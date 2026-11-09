Din față - sobră, din spate - sexy! Rosie Huntington-Whiteley a făcut SHOW cu ținuta ei îndrăzneață, pe covorul roșu

Eleganță în partea din față, senzualitate fără limite în spate! Rosie Huntington-Whiteley a demonstrat că știe cum să transforme o apariție pe covorul roșu într-un adevărat spectacol.

Foto: Profimedia

Topmodelul britanic a atras toate privirile la cea de-a 15-a ediție a galei Art+Film, organizate de Los Angeles County Museum of Art (LACMA), grație unei rochii spectaculoase, cu un detaliu extrem de îndrăzneț.

Vedeta de 39 de ani a ales o creație neagră Gucci, cu guler înalt și o croială aparent sobră în partea din față. Însă surpriza venea atunci când modelul se întorcea: rochia era complet decupată la spate și avea o despicătură foarte înaltă, care îi lăsa la vedere o porțiune generoasă a posteriorului. Rosie Huntington-Whiteley și-a completat ținuta cu pantofi negri cu toc stiletto și cercei argintii, mizând pe un look minimalist, dar extrem de provocator.

Foto: Profimedia

Apariția ei vine într-un an important pentru Rosie, care a revenit în 2026 pe podiumul Victoria's Secret, după o absență de 16 ani.

Foto: Profimedia

Nu a fost însă singura vedetă care a mizat pe o ținută îndrăzneață la evenimentul mai sus amintit. Iris Law, în vârstă de 26 de ani, a atras și ea atenția într-o rochie transparentă Amaraxmara, decorată cu paiete argintii pătrate. Dacă în față ținuta avea un panou discret, menit să păstreze aparențele, din spate se putea observa un tanga argintiu foarte decupat.

Foto: Profimedia

Într-o notă ceva mai elegantă și mai puțin provocatoare a apărut Sienna Miller, în vârstă de 44 de ani. Proaspăta mamă, care a adus pe lume cel de-al treilea copil în luna aprilie, a strălucit într-o rochie argintie Gucci, accesorizată cu o geantă Jimmy Choo. Actrița a fost însoțită de logodnicul ei, Oli Green, în vârstă de 29 de ani, care a ales un costum negru impecabil.

Foto: Profimedia

Iar Anya Taylor-Joy a fost, la rândul său, una dintre aparițiile memorabile ale serii. Actrița din „The Queen's Gambit” a purtat o rochie vintage Pierre Cardin Haute Couture, din dantelă argintie, completată de o spectaculoasă capă din tul, care i-a conferit un aer aproape regal.

Gala LACMA Art+Film, ajunsă la cea de-a 15-a ediție, a reunit personalități din lumea artei, cinematografiei, modei și divertismentului pentru a celebra realizările artistei Vija Celmins și ale regizorului Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele din seria „Dune”.

Evenimentul, organizat de Leonardo DiCaprio și Eva Chow în calitate de copreședinți, are și o componentă caritabilă: fondurile strânse în cadrul galei susțin inițiativa muzeului de a acorda un rol mai important filmului.