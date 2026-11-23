O femeie din statul american Missouri și o altă persoană care avea grijă de copil au fost inculpate pentru crimă, după moartea unui băiețel de 3 ani diagnosticat cu cancer. Potrivit anchetatorilor, micuțul nu ar fi beneficiat de tratamentul și monitorizarea recomandate de medici, iar starea sa de sănătate s-a degradat grav în ultimii ani.

O mamă a fost arestată după ce nu și-a tratat fiul de cancer Foto: Shutterstock

Descoperire șocantă în locuința familiei

Autoritățile au intervenit la domiciliul familiei pe 31 iulie, după ce mama copilului a anunțat serviciile de urgență că fiul său nu răspunde. Când au ajuns la fața locului, echipajele au constatat că micuțul era decedat.

Potrivit anchetatorilor, băiețelul era sever subnutrit și purta un scutec murdar. În locuință au fost găsite alimente alterate, o infestare cu insecte, excremente de animale și cantități mari de gunoaie, potrivit NBC News.

Inițial, polițiștii au crezut că numeroasele umflături de pe corpul copilului erau vânătăi. Autopsia a arătat însă că acestea erau tumori dezvoltate în diferite zone ale corpului, inclusiv pe frunte și pe trunchi.

Copilul fusese diagnosticat cu neuroblastom, o formă rară de cancer care afectează celulele nervoase ale copiilor. Medicii de la un spital din Kansas City ar fi descoperit o tumoră la nivelul glandei suprarenale și ar fi recomandat controale și investigații ulterioare. Potrivit documentelor din anchetă, familia nu s-ar fi prezentat la vizitele medicale programate.

Mama și bunica, acuzate de crimă și neglijență

Mama copilului, identificată de autorități drept Destiny Schliefert, a fost pusă sub acuzare pentru crimă de gradul al doilea, abuz și neglijarea unui minor, punerea în pericol a unui copil și neglijarea animalelor.

Aceleași acuzații au fost formulate și împotriva lui Debbie Sue Potter, o altă femeie care locuia în casă și care, potrivit documentelor judiciare, avea grijă atât de victimă, cât și de ceilalți copii din familie. În necrologul copilului, aceasta era prezentată drept bunica sa. Ambele femei sunt deținute fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Explicațiile oferite de mamă

Conform anchetei, mama copilului le-ar fi spus detectivilor că mai multe motive au împiedicat-o să solicite ajutor medical în perioada premergătoare decesului. Printre explicațiile invocate s-ar fi numărat anxietatea, probleme legate de asigurarea medicală și dificultățile privind îngrijirea celorlalți copii din familie.

Anchetatorii susțin însă că medicii care l-au diagnosticat pe copil nu au confirmat afirmația femeii potrivit căreia tumora ar fi fost benignă. De asemenea, reprezentanții spitalului au declarat că au existat numeroase încercări de a contacta familia după ce aceasta nu s-a mai prezentat la consultațiile recomandate.

În cadrul anchetei, partenerul femeii le-ar fi spus polițiștilor că, cu câteva săptămâni înainte de moartea copilului, mama și bunica acestuia ar fi pornit spre un spital, însă s-ar fi întors din drum de teama unei intervenții a autorităților.

Un contrast dureros

În timp ce ancheta scoate la iveală detalii dramatice despre ultimele luni de viață ale copilului, necrologul publicat după deces îl descria ca pe un băiețel vesel, care iubea să petreacă timp cu frații săi, să coloreze și să urmărească desene animate. Familia îl descria drept „micul poznaș” al casei și amintea că îi plăcea să meargă în weekend la curse alături de cei dragi. Cazul continuă să fie investigat de autoritățile din Missouri.