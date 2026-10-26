 Primele imagini de la cununia Ramonei de la Clejani! Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani s-a măritat într-o rochie de infarct
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoPrimele imagini de la cununia Ramonei de la Clejani! Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani s-a măritat într-o rochie de infarct

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi importantă pentru Ramona de la Clejani! Artista și-a oficializat relația cu Paris, bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste de cinci ani. Cununia civilă a avut loc astăzi, la Primăria Tunari, în prezența celor apropiați, iar emoțiile au fost pe măsură. După ceremonie, cântăreața a vorbit despre fericirea pe care o trăiește și despre oamenii care i-au fost alături în această zi specială. Exclusiv pentru Click!, ea ne-a oferit și câteva fotografii de la emoționantul eveniment. 

Ramona de la Clejani s-a măritat
1/5
Ramona de la Clejani s-a măritat Foto: Foto: arhiva personala

„Sunt fericită, trăiesc clipa!”

În ziua cununiei civile, Ramona de la Clejani și-a manifestat bucuria, exclusiv prin intermediul Click!:

„Sunt fericită, trăiesc clipa. El este bărbatul care mi-a fost mereu aproape la greu, petrecem în seara asta, ne bucurăm cu cei dragi, cu prietenii și cu cei din familie. Rochia este un model ales de mine, așa am dorit să fie croită”. 

Pentru cununia civilă, Ramona a ales o rochie albă, mulată, decorată cu perle și realizată special de o prietenă designer:

„Doamne, nu îmi vine să cred că am avut parte de un eveniment atât de frumos. Îl iubesc mult pe Paris, este bărbatul care mă completează pe mine. A fost poate cea mai fericită zi din viața mea. Sunt foarte emoționată, am avut azi alături fetele mele, mama o să vină și ea la restaurant, prietenii apropiați și părinții lui Paris care, de azi, sunt părinții mei cu adevărat. E totul minunat, ne ducem acum la restaurant cu toții și vom petrece până dimineața”, a declarat Ramona de la Clejani pentru WOWbiz.ro.

Ramona de la Clejani, fericită alături de soțul ei, după cinci ani de relație

Cine e soțul solistei de muzică de petrecere?

Cununia civilă vine după o relație de cinci ani cu Paris, care este atât partenerul de viață al artistei, cât și managerul și instrumentistul alături de care își desfășoară activitatea. Înainte de eveniment, Ramona a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre decizia de a-și oficializa povestea de dragoste și despre persoanele pe care și-ar fi dorit să le aibă aproape.

Artista a mărturisit că și-ar fi dorit ca tatăl său, Ioniță de la Clejani, să participe la cununie. Cu toate acestea, experiența unei întâlniri anterioare, care a afectat-o profund, a făcut-o să accepte că prezența lui nu va fi posibilă.

„Luni mă căsătoresc cu Paris, iubitul meu, ne iubim de cinci ani, am dorit să oficializăm relația. Pe tatăl meu, Ioniță de la Clejani, l-aș invita cu drag, dar ultima mea întâlnire cu el m-a adus în stare de spital, m-a văzut, m-a privit, dar nu a vorbit cu mine. A fost foarte greu de suportat. Ne văzusem într-un local. Prin urmare, mi-am propus să-mi trăiesc viața în felul meu, fără lacrimi”.

De ce nu au participat Ioniță și Viorica de la Clejani la cununie?

Deși și-ar fi dorit să aibă parte de sprijinul tatălui său în ziua cununiei, Ramona a explicat că relația dintre ei a rămas distantă. Nici în privința Vioricăi de la Clejani artista nu și-a ascuns nemulțumirile, precizând că nu o consideră parte din familia sa.

Ramona a spus că a preferat să organizeze ceremonia alături de oamenii apropiați sufletului ei și a dezvăluit că petrecerea de nuntă va avea loc anul viitor:

„O invit la petrecere pe mama mea, Viorica, altă Viorică nu cunosc și nici nu mă interesează. Viorica de la Clejani nu mi-a adus prea mare bucurie în viață, e soția tatălui meu, nu face parte din familia mea. Vom face cununia civilă doar cu cei dragi sufletului nostru. Nunta va avea loc anul viitor”.

Ghid de cumpărături

Mara Banica, foto Facebook jpg
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan” Vedete românești
banner mircea bravo si bunica jpg
#Exclusiv Click!
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate Interviurile Click!
image
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat. „Nu cer să fie iertat, ci să pot avea grijă de el” adevarul.ro
image
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv adevarul.ro

Parteneri

image
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia www.fanatik.ro
image
Specia rară care și-a făcut apariția în Marea Neagră. Un kilogram costă 60 de lei și e considerat o delicatesă observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional” www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
walter koenig imdb jpg
VideoWalter Koenig, actorul care l-a interpretat pe Chekov în „Star Trek”, a murit la 90 de ani Vedete internaționale
Raluca Podea, o mamă puternică
#Exclusiv Click!
Raluca Podea, aniversată în familie! Ce cadou i-a făcut fiul ei, David, și cum a slăbit 16 kilograme: „Sunt bombă!” Vedete românești
Mara Banica, foto Facebook jpg
Mara Bănică, imagine rară și emoționantă cu soțul ei. Ce l-a impresionat profund pe bărbat: „Postez rar cu și despre Bogdan” Vedete românești
banner mumii jpg
#Exclusiv Click!
Parada modei! Care e mai elegantă, Angela Similea sau Corina Chiriac? Verdictul designerului Florin Burescu: „Știu să capteze atenția” Vedete românești
Mădălina Ghenea jpg
Secretul de frumusețe al Mădălinei Ghenea. De ce își toarnă lapte pe frunte de 15 ani Vedete românești
Tom Cruise, Jack Nicholson Profimedia jpg
Tom Cruise i-a tras un pumn lui Jack Nicholson! Scene uluitoare au avut loc la Hollywood! Vedete internaționale
holland taylor jpg
Adevărul despre plecarea actriței care a jucat-o pe mama lui Charlie în „Doi bărbați și jumătate”! Totul a pornit de la bani Vedete internaționale
image png
#Insula iubirii
FotoIspita Andrușca îi ia apărarea lui Ionuț Mocăniță după acuzațiile de falsitate din cadrul emisiunii. Ce a transmis: „Chiar îl plac” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net