 Cine a cântat la cununia Ramonei Manole piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia s-a iubit cu Ioniță de la Clejani
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Cine a cântat la cununia Ramonei Manole piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia s-a iubit cu Ioniță de la Clejani

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Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, și-a oficializat relația cu Paris, impresar de muzică și instrumentist, bărbatul care i-a fost un real sprijin, în ultimii ani, când solista a trecut prin mari necazuri. La petrecerea de aseară, organizată în familie, a cântat, surpriză, și mama ei, Viorica Tudor Rudăreasa, celebră cu piesa „Am cartofi, dar n-am ulei și fac foamea lângă ei”. Femeia, în vârstă de 60 de ani, a fost, de fapt, prima mare iubire a lui Ioniță de la Clejani. Exclusiv pentru Click!, Ramona Manole ne-a oferit fotografii din ziua fericită a cununiei. 

La petrecerea de cununie a Ramonei de la Clejani a cântat și mama ei, Viorica Rudăreasa, solistă de muzică de petrecere. Femeia s-a iubit cândva cu Ioniță de la Clejani
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La petrecerea de cununie a Ramonei de la Clejani a cântat și mama ei, Viorica Rudăreasa, solistă de muzică de petrecere. Femeia s-a iubit cândva cu Ioniță de la Clejani Foto: foto: Facebook

Ramona Manole: „Mama a cântat și piesa „Am cartofi, dar n-am ulei””

Ramona Manole a chefuit până în zori, alături de cei dragi. Sufletul petrecerii a fost însă mama ei, solista Viorica Tudor Rudăreasa, care a încins atmosfera cu piesele ei antrenante, cu versuri amuzante: 

„A fost o petrecere frumoasă, am avut bunătăți, tort, am avut și muzicanți. A cântat și mama mea, inclusiv piesa care a făcut-o celebră, „Am cartofi, dar n-am ulei”. Pe mama o cheamă Viorica și e tot solistă, precum actuala soție a tatălui meu”.

„Mama a cântat cu tatăl meu, Ioniță de la Clejani”

De la ambii părinți, Ramona Manole a moștenit dragostea pentru muzică: 

„Mama cântă, și acum, cu taraful ei, are o voce superbă, pe care am moștenit-o și eu și fiicele mele. Mama a și cântat, de altfel, cu tatăl meu, Ioniță de la Clejani, în anii tinereții. Ea m-a îngrijit și m-a sprijinit, când eram micuță, cum a știut ea mai bine, eram singure.

Ne-am avut una pe alta, tata îmi dădea o pensie alimentară mică și o primeam destul de rar. Mama este totul pentru mine și eu sunt totul pentru ea. E cochetă și elegantă și acasă stă tot așa, în rochii lungi”, spune Ramona Manole, exclusiv pentru Click!

Viorica Rudăreasa: „Când am aflat că sunt gravidă, nu am vrut să păstrez sarcina”

Viorica Rudăreasa a recunoscut că, deși nu și-a dorit acest copil, pe Ramona, după ce i s-a născut fata, a făcut mari sacrificii, de dragul ei: 

„Când am aflat că sunt gravidă, nu am vrut să păstrez sarcina. Dar Dumnezeu a vrut să mi-o lase pe Ramona. Aveam 26 de ani, când am rămas însărcinată. Eram tulburată, pentru că nu voiam să am burta mare și să mă vadă lumea. Îmi era rușine să mă vadă lumea cu burta mare.

Când am născut-o, eu tot cântam, am ieșit pe hol, am lăsat-o în salon și am început să cânt de chiuia spitalul. S-au strâns și femei de serviciu și doctori, cântam și plângeam. De atunci, de când am născut-o pe Ramona, nu puteam să mai cânt, pentru că plângeam. O puneam pe picioare și cântam până adormeam amândouă”, declara femeia, în emisiunea „Online Story by Cornelia Popescu”.

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