 Mirela Vaida, dezvăluiri despre Cheloo după experiența Asia Express: „El ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment”
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Mirela Vaida, dezvăluiri despre Cheloo după experiența Asia Express: „El ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment”

#Asia Express
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Mirela Vaida a vorbit despre experiența Asia Express, la scurt timp după ce a ajuns acasă. Vedeta de televiziune a povestit cum a decurs aventura din competiție, dar și cum a fost interacțiunea cu Cheloo, fostul său coleg de emisiune, despre care a avut numai cuvinte de laudă. Prezentatoarea a dezvăluit ce a descoperit în spatele imaginii de om dur pe care artistul o afișează în fața publicului.

Mirela Vaida, dezvăluiri despre Cheloo.
Mirela Vaida, dezvăluiri despre Cheloo. Foto: Antena 1

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit competiția Asia Express chiar înainte de calificarea în marea finală. Chiar dacă nu au ajuns să lupte pentru marele premiu, cele două au rămas cu amintiri frumoase, experiențe de neuitat și prietenii legate pe Drumul Mătăsii.

Ce a spus Mirela Vaida despre Cheloo după Asia Express

Mirela Vaida a vorbit despre interacțiunea cu Cheloo, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi români. Prezentatoarea TV a mărturisit că artistul a fost una dintre cele mai mari surprize ale competiției și că, dincolo de imaginea sa de om dur, acesta are un comportament complet diferit.

Vedeta a povestit că artistul nu accepta complimentele și nici mulțumirile colegilor, insistând să își păstreze imaginea de băiat rău.

„Cheloo a fost cea mai mare revelație, cred că pentru toată lumea, pentru că, dincolo de masca de om dur, el ne certa ori de câte ori îi făceam un compliment sau îi mulțumeam. Ne spunea: «Îmi stricați munca de 40 de ani, eu nu vreau să fiu băiatul bun, nu trebuie să îmi mulțumiți. Eu sunt băiatul rău, dur, nașpa și să mă înjurați tot timpul». Nu îi ieșea, pentru că e un om foarte mișto”, a declarat Mirela Vaida, la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Mirela Vaida, prietenie strânsă cu Gabi Torje și Alin Alexuc

În cadrul aceleiași apariții televizate, prezentatoarea a vorbit și despre relația pe care a construit-o în timpul competiției cu Gabi Torje și Alin Alexuc, echipa care a câștigat sezonul Asia Express. Mirela Vaida a mărturisit că păstrează legătura cu cei doi și că a fost impresionată de felul lor de a fi.

„Noi avem o relație foarte bună cu băieții (n.r. cu Gabi Torje și Alin Alexuc), vorbim, sunt niște oameni care se bagă, să ajute, sunt foarte implicați. Cheloo, Ban, Torje și Alexuc ne-au marcat”, a mai spus prezentatoarea.

Mirela Vaida nu regretă eliminarea de la Asia Express

Chiar dacă nu au ajuns în marea finală, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă privesc cu recunoștință experiența trăită în competiție. Cele două și-au depășit limitele, au trecut prin numeroase provocări și au descoperit lucruri noi despre ele însele.

Mirela Vaida a recunoscut că și-ar fi dorit să continue aventura încă o zi, însă nu consideră că a rămas cu vreun regret. Pentru ea, participarea la Asia Express a fost una dintre cele mai intense experiențe din viață.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida, la Asia Express.

Oana Tomoiagă: „Fericirea stă în lucruri mici”

La rândul său, Oana Tomoiagă a mărturisit că aventura a reprezentat nu doar o provocare, ci și o adevărată lecție de viață. Artista a povestit că a învățat să aprecieze și mai mult lucrurile simple și momentele petrecute alături de oamenii dragi.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

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