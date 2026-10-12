O vedetă acuză angajații unui magazin că s-au purtat urât cu ea. Ce spune cântăreața: „Ești o mincinoasă”

Kelly Clarkson a reacționat dur după ce proprietarii unui magazin din Brooklyn au contestat public versiunea sa privind o experiență neplăcută trăită cu angajații în timpul unei vizite la locație.

O vedetă acuză o vânzătoare din New York că s-a purtat urât cu ea Foto: Profimedia

Acuzațiile aduse de artistă

Potrivit publicației People, artista susține că a fost tratată cu superioritate atunci când a încercat să cumpere un obiect evaluat la 15.000 de dolari, în timp ce reprezentanții magazinului afirmă că produsul respectiv nici măcar nu era destinat vânzării.

Conflictul a izbucnit după ce cântăreața a povestit pe rețelele de socializare că s-a deplasat special până în Brooklyn pentru a vizita magazinul Art of Play, unde intenționa să facă mai multe achiziții. Potrivit acesteia, un angajat ar fi privit-o cu suspiciune și i-ar fi sugerat să se orienteze către un obiect „comparabil”, considerând că nu și-ar permite produsul dorit.

Kelly Clarkson a comparat situația cu celebra scenă din filmul „Pretty Woman”, în care personajul interpretat de Julia Roberts este judecat de angajații unui magazin de lux.

Punctul de vedere al reprezentanților magazinului

La scurt timp după declarațiile artistei, reprezentanții magazinului au oferit propria versiune a evenimentelor. Ei au explicat că Kelly Clarkson s-a interesat de „Molly”, un automat mecanic în formă de pasăre cântătoare folosit în demonstrațiile și spectacolele organizate în incintă.

Foto: Google Maps

Potrivit magazinului, obiectul este montat permanent pe perete și nu este disponibil pentru vânzare. Reprezentanții afacerii au precizat că experiența descrisă de artistă poate fi înțeleasă de oricine s-a simțit vreodată judecat într-un magazin, însă au subliniat că locația lor este deschisă tuturor clienților.

Mai mult, proprietarii au afirmat că au fost surprinși să devină ținta criticilor venite din partea a milioane de persoane după o singură mențiune făcută de vedetă în mediul online.

„Super, super. Sigur, nu era de vânzare”, a scris ea într-o postare sarcastică pe Instagram. „ Asta e povestea pe care Art of Play o va susține - deci întreaga conversație pe care am avut-o când te-am întrebat dacă era de vânzare, arătând spre eticheta de preț atârnată pe perete lângă lucrarea intitulată Singing Bird, nu a avut loc, în timp ce tu mă priveai de sus din lift, spunându-mi pe un ton arogant: «Da, e de vânzare, dar costă 15.000 de dolari, așa că, dacă vrei să-ți găsesc ceva comparabil, pot s-o fac.» Toate astea nu s-au întâmplat niciodată și acum nu mai este de vânzare”.

Kelly Clarkson nu are încredere în aceste declarații

Kelly Clarkson nu a rămas însă indiferentă la explicațiile oferite de magazin. Într-o serie de mesaje publicate pe Instagram Stories, artista a respins categoric versiunea prezentată de reprezentanții afacerii.

Ea a susținut că, în momentul în care a întrebat despre obiectul expus, acesta avea o etichetă cu preț afișată lângă el și că i s-a confirmat că este disponibil pentru cumpărare. Clarkson afirmă că discuția a fost însoțită de un comportament condescendent din partea persoanei care a servit-o.

Pentru a-și susține punctul de vedere, vedeta a publicat și o fotografie despre care spune că arată obiectul respectiv alături de eticheta de preț.

„Așadar, nu ești doar nepoliticoasă, ești și o mincinoasă”, a transmis artista, vizibil iritată de afirmațiile făcute de magazin.

În mesajele sale, cântăreața a ținut să precizeze că susține afacerile mici și că tocmai din acest motiv alesese să viziteze magazinul din Brooklyn.

Vedeta a subliniat că statutul de mică afacere nu reprezintă o scuză pentru tratarea necorespunzătoare a clienților și că respectul ar trebui oferit tuturor, indiferent de aparențe sau de valoarea cumpărăturilor pe care intenționează să le facă.

Deși a criticat comportamentul persoanei cu care a interacționat, Kelly Clarkson a recunoscut că magazinul i se pare interesant și că apreciază conceptul acestuia. Cu toate acestea, a concluzionat că experiența avută a fost suficient de neplăcută încât să o determine să vorbească public despre incident.