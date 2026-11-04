 Familia Clejanilor, din nou în atenție! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”
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Familia Clejanilor, din nou în atenție! Mesaj neașteptat după o perioadă tensionată: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”

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Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, și-a serbat recent ziua de naștere, la împlinirea vârstei de 29 de ani. Deși nu-și vorbesc, după un mai vechi și dur schimb de replici, sora lui mai mare, Ramona Manole, i-a transmis un mesaj, exclusiv prin intermediul Click! Îi laudă și calitățile excepționale de pianist.

Ramona de la Clejani este fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani. Apreciază calitățile artistice ale fratelui ei, Fulgy
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Ramona de la Clejani este fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani. Apreciază calitățile artistice ale fratelui ei, Fulgy Foto: foto: Facebook

Apreciază talentul artistic al fratelui Fulgy: „Mă bucur pentru el ca pentru copiii mei!”

Impresionată de interpretările la pian ale lui Fulgy, adevărate demonstrații de virtuozitate, Ramona de la Clejani nu s-a sfiit să își arate admirația. Dincolo de vechile lor neînțelegeri, muzica, pasiunea lor comună, îi unește sufletește. Ramona are numai cuvinte de laudă la adresa fratelui său, după ce i-a vizionat videoclipurile postate de artist în mediul online și în care cântă impecabil la pian: 

„Fulgy are succes ca pianist, cântă superb, pune suflet, cântă cu pasiune. Mă bucur pentru el, ca pentru copiii mei, ca pentru fetele mele, și ele pasionate de muzică”, spune Ramona de la Clejani, exclusiv pentru Click!

Mesaj pentru Fulgy: „Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”

Ramona de la Clejani are însă și un sfat pentru Fulgy, după scandalurile fratelui ei, la începutul acestui an, cu părinții Ioniță și Viorica de la Clejani:
„Să asculte de tatăl lui și va fi bine!”, a mai menționat solista de petrecere Ramona de la Clejani, exclusiv pentru Click!

Ioniță de la Clejani are trei copii: două fiice și un fiu 

Ramona Manole este fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani, ea fiind recunoscută oficial în acte de cunoscutul lăutar. Iar din căsnicia, de aproape 30 de ani, cu Viorica de la Clejani, artistul mai are doi copii, pe Margherita și Fulgy.

Iar Viorica de la Clejani a publicat pe conturile sociale un mesaj emoționant, de ziua fiului ei, Fulgy, dând uitării scandalurile de pomină dintre ei: 

„La mulți ani, copilul meu bun! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ferească de rău... Să te bucuri de viață, de muzică și să-ți împlinești visurile! Te iubim și vom fi mereu alături de tine!”.

Fulgy și visul american: „Cred că acolo mi-e locul, acolo se întâmplă magie”

Fulgy a locuit o vreme în Dubai, însă a anunțat că are planuri și mai mari pe viitor. Ar vrea să se bucure de succes, ca pianist, și în America, unde speră să își construiască un viitor:

„Am terminat cu Dubaiul. Consider că mi-am terminat misiunea, am încheiat în forță. Am absolvit facultatea cu high distinction și aștept să îmi rezolv și eu problemele pe care le mai am cu legea și visul meu e să merg în America, să fac acolo treabă. Eu cred că acolo mi-e locul, acolo se întâmplă magie”, a menționat el, pe conturile sociale.

De ce fusese internat la Spitalul Obregia 

În urmă cu șapte luni, Fulgy a fost internat la Spitalul Obregia, după ce a amenințat, în cadrul unei transmisiuni live, că a deschis gazele și că ar putea provoca o explozie în blocul din București în care locuia. Autoritățile au intervenit rapid, la solicitarea vecinilor, tratând situația ca pe una de maximă urgență. 

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