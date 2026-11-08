 Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria
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Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria

#Exclusiv Click!
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La un an, de când formează un cuplu, Marina Almășan a fost surprinsă de Sorin Mărcuș, iubitul ei, cu un dar de suflet. Exclusiv pentru Click!, vedeta TVR 2 ne-a vorbit la superlativ despre relația lor, iar Sorin Mărcuș ne-a dezvăluit povestea inelului oferit Marinei, o bijuterie superbă, care i-a aparținut mamei lui.

Au serbat un an de iubire. Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan un cadou de suflet
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Au serbat un an de iubire. Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan un cadou de suflet Foto: foto: Facebook

„Sorin este o surpriză pentru mine”

Marina Almășan are numai cuvinte de laudă la adresa lui Sorin Mărcuș, bărbatul care a convins-o să creadă din nou în dragoste, după decepțiile amoroase din trecut: 

„Sorin este o surpriză pentru mine, îl știam un personaj monden, prieten cu toate vedetele României, obișnuit cu partea însorită a vieții, un bărbat care știe să extragă din aceasta doar lucrurile „glamour”: călătorii, petreceri, întâlniri cu prietenii, plus alte „provocări “, pe care tocilara din mine le-a considerat mai mereu că fiind ușor „superficiale”.

Dar așa suntem noi, oamenii: ne-am obișnuit să punem etichete înainte de a cunoaște în mod direct persoana respectivă”, spunea ea, exclusiv pentru Click!

„Este vesel, solar, elegant, ușor cu capul în nori”

L-a și caracterizat pe omul drag, alături de care locuiește:

„Când Sorin s-a deschis în fața mea, asumându-și trecutul „spectaculos”, am avut răbdarea să-l cercetez în amănunt (să nu uitam că la origini sunt cercetător științific! am avut o revelație : am descoperit un om de o sensibilitate aparte, de o empatie rară, în zilele noastre, de o blândețe greu de ghicit în spatele bărbatului „dur”, cum le-ar putea poate părea unora. În rest, e cel de la vedere: vesel, solar, elegant, monden, ușor cu capul în nori, cât să-mi dea mie ocazia de a-l organizat”, mai menționează Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

„Sorin m-a însoțit și în vizitele la Tribunal”

Au colindat lumea împreună, ambii fiind mari amatori de călătorii, iar el i-a fost alături și a sprijinit-o inclusiv în munca grea din televiziune. A însoțit-o chiar și la Tribunal, în procesul cu omul de afaceri Georgică Cornu:

„Anul acesta a fost fabulos. Am amestecat colindatul lumii cu împrietenirea fiecăruia cu copiii celuilalt (în cazul meu și cu părinții, care l-au îndrăgit din prima pe Sorin!), cu mutatul lui Sorin la mine, cu lansarea unei cărți împreună (primul nostru „copil”, a unei noi emisiuni la TVR (în care Sorin s-a implicat cot la cot cu echipa mea), și chiar și cu vizitele la Tribunal, de la care Sorin n-a lipsit niciodată, fiind decis să-mi fie alaturi până se stinge ultima umbra a trecutului meu încâlcit”.

Sorin Mărcuș: „Am cerut-o de soție în Dallas și am mai făcut-o o dată și ieri”

Exclusiv pentru Click!, Sorin Mărcuș ne-a dezvăluit povestea emoționantă a superbului inel, dăruit femeii iubite, Marina Almășan:

„Inelul a fost al mamei mele, îl țin minte pe mâna ei și mi-e tare dragă amintirea asta. Pentru că am cerut-o de soție în Dallas și am mai făcut-o o dată și ieri, mi-am dorit foarte mult ca acest inel să reprezinte o continuitