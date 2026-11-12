Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 „Asia Express”. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor în finala de la Shanghai și au obținut marele premiu de 30.000 de euro. Suma ce le-a intrat în buzunare după această aventură este însă mai mare. Ce și-au propus să facă cu banii câștigați?



1/7 Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 „Asia Express”. Foto: Antena 1

54 de zile, peste 10.000 de kilometri și o finală plină de adrenalină, suspans și emoții până în ultima clipă!

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat sezonul 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor, în marea finală desfășurată la Shanghai, și au plecat acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

În ultimul act al competiției, echipa formată din fostul fotbalist și fostul luptător de lupte greco-romane s-a confruntat cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ambele perechi au avut de îndeplinit mai multe misiuni solicitante, într-o cursă în care fiecare alegere și fiecare minut au contat.

Copleșiți de emoția victoriei, Gabi Torje și Alin Alexuc au vorbit despre momentul în care au realizat că au câștigat competiția.

„Când a dispărut aburul, uite, și acum se ridică părul pe mine! El nici n-a realizat! Nici eu! Bă, am câștigat!Experiența Asia Express a fost o experiență senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși. Am făcut tot ceea ce nu mă gândeam că o să fac: să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte și că nu suntem de multe ori recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Gabi Torje.

La rândul său, Alin Alexuc a dezvăluit și el că Asia Express a fost cea mai frumoasă experiență pe care a trăit-o până acum.

„Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu și de explicat oamenilor dacă nu o simți. Trebuie să trăiești ca să poți să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express”, a spus Alin Alexuc, la primirea trofeului.

Foto: Facebook

Ce vor face învingătorii cu banii?

Prezenți în studioul Observator a doua zi după finală, cei doi au făcut glume pe seama banilor câștigați în competiție. Iată cum îi vor cheltui:

„Ultimul autostop către Irina era cel mai intens. Aveam emoții și când m-am uitat la finală, de parcă eram acolo.

Noi nu am fost genul de concurenți care să punem presiune pe noi. Am fost naturali, mereu cu zâmbetul pe buze. Noi ne putem înțelege și din priviri. Nu ne-am propus cu înverșunare să câștigăm.

Trofeul pentru mine înseamnă în primul rând încununarea prieteniei noastre construite în atâția ani. În 54 de zile cât am stat împreună acolo, noi nu am avut decât un moment în care ne-am contrazis. Am dormit și în pat matrimonial.

Nu-s atât de mulți bani. Vom merge într-o vacanță cred. Noi nu ne-am dus acolo pentru bani”, a declarat Gabriel Torje, invitat în studioul Observator, alături de Alin Alexuc.

Gabi Torje: „Am trăit stări pe care nu le-am mai trăit”

Pentru Gabi Torje și Alin Alexuc, aventura de la Asia Express a fost și un test al prieteniei care îi leagă de mai mulți ani. Iată ce mărturisiri ne-a făcut Gabi Torje în exclusivitate despre relația dintre ei:

„Alexuc e un prieten de nădejde de-al meu. Suntem prieteni de 15 ani și este important ca într-o competiție să ai un partener în care să-ți pui încrederea, pe care să te poți baza în orice moment.

Este una dintre experiențele vieții mele! Nu poți să o compari cu experiențele din fotbal, pentru că sunt trăiri diferite: una este ceea ce faci în viața de zi cu zi, și anume sportul și alta ce a fost aici!

Nu am avut niciodată pe teren atâtea emoții câte am avut în Asia Express! Aici au fost foarte multe momente în care am avut emoții și am trăit stări pe care nu le-am mai trăit. Este adrenalina pe care ți-o dă această emisiune, practic nu ai timp să fii supărat, nu ai timp să fii bucuros, mereu se întâmplă câte ceva, când ești sus, când ești jos și lucrul acesta îți dă o stare extraordinară.

Să știi că nu te duci la Asia Express cu gândul la bani! Eu nu am mers acolo pentru bani. Aș mai repeta oricând experiența dacă ar fi nevoie!”, a spus Gabi Torje, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Antena 1

Cursa nebună prin Shanghai în Marea Finală

Marea finală a sezonului 9 s-a desfășurat în Shanghai și le-a pregătit celor două echipe rămase în cursă o serie de provocări inspirate de specificul orașului. Una dintre misiuni i-a dus la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower, unde concurenții au avut de înfruntat înălțimea și de trecut printr-o probă care le-a testat curajul și stăpânirea de sine. Au urmat misiuni de descifrare a unor coduri și enigme, o provocare fotografică subacvatică, dar și probe care le-au pus la încercare îndemânarea și rezistența. Finaliștii au avut de trecut prin provocări inspirate de viața și tradițiile locale, într-o cursă contra cronometru pentru trofeu.

