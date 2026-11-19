Marina Almășan a ajuns, ieri, la cabinetul medical al TVR, înainte de a intra în direct cu emisiunea „Poarta Pangrati”, în urma un puseu de tensiune. Exclusiv pentru Click!, Marina Almășan, cu o experiență de peste 30 de ani în televiziune, ne-a vorbit despre munca uriașă a unui prezentator tv, în capul căruia, de altfel, „se sparg toate oalele”, atunci când ceva nu a mers bine.

1/4 Marina Almășan a suferit un puseu de tensiune, ieri, înainte de a intra în direct, la TVR 2, cu emisiunea „Poarta Pangrati” Foto: foto: Facebook

Marina Almășan: „Avem cu toții senzația că suntem nemuritori”

Marina Almășan a și povestit, de altfel, pe contul ei de Facebook, despre sperietura trasă, ieri, înainte de a intra în direct cu emisiunea ei de succes „Poarta Pangrati” (TVR 2), difuzată, de luni până joi, de la ora 17.00:

„Avem cu toții senzația că suntem nemuritori și prea puțin privim spre sănătatea noastră, sacrificând-o în special din cauza profesiilor pe care ni le-am ales și pentru care, unii dintre noi, ardem cu toată flacăra sufletului nostru.

Unul din primele lucruri pe care le-am învățat, când am pășit în televiziune, este că media de vârstă a celor ce prestează „în direct” (mă refer la cei din fața camerelor) este cu circa 7 ani mai scurtă decât a celorlalți. Doamne! Ce statut am: „Directul” îți adaugă 7 kilograme la imagine și îți fură tot 7, din viață!”.

„Am avut un puseu de tensiune, am ajuns la cabinetul medical al TVR”

Marina Almășan a cerut ajutor medical, căci starea de sănătate se agravase:

„Am suferit un puseu de tensiune (se știu ei, vinovații, n-o să-i pomenesc aici). Îmi fusese rău toată dimineața, iar la plecarea de acasă mi-am luat tensiunea si am intrat în panică.

Știam că încă un punct (cel puțin!) mi-l va adăuga intrarea în direct și…m-am dus glonț la Cabinetul medical al TVR. Fetele m-au măsurat (de vreo 3 ori!), mi-au dat pilulele necesare și mi-am văzut de cale. Nimeni n-a știut: sunt genul de om care și „tace”, ca să nu-i împovăreze și pe alții, că le au ei pe ale lor.

Azi pare că sunt ok, dar am început să mă gândesc tot mai mult cui servesc zbaterile mele? Fiecare emisiune capătă, în zilele noastre, anvergura nervoasă și psihologică a unui Revelion (nu vreau să mă gândesc prin ce trec colegii care filmează, chiar în aceste zile, Revelionul!”, a mai spus Marina Almășan.

„Cimitirele sunt pline de oameni „de neînlocuit!”

Marina Almășan are și un îndemn pentru cei care uneori pun munca mai presus decât sănătatea și viața personală:

„Tensiunea mea e prima care s-a răzvrătit. De aceea îndemnul meu pentru astăzi va fi unul mai atipic: luați-o mai încet! Conștientizați că lucrurile primordiale în viață sunt sănătatea, tihna sufletească, clipele petrecute cu cei dragi. Pentru restul…nimeni nu vă va ridica statuie. Iar cimitirele sunt pline de oameni „de neînlocuit”!”.

„Încărcătura emoțională a omului „de direct” este uriașă”

Marina Almășan a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre munca uriașă și epuizantă din televiziune, care, în timp, își pune serios amprenta asupra sănătății oricărui prezentator de emisiuni difuzate în direct:

„Munca în televiziune, mai cu seamă pentru cei ce prezintă emisiuni în direct, este una ce implică stres major. Cu cât complexitatea emisiunii crește, cu atât stresul e mai mare. Moderatorul sau prezentatorul este, de fapt, imaginea emisiunii, a postului de televiziune, până la urmă. Chiar dacă genericul de final adună o mulțime de nume, cel ce este “vizibil” este „figura de pe sticlă”.

„Tensiunea „directului” este maximă”

Cu el se identifică un program, el plătește „oalele sparte”: dacă nu iese bine, cel care „pică prost” este prezentatorul sau, și mai rău, televiziunea. Și asta în condițiile în care, de multe ori, prezentatorii primesc exact textele pe care le au de spus, întrebările de pus, legăturile de făcut. Încărcătura emoțională a omului „de direct” este uriașă.

Practic, în direct nu e cale de întoarcere, un lucru spus rămâne spus, iar situațiile neașteptate te pândesc la tot pasul și trebuie să știi să le gestionezi. Da, pentru unii „casca” e salvatoare, dar, și așa, tensiunea „directului” este maximă. Statistic, s-a constatat că „oamenii de direct” trăiesc, în medie, cu 7 ani mai puțin”.

„În televiziunile civilizate, prezentatorii de emisiuni primesc un „spor de direct””.

Marina Almășan a făcut și o paralelă dureroasă între televiziunile din străinătate și cele din România:

„De aceea, în televiziunile civilizate, prezentatorii de emisiuni primesc un „spor de direct”. Generos, uneori foarte generos. Nu știu dacă la noi, în TVR, există așa ceva, nu m-a interesat, sunt prea pasionată de ceea ce fac, pentru a reclama bani pentru asta.

Cei 36 de ani de prezentat emisiuni live și înregistrate nu au înregistrat niciodată vreun leu pentru asta. A fost darul meu, pentru Televiziunea Română. Altminteri, cu siguranță acum aș fi fost milionară!”, a mai menționat vedeta TVR 2, exclusiv pentru Click!