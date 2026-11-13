 Ce nu s-a văzut la televizor despre Gabi Torje și Alin Alexuc! Momentul tensionat dintre cei doi, la Asia Express
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Ce nu s-a văzut la televizor despre Gabi Torje și Alin Alexuc! Momentul tensionat dintre cei doi, la Asia Express

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Gabi Torje și Alin Alexuc, câștigătorii sezonului 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, au oferit un interviu savuros în care au povestit cum a fost experiența celor 54 de zile petrecute în Uzbekistan și China. Cei doi au vorbit despre provocările întâmpinate pe parcursul competiției, dar și despre momentele amuzante și situațiile tensionate dintre ei. Deși au fost nevoiți să facă echipă în condiții dificile, aceștia au dezvăluit că au avut un singur moment în care nu au fost de acord.

Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express
Gabi Torje și Alin Alexuc la Asia Express Foto: Facebook

După o aventură de 54 de zile, Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit să ajungă până la capătul competiției și să plece acasă cu marele premiu și titlul de câștigători ai sezonului 9.

Recent, cei doi au urmărit împreună edițiile emisiunii și au observat că, spre deosebire de alte echipe, care au avut parte de numeroase neînțelegeri, ei au reușit să păstreze o relație foarte bună pe parcursul întregului traseu.

Gabi Torje și Alin Alexuc au avut un singur moment tensionat în Asia Express

Fostul fotbalist a povestit că singura contradicție dintre ei a avut legătură cu locul în care urmau să doarmă. Deși ajunseseră într-o cameră în care existau două paturi, Alin Alexuc nu a fost de acord să doarmă separat de coechipierul său. Gabi Torje a rememorat momentul cu umor și a explicat că acesta nu voia să renunțe la patul matrimonial.

„În 54 de zile, am avut un singur moment în care ne-am contrazis, văzând și celelalte echipe la televizor cât de mult s-au contrazis. Ne-am dat seama de cât de bine ne-am înțeles. Am prins și pat matrimonial, am avut și camere cu două paturi matrimoniale și n-ai vrut să dormi fără mine că îți era frig (n.r. râde)”, a declarat Gabi Torje, la Observator 12.

„Ce ați văzut acolo că a râs trei secunde este total neprezentativ”

La rândul său, Alin Alexuc a povestit despre una dintre probele care i-au provocat cele mai multe hohote de râs. Aceasta și-a amintit de momentul în care fostul fotbalist a trebuit să intre în pielea unui personaj și să poarte o coadă de sirenă pentru a realiza câteva fotografii. Deși s-a amuzat copios, concurentul a încercat să-și stăpânească reacțiile pentru a nu-și supăra partenerul de echipă.

Gabi Torje a completat povestea și a explicat că situația a fost mult mai amuzantă decât s-a văzut la televizor, întrucât Alin Alexuc nu se mai putea opri din râs.

„Problema mea cea mai era că după un zid, după un geam, era Alexuc cu o cameră care râdea întruna. Ce ați văzut acolo că a râs trei secunde este total neprezentativ. A râs întruna, cu lacrimi. Era incredibil de greu, nu e ca și când am făcut bine. Eu, în mintea mea, făceam bine (...) Eu eram la trei metri, lui Alexuc i se părea că eram la 30 de centimetri”, a mai povestit Gabi Torje.

Gabi Torje, despre revederea cu familia după 54 de zile petrecute în competiție

Dincolo de probele dificile, momentele amuzante și adrenalina competiției, unul dintre cele mai grele lucruri pentru Gabi Torje a fost distanța față de familie. Fostul fotbalist a recunoscut că i-a fost dificil să stea atât de mult timp departe de cei dragi, mai ales că este o persoană foarte apropiată de familie și obișnuiește să vorbească des cu membrii acesteia.

Revenirea acasă a fost, astfel, un moment extrem de așteptat, atât pentru el, cât și pentru cei care l-au urmărit și susținut pe parcursul aventurii. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Gabi Torje a vorbit despre emoțiile revederii și despre cât de mult contează legătura cu familia în astfel de experiențe.

„Îți dai seama că abia au așteptat! Indiferent cum ar fi, familia te așteaptă și dacă vii după o săptămână, și dacă vii după finala competiției.

Pentru ei e la fel: ca și cum ai fi fost plecat o viață întreagă! Pentru că stai acolo fără să comunici, fără să vorbești... Și lucrul acesta este greu pentru cei care au o legătură foarte strânsă cu familia. Iar eu am o legătură strânsă cu familia și vorbesc des cu ei”, a spus fostul fotbalist pentru Libertatea.

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