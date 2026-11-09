 Din față - sobră, din spate - sexy! Rosie Huntington-Whiteley a făcut SHOW cu ținuta ei îndrăzneață, pe covorul roșu
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Din față - sobră, din spate - sexy! Rosie Huntington-Whiteley a făcut SHOW cu ținuta ei îndrăzneață, pe covorul roșu

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Eleganță în partea din față, senzualitate fără limite în spate! Rosie Huntington-Whiteley a demonstrat că știe cum să transforme o apariție pe covorul roșu într-un adevărat spectacol.

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Foto: Profimedia

Topmodelul britanic a atras toate privirile la cea de-a 15-a ediție a galei Art+Film, organizate de Los Angeles County Museum of Art (LACMA), grație unei rochii spectaculoase, cu un detaliu extrem de îndrăzneț.

Vedeta de 39 de ani a ales o creație neagră Gucci, cu guler înalt și o croială aparent sobră în partea din față. Însă surpriza venea atunci când modelul se întorcea: rochia era complet decupată la spate și avea o despicătură foarte înaltă, care îi lăsa la vedere o porțiune generoasă a posteriorului. Rosie Huntington-Whiteley și-a completat ținuta cu pantofi negri cu toc stiletto și cercei argintii, mizând pe un look minimalist, dar extrem de provocator.

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Foto: Profimedia

Apariția ei vine într-un an important pentru Rosie, care a revenit în 2026 pe podiumul Victoria's Secret, după o absență de 16 ani.

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Foto: Profimedia

Nu a fost însă singura vedetă care a mizat pe o ținută îndrăzneață la evenimentul mai sus amintit. Iris Law, în vârstă de 26 de ani, a atras și ea atenția într-o rochie transparentă Amaraxmara, decorată cu paiete argintii pătrate. Dacă în față ținuta avea un panou discret, menit să păstreze aparențele, din spate se putea observa un tanga argintiu foarte decupat.

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Foto: Profimedia

Într-o notă ceva mai elegantă și mai puțin provocatoare a apărut Sienna Miller, în vârstă de 44 de ani. Proaspăta mamă, care a adus pe lume cel de-al treilea copil în luna aprilie, a strălucit într-o rochie argintie Gucci, accesorizată cu o geantă Jimmy Choo. Actrița a fost însoțită de logodnicul ei, Oli Green, în vârstă de 29 de ani, care a ales un costum negru impecabil.

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Foto: Profimedia

Iar Anya Taylor-Joy a fost, la rândul său, una dintre aparițiile memorabile ale serii. Actrița din „The Queen's Gambit” a purtat o rochie vintage Pierre Cardin Haute Couture, din dantelă argintie, completată de o spectaculoasă capă din tul, care i-a conferit un aer aproape regal.

Gala LACMA Art+Film, ajunsă la cea de-a 15-a ediție, a reunit personalități din lumea artei, cinematografiei, modei și divertismentului pentru a celebra realizările artistei Vija Celmins și ale regizorului Denis Villeneuve, cunoscut pentru filmele din seria „Dune”.

Evenimentul, organizat de Leonardo DiCaprio și Eva Chow în calitate de copreședinți, are și o componentă caritabilă: fondurile strânse în cadrul galei susțin inițiativa muzeului de a acorda un rol mai important filmului.

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