Primele imagini de la cununia Ramonei de la Clejani! Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani s-a măritat într-o rochie de infarct

Zi importantă pentru Ramona de la Clejani! Artista și-a oficializat relația cu Paris, bărbatul alături de care trăiește o poveste de dragoste de cinci ani. Cununia civilă a avut loc astăzi, la Primăria Tunari, în prezența celor apropiați, iar emoțiile au fost pe măsură. După ceremonie, cântăreața a vorbit despre fericirea pe care o trăiește și despre oamenii care i-au fost alături în această zi specială. Exclusiv pentru Click!, ea ne-a oferit și câteva fotografii de la emoționantul eveniment.

1/5 Ramona de la Clejani s-a măritat Foto: Foto: arhiva personala

„Sunt fericită, trăiesc clipa!”

În ziua cununiei civile, Ramona de la Clejani și-a manifestat bucuria, exclusiv prin intermediul Click!:

„Sunt fericită, trăiesc clipa. El este bărbatul care mi-a fost mereu aproape la greu, petrecem în seara asta, ne bucurăm cu cei dragi, cu prietenii și cu cei din familie. Rochia este un model ales de mine, așa am dorit să fie croită”.

Pentru cununia civilă, Ramona a ales o rochie albă, mulată, decorată cu perle și realizată special de o prietenă designer:

„Doamne, nu îmi vine să cred că am avut parte de un eveniment atât de frumos. Îl iubesc mult pe Paris, este bărbatul care mă completează pe mine. A fost poate cea mai fericită zi din viața mea. Sunt foarte emoționată, am avut azi alături fetele mele, mama o să vină și ea la restaurant, prietenii apropiați și părinții lui Paris care, de azi, sunt părinții mei cu adevărat. E totul minunat, ne ducem acum la restaurant cu toții și vom petrece până dimineața”, a declarat Ramona de la Clejani pentru WOWbiz.ro.

Ramona de la Clejani, fericită alături de soțul ei, după cinci ani de relație

Cine e soțul solistei de muzică de petrecere?

Cununia civilă vine după o relație de cinci ani cu Paris, care este atât partenerul de viață al artistei, cât și managerul și instrumentistul alături de care își desfășoară activitatea. Înainte de eveniment, Ramona a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre decizia de a-și oficializa povestea de dragoste și despre persoanele pe care și-ar fi dorit să le aibă aproape.

Artista a mărturisit că și-ar fi dorit ca tatăl său, Ioniță de la Clejani, să participe la cununie. Cu toate acestea, experiența unei întâlniri anterioare, care a afectat-o profund, a făcut-o să accepte că prezența lui nu va fi posibilă.

„Luni mă căsătoresc cu Paris, iubitul meu, ne iubim de cinci ani, am dorit să oficializăm relația. Pe tatăl meu, Ioniță de la Clejani, l-aș invita cu drag, dar ultima mea întâlnire cu el m-a adus în stare de spital, m-a văzut, m-a privit, dar nu a vorbit cu mine. A fost foarte greu de suportat. Ne văzusem într-un local. Prin urmare, mi-am propus să-mi trăiesc viața în felul meu, fără lacrimi”.

De ce nu au participat Ioniță și Viorica de la Clejani la cununie?

Deși și-ar fi dorit să aibă parte de sprijinul tatălui său în ziua cununiei, Ramona a explicat că relația dintre ei a rămas distantă. Nici în privința Vioricăi de la Clejani artista nu și-a ascuns nemulțumirile, precizând că nu o consideră parte din familia sa.

Ramona a spus că a preferat să organizeze ceremonia alături de oamenii apropiați sufletului ei și a dezvăluit că petrecerea de nuntă va avea loc anul viitor:

„O invit la petrecere pe mama mea, Viorica, altă Viorică nu cunosc și nici nu mă interesează. Viorica de la Clejani nu mi-a adus prea mare bucurie în viață, e soția tatălui meu, nu face parte din familia mea. Vom face cununia civilă doar cu cei dragi sufletului nostru. Nunta va avea loc anul viitor”.