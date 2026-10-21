Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”

Ramona de la Clejani se mărită, luni, cu iubitul ei, Paris, manager și instrumentist. Exclusiv pentru Click!, solista de muzică de petrecere ne-a oferit câteva detalii despre fericitul eveniment. Am aflat și de ce pe lista invitaților nu figurează nici tatăl ei, Ioniță de la Clejani, și nici soția acestuia, Viorica de la Clejani.

1/5 Ramona de la Clejani se căsătorește peste câteva zile. Tatăl ei nu figurează pe lista invitaților Foto: Facebook

Ramona de la Clejani: „Mi-am propus să-mi trăiesc viața, în felul meu, fără lacrimi”

Ramona de la Clejani a decis să-și oficializeze relația cu Paris, manager și instrumentist, după o poveste de dragoste de cinci ani. Exclusiv pentru Click!, artista ne-a explicat de ce tatăl ei și soția lui nu vor participa la evenimentul de familie:

„Luni mă căsătoresc cu Paris, iubitul meu, ne iubim de cinci ani, am dorit să oficializăm relația. Pe tatăl meu, Ioniță de la Clejani, l-aș invita cu drag, dar ultima mea întâlnire cu el m-a adus în stare de spital, m-a văzut, m-a privit, dar nu a vorbit cu mine. A fost foarte greu de suportat. Ne văzusem într-un local. Prin urmare, mi-am propus să-mi trăiesc viața în felul meu, fără lacrimi.

„Viorica de la Clejani nu face parte din familie”

O invit la petrecere pe mama mea, Viorica, altă Viorică nu cunosc și nici nu mă interesează. Viorica de la Clejani nu mi-a adus prea mare bucurie în viață, e soția tatălui meu, nu face parte din familia mea. Vom face cununia civilă doar cu cei dragi sufletului nostru. Nunta va avea loc anul viitor”.

Ramona Manole a dat nas în nas cu tatăl ei, într-un local: „Sufletul meu urla!”

Solista de muzică de petrecere Ramona Manole și Ioniță de la Clejani nu-și vorbesc de 10 ani. Ea ne-a povestit, exclusiv pentru Click!, și despre ultima lor întâlnire, total întâmplătoare, într-un local din București:

„Am intrat în restaurant și mi-a zis un coleg: „E și tatăl tău, aici!”. Pe loc am simțit o emoție mare, îmi era și rușine și frică de reacția mea. Am tras aer în piept și m-am purtat ca o doamnă, mi-am văzut de treaba mea, chiar dacă sufletul meu urla.

„Fata mea plângea de mila mea!”

Pe loc mi-am amintit din cauza cui am pătimit, ani la rând, dar tot nu mi-am schimbat reacția. Mi-am luat fata în brațe, care plângea. A spus că plângea de mila mea. Clar îmi cunoaște sufletul, se gândea ce o fi în sufletul meu, când tatăl meu este la doi metri de mine și nu pot vorbi cu el. Mi-am dat seama cât de puternică sunt și mi-am demonstrat mie că sunt un om bun și educat. Măcar sunt fericită că m-a văzut frumoasă și elegantă!”.

„Viorica de la Clejani nu m-a plăcut niciodată”

Ramona Manole o învinovățește pe mama vitregă, Viorica de la Clejani, de toată această situație dureroasă, din local:

„Era și ea cu el, Viorica se uita urât la noi, apoi se făcea că dansează. Pentru mine, ea nu există, are răutate cât nu cuprinde mapamondul, nu m-a plăcut niciodată, nu l-a lăsat pe tatăl meu să mă ajute mai mult, când eram mică. A dorit totul pentru ea și pentru cei doi copii ai lor!”, a mai menționat solista, exclusiv pentru Click!

La 34 de ani, Ramona de la Clejani își continuă studiile, abandonate în adolescență

Ramona de la Clejani a revenit pe băncile școlii, la vârsta de 34 de ani, din dorința de a obține și ea diploma de Bacalaureat:

„Tot timpul aveam un gol în sufletul meu, unde mergeam lăsam capul în jos, când se vorbea despre studii. Am avut examen la matematică, la română, la geografie și la istorie, bineînțeles că am fost ajutată de Ana-Maria, fiica mea cea mare și premiantă.

În urmă cu mulți ani, m-am oprit din a merge la școală, pentru că nu aveam timp de lecții, trebuia să merg toată ziua la piață, să vând flori, ca să am ce mânca, dar și în pădure, ca să strâng lemne.

„Vreau să iau și Bacalaureatul!”

Sunt sigură că tatăl meu este mândru de mine, pentru că, atunci când eram mai mică, și l-am văzut, mi-a zis să mă duc la școală. Și știu că el iubește inteligența, așa că am încă un motiv să nu mă opresc și să iau cândva și Bacalaureatul, tot prin acest program, „A doua șansă”, ni s-a mai confesat Ramona Manole, exclusiv pentru Click!