Unul dintre momentele inedite ale finalei a fost misiunea în care Gabi Torje și Alin Alexuc au trebuit să facă rost de 300 de yuani. Cei doi au găsit magazinul unui artist care realiza portrete și obiecte din hârtie. Pentru a primi codul necesar continuării cursei, trebuiau să îl ajute să vândă produse în valoare de 300 de yuani.

Sezonul 9 „Asia Express” a purtat nu mai puțin de nouă echipe prin Uzbekistan și China, pe un traseu care s-a încheiat la Shanghai. Concurenții au avut la dispoziție doar un euro pe zi și au fost nevoiți să găsească singuri transport și cazare, apelând la ajutorul localnicilor.

Cine este Gabriel Torje?

Gabi Torje, pe numele său complet Gabriel Torje, este fost internațional român și unul dintre fotbaliștii cunoscuți ai generației sale. De-a lungul carierei, a evoluat la echipe precum Dinamo București, Udinese și Granada.

A strâns 57 de selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat 12 goluri, iar în 2011 a fost desemnat Fotbalistul Român al Anului.

Cine este Alin Alexuc?

Alin Alexuc este fost luptător de lupte greco-romane și a reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice: Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 și Paris 2024.

În 2020, a câștigat titlul european la lupte greco-romane, iar după Jocurile Olimpice de la Paris și-a anunțat retragerea din activitatea competițională. Ulterior, s-a dedicat și antrenoratului.

Foto: Antena 1

Care este suma totală cu care au venit acasă învingătorii

Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu o sumă mult mai mare decât marele premiu anunțat la Asia Express 2026: 30.000 de euro. Aceștia au mai câștigat și alte sume de pic neglijabile pe parcursul emisiunii. Pentru fiecare etapă parcursă, cei doi sportivi au primit câte 2.500 de euro fiecare.

Competiția a avut 10 etape, astfel că fiecare dintre ei a mai adunat 25.000 de euro, ceea ce înseamnă 50.000 de euro împreună. La această sumă se mai adaugă banii primiți pentru cele patru amulete câștigate de-a lungul aventurii, fiecare amuletă având o valoare de 1.000 de euro. Prin urmare, cei doi au mai obținut încă 4.000 de euro. Adunând însă toate recompensele pe care Gabi Torje și Alin Alexuc le-au câștigat de-a lungul competiției, totalul ajunge la suma impresionantă 84.000 de euro, prin urmare 42.000 de euro de fiecare.

Foto: Antena 1

Valerie Lungu și Alex au pierdut finala, dar s-au umplut și ei de bani

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au luptat până în ultima clipă pentru marele trofeu Asia Express – Drumul Mătăsii. Cu toate acestea, nu au fost câștigătorii sezonului 9.

În ceea ce îi privește, aceștia și-au negociat la sânge contractul cu Antena 1. Mai exact, pentru fiecare stage parcurs, cei doi ar fi primit 5.000 de euro împreună, ca și cuplu. Având în vedere că au rezistat până în marea finală, cei doi au trecut prin toate cele 10 stage-uri ale competiției, așa că au plecat acasă cu 50.000 de euro. La acești bani s-au adăugat și cei proveniți din câștigarea amuletelor.

Deși au ratat marele premiu, concurenții s-au bucurat din plin de tot ce a însemnat aventura Asia Express și aproape că nu își mai doreau să se întoarcă acasă.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a declarat Valerie Lungu.

Finala emisiunii a bătut MasterChef

Marea finală Asia Express - Drumul Mătăsii s-a impus ca lider incontestabil de audiență, la nivelul tuturor categoriilor de public şi a înregistrat record de audiență în acest sezon, atât la nivelul cotei de piață, cât şi la nivelul ratingului.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:29 – 00:01, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea finalei „Asia Express – Drumul Mătăsii” a înregistrat 8.5 puncte de rating şi 35.5% cotă de piaţă, record de audiență în acest sezon,în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea MasterChef înregistra 3.5 puncte de rating şi 14.8% cota de piaţă.

Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 8.5 puncte de rating şi 27.7% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.5 puncte de rating şi 11.4% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a 7.4 puncte de rating şi 24.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.1 puncte de rating şi 13.6% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:00, peste 1.5 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 24% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 7.3 puncte de rating și 30.4% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.