorbim, sunt niște oameni care se bagă, să ajute, sunt foarte implicați. Cheloo, Ban, Torje și Alexuc ne-au marcat”, a mai spus prezentatoarea la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație”

De asemenea, Mirela Vaida a vorbit despre experiența pe care a avut-o alături de Cheloo și a mărturisit că a descoperit o latură diferită a artistului, departe de imaginea de om dur pe care publicul o cunoaște.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație, cred că pentru toată lumea, pentru că, dincolo de masca de om dur, el ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment sau îi mulțumeam. Ne spunea: «Îmi stricați munca de 40 de ani, eu nu vreau să fiu băiatul bun, nu trebuie să îmi mulțumiți. Eu sunt băiatul rău, dur, nașpa și să mă înjurați tot timpul». Nu îi ieșea, pentru că e un om foarte mișto.”