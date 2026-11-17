Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, cunoscut drept „Fulgy de la Clejani”, se confruntă cu o nouă problemă penală. Acesta a fost trimis în judecată sub acuzația de amenințare, în urma unui incident petrecut în primăvara acestui an, când a afirmat în timpul unei transmisiuni live pe TikTok că va da drumul la gaze pentru a provoca o explozie. Ce riscă acum Fulgy?

Fulgy de la Clejani. Foto: captură rețele de socializare

Ce s-a întâmplat atunci

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, evenimentul a avut loc pe 6 aprilie 2026, în jurul orei 23:00, la o adresă din Sectorul 3 al Capitalei. Echipajele Secției 11 Poliție au fost alertate prin apel la 112 că un bărbat amenință că își va face rău și pune în pericol viața altor persoane. De fapt, era Fulgy cel care susținea în timpul unui live pe TikTok că dă drumul la gaze și va arunca blocul în aer

La fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul se baricadase în locuință și refuza să coopereze. Pentru a preveni orice risc, o echipă a companiei de distribuție a gazelor a oprit alimentarea imobilului. După ce negociatorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) au încercat să îl calmeze, luptătorii SAS au pătruns în apartament și l-au găsit în dormitor.

Ce riscă și ce antecedente penale are

Fulgy de la Crejani a fost trimis în judecată pentru amenințare în urma acestui incident. Conform Codului Penal, această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Noua trimitere în judecată vine pe fondul unui istoric judiciar deja încărcat.

Fiul Clejanilor a mai fost condamnat în trecut pentru tâlhărie. A primit o pedeapsă definitivă de doi ani de închisoare cu suspendare după ce a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul mobil, în iulie 2021.

De asemenea, a mai avut probleme cu legea și după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Incidentul a avut loc tot în cursul acestui an. Instanța l-a sancționat atunci cu o amendă penală de 5.000 de lei. Deși s-a solicitat ulterior înlocuirea amenzii neachitate cu 200 de zile de închisoare, judecătorii au respins cererea.

În perioada următoare, magistrații urmează să analizeze probele din noul dosar și să decidă dacă fapta de amenințare îi va atrage o nouă sancțiune blândă sau o pedeapsă cu executare, având în vedere antecedentele sale.