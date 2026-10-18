Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele

Cheloo a fost dat de gol! Reporterul său de la „Asia Express”, Dan Haiducul, a dezvăluit ce face artistul după ce se închid camerele. Dacă fanii emisiunii au văzut o altă latură a sa, reporterul vine și cu mai multe detalii, pe care telespectatorii nu ar avea cum să le afle.

Cum s-a comportat Cheloo la Asia Express. Foto: Instagram

În episodul al patrulea din „Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Mătăsii”, Dan Haiducul, reporterul care l-a însoțit pe Cheloo și pe Mihai Ban în aventura lor, a oferit detalii despre comportamentul artistului de după ce se sting camerele.

Cum este Cheloo după ce se stingeau camerele

Fanii emisiunii au rămas plăcut surprinși atunci când i-au văzut parcursul lui Cheloo în emisiunea „Asia Express”. Dan Haiducul a relatat faptul că la fiecare cazare afla câte ceva nou despre artist. Cheloo stătea de povești cu gazdele nu doar de ochii lumii, ci și după ce se stingeau camerele. Era curios de poveștile lor și se deschidea și el, la rândul său.

„Cu toții știm o parte din Cheloo. Ce mi-am propus eu de când am început emisiunea asta a fost nu să judec ce știu, ci să descopăr lucruri noi despre el, laturi ale lui pe care nu le știm. Și într-adevăr, la fiecare cazare, el puțin câte puțin se lasă descoperit. Povestește despre familie, povestește despre înclinații pe care le are, povestește despre copilăria lui. Aflăm pas cu pas câte ceva despre el.

Surprinzător, el este un concurent care vrea să afle permanent câte ceva despre gazdele lui. Adică nu intră în casă, filmează cu ei, întreabă lucruri și după aia se duce să se culce. Nu. El rămâne întotdeauna, și după ce pleacă echipa de filmare, și discută cu oamenii ăia și află lucruri: care este viața, câți copii au, ce s-a întâmplat în satul sau în localitatea respectivă cu familia lor”, a povestit reporterul Dan Haiducul.

Ce comportament are artistul față de gazde

Un alt lucru pe care reporterul „Asia Express” Dan Haiducul l-a observat în legătură cu Cheloo, este acela că mereu era atent să nu deranjeze și să nu îi facă să se simtă inconfortabil pentru condițiile oferite. La fel era și cu șoferii care îl luau la autostop. Nu insista să-l ducă mai departe decât a stabilit inițial.

„El este foarte, foarte atent să nu îi deranjeze cu ceva, să nu se simtă oamenii oarecum jenați, stresați de ceva, că nu au mâncarea pe care și o dorește el sau că nu îi oferă condițiile pe care și le dorește. Și nu doar cu gazdele, ci și cu mașinile, adică în momentul în care ia o mașină, face autostopul, nu îi împinge pe șoferi, să se grăbească.

Nu forțează. Dacă omul i-a spus că îl duce până în punctul X, nu mai încearcă să îl convingă să îl ducă până în punctul X. El zice: nu, eu nu pot să fac chestia asta. Dacă omul a zis asta, asta voi face”, a spus Dan Haiducul, reporterul lui Cheloo de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

Cheloo și Mihai Ban au rezistat timp de cinci săptămâni în competiție. Nu au ajuns în finală, însă emisiunea le-a oferit ocazia de a se lăsa descoperiți de către telespectatori. Oamenii au putut să-i vadă și în afara zonei lor de confort.