Un șofer de ambulanță din județul Timiș a primit o amendă de 810 lei și trei puncte de penalizare după ce sistemul automat e-SIGUR a înregistrat o depășire a vitezei legale. Bărbatul a contestat sancțiunea în instanță, susținând că se afla într-o misiune medicală urgentă. Judecătoria Lugoj a analizat documentele depuse la dosar și a decis anularea amenzii, deși măsurătoarea radarului a fost considerată corectă. Hotărârea nu este definitivă.

Șofer de ambulanță, amendat de radar în timp ce transporta un pacient la spital. Foto: arhiva

Un caz în care sistemul de monitorizare automată a traficului rutier a sancționat un șofer aflat la volanul unei ambulanțe a ajuns în fața judecătorilor. Deși radarul a înregistrat o viteză peste limita legală, împrejurările în care s-a produs abaterea au schimbat cursul procesului.

Ambulanțierul circula pe un drum național din județul Timiș, în timp ce transporta un pacient către spital. După primirea procesului-verbal, acesta a decis să conteste amenda, argumentând că se afla într-o intervenție medicală și că beneficia de regimul special prevăzut de legislația rutieră pentru autospecialele aflate în misiune.

Judecătorii au verificat atât înregistrarea vitezei, cât și documentele care demonstrau deplasarea medicală. În final, sancțiunea a fost anulată.

Ambulanță surprinsă de radar cu 77 km/h într-o localitate din Timiș

Procesul a fost deschis la Judecătoria Lugoj de Dan P., șofer de ambulanță în județul Timiș, care a solicitat anularea procesului-verbal întocmit de Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier.

Potrivit documentelor analizate de instanță, incidentul s-a produs pe 10 martie 2026, la ora 15:14, în localitatea Remetea Mare, pe DN6.

Sistemul e-SIGUR a înregistrat autospeciala circulând cu 77 km/h, într-o zonă în care limita maximă admisă era de 50 km/h.

Pentru această abatere, conducătorul auto a primit o amendă de 810 lei și trei puncte de penalizare.

În plângerea depusă la instanță, acesta a explicat că nu efectua o deplasare obișnuită, ci transporta un pacient din Făget către Timișoara, unde urma să ajungă la Unitatea de Primiri Urgențe.

Șoferul a susținut că „efectua o deplasare cu caracter urgent și avea în funcțiune semnalele speciale luminoase și sonore, motiv pentru care beneficia de regimul juridic derogatoriu prevăzut de legislația rutieră pentru autovehiculele aparținând serviciului de ambulanță”.

De ce a cerut Poliția Română menținerea amenzii aplicate prin e-SIGUR

În proces, Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier a solicitat respingerea contestației și menținerea sancțiunii.

Reprezentanții instituției au susținut că procesul-verbal este „legal și temeinic”, iar viteza a fost înregistrată cu ajutorul unui echipament autorizat.

Potrivit apărării formulate de IGPR, depășirea limitei de viteză a fost constatată prin sistemul e-SIGUR, folosind un „mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, iar procesul-verbal îndeplinește condițiile de legalitate și temeinicie prevăzute de lege”.

Poliția a invocat și faptul că, la momentul identificării conducătorului auto, proprietarul vehiculului nu ar fi precizat că autosanitara se afla într-o misiune urgentă.

Mai exact, instituția a arătat că „în răspunsul transmis prin HUB.MAI de proprietarul autovehiculului nu a fost menționată împrejurarea că autosanitara s-ar fi aflat într-o misiune urgentă, iar documentele medicale anexate plângerii contravenționale nu au fost comunicate anterior Centrului de Monitorizare Automată a Traficului Rutier”.

Judecătorul a confirmat măsurătoarea radarului, dar a anulat sancțiunea

Un aspect important al hotărârii este că instanța nu a contestat corectitudinea înregistrării realizate de sistemul e-SIGUR.

Judecătoria Lugoj a constatat că măsurarea vitezei s-a efectuat în condiții corespunzătoare. Cu toate acestea, judecătorul a considerat că simpla depășire a limitei legale nu este suficientă pentru stabilirea răspunderii contravenționale, fiind necesară analizarea contextului în care s-a produs fapta.

În motivarea hotărârii, instanța a subliniat că analiza „nu se poate limita la constatarea depășirii vitezei”.

Judecătorul a avut în vedere regimul special aplicabil autovehiculelor serviciilor de ambulanță aflate în misiuni urgente, care pot beneficia de derogări de la anumite reguli de circulație, în condițiile prevăzute de lege. Există însă și excepții, printre care regulile referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată.

Prin urmare, pentru soluționarea cauzei a fost esențial să se stabilească dacă șoferul transporta într-adevăr un pacient și dacă deplasarea avea caracter urgent.

Documentele medicale au demonstrat că ambulanțierul se afla într-o misiune

Instanța a analizat actele medicale depuse de șofer și a constatat că acestea confirmau existența transportului sanitar în momentul înregistrării vitezei.

Judecătorul a reținut că susținerile ambulanțierului „nu au rămas la nivelul unor simple afirmații”.

Documentele arătau că acesta transporta un pacient suspect de tromboflebită, de la Făget către Timișoara, pentru evaluare și îngrijiri medicale.

Un element important în analiza judecătorului a fost corespondența dintre ora la care radarul a înregistrat abaterea și intervalul în care se desfășura transportul pacientului.

Astfel, ora 15:14 „se suprapune intervalului în care transportul medical se afla în desfășurare”.

În motivare, instanța a mai precizat: „Ora detecției, locul constatării și traseul misiunii sunt concordante”.

Judecătorul a observat și că reprezentanții Poliției nu au contestat autenticitatea documentelor medicale prezentate în proces.

Un alt detaliu analizat a fost faptul că intervenția apărea în fișa medicală cu „cod verde”. Instanța a explicat că „acest cod reflectă evaluarea inițială făcută la preluarea apelului”.

Cu alte cuvinte, clasificarea inițială a intervenției nu a fost considerată suficientă pentru a exclude caracterul urgent al deplasării ulterioare.

Judecătorul a subliniat că „depășirea vitezei legale a intervenit în timpul executării acestei misiuni și în legătură directă cu aceasta”.

Girofarul și sirena, elementele care au cântărit în decizia instanței

Un alt punct important al procesului a fost folosirea semnalelor speciale luminoase și sonore. Pentru a beneficia de regimul derogatoriu prevăzut de legislația rutieră, autospecialele trebuie să respecte condițiile legale privind utilizarea acestor semnale.

În acest caz, documentele medicale nu precizau în mod expres dacă girofarul și sirena erau pornite în momentul înregistrării vitezei.

Șoferul a susținut însă că semnalele speciale erau în funcțiune.

Instanța a constatat că nu exista la dosar o înregistrare tehnică sau o altă probă care să contrazică declarația acestuia.

Judecătorul a reținut că „la dosar nu există o probă tehnică ori un alt mijloc de probă care să infirme această susținere”.

În aceste condiții, instanța a aplicat principiul potrivit căruia îndoiala rezonabilă trebuie interpretată în favoarea persoanei sancționate.

Motivarea precizează că „orice îndoială rezonabilă rămasă după administrarea și evaluarea probelor profită persoanei sancționate”.

Amenda de 810 lei a fost anulată. Decizia Judecătoriei Lugoj nu este definitivă

În urma analizării tuturor probelor, Judecătoria Lugoj a concluzionat că documentele demonstrează existența misiunii medicale, iar în privința utilizării semnalelor speciale nu au existat dovezi care să contrazică susținerea șoferului.

În hotărâre, instanța a precizat: „Probele administrate demonstrează existența misiunii medicale urgente, iar cu privire la folosirea semnalelor speciale subzistă cel puțin o îndoială rezonabilă, care nu poate fi valorificată în defavoarea petentului (n.r. - șoferului)”.

Astfel, judecătorii au decis anularea sancțiunii contravenționale aplicate prin sistemul e-SIGUR.

Hotărârea Judecătoriei Lugoj nu este definitivă și poate fi atacată potrivit legii.