Ramona de la Clejani, în doliu! Tatăl fiicelor ei s-a stins din viață: „Mă topesc de mila lor, pentru ele respir!”

Ramona de la Clejani este în doliu! Fostul soț, tatăl celor trei fiice ale sale, a încetat din viață, micuțele fiind șocate de cutremurătoarea veste. Solista de muzică de petrecere ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre acest necaz care s-a abătut asupra familiei, despre suferința fără margini a fetelor ei, pe care le sprijină în aceste momente grele.

1/7 Ramona de la Clejani e în doliu, după decesul fostului soț, tatăl celor trei fiice ale ei Foto: click.ro

„Mă topesc de mila fiicelor mele, eu pentru ele respir!”

Ramona de la Clejani ne-a vorbit despre drama din familie, despre suferința celor trei fiice, cărora le e greu să accepte că tatăl lor a părăsit, mult prea devreme, această lume:

„Mă topesc de mila fiicelor mele, care suferă enorm, după decesul tatălui lor, pe care îl iubeau foarte mult. Am stat de vorbă cu fetele mele și le-am explicat că eu voi fi, ca până acum, lângă ele, până voi pleca de pe pământ. Ca până acum, îmi doresc să fiu de neclintit pentru mama și pentru fetele mele, pentru ele respir.

Fetele au început școala, le-am dus pe fiecare în parte la serbare, le-am îmbrăcat, ca în fiecare an. M-am ocupat de ele cu toată dragostea mea. De când mă știu am făcut asta, de data asta, cu atât mai mult, ca să nu se simtă singure, pentru că știu ce înseamnă lipsa unui tată”, a declarat artista, exclusiv pentru Click!

„Odată cu ele m-am prăbușit și eu!”

Ramona de la Clejani o are aproape, în această perioadă grea, pe mama ei:

„M-am dedicat lor, vă spun sincer că mi-a fost extrem de greu să-mi văd fetele îndurerate. Odată cu ele m-am prăbușit și eu, dar a trebuit să încep de undeva, ca să le întăresc. Mama mea este lângă noi, acum câteva zile a luat-o pe Ana cu ea, la un spectacol, ca să cânte împreună, pentru a-i mai alina suferința.

Le priveam cu drag. Am plâns de bucurie că o avem lângă noi pe mama, orice ar fi trebuie să ne întărim una pe cealaltă, ca să ne ducem planurile la bun sfârșit”, a mai menționat Ramona de la Clejani, exclusiv pentru Click!

„Tata m-a recunoscut în acte, mă cheamă tot Manole”

Ramona Manole este fiica cea mare a lăutarului Ioniță de la Clejani. A fost recunoscută în acte de artist, însă ei nu-și vorbesc, de peste 15 ani. Nici când s-au întâlnit întâmplător, într-un local, Ioniță de la Clejani nu și-a salutat fiica:

„Tata, Ioniță de la Clejani, m-a recunoscut în acte, mă cheamă Manole, ca pe el. Dar pe tata nu l-a interesat, nici când eram mică, de mine. Mi-aș fi dorit enorm să fiu și eu susținută de tata, să nu mai cresc, așa, amărâtă.

Îmi dădea câte 300 de lei, pentru trei luni, pensie alimentară. Dar, nu a avut cum să mă susțină mai mult, pentru că și-a luat o nevastă rea. A vrut și vrea totul numai pentru ea și pentru copiii ei.

„Fiicele mele studiază canto și pianul”

Marea mea dorință este să fac un duet, cu el, cândva, pe scenă. Eu, pentru că nu am putut învăța, în copilărie, am avut grijă ca toate cele trei fete ale mele să facă școală, m-am ocupat foarte serios de ele, le-am dat la pian și la canto, la liceul de muzică. Iar eu îmi continui cursurile, acum, la vârsta de 34 de ani, intenționez să iau Bacalaureatul”, ne-a mai menționat Ramona de la Clejani, exclusiv pentru Click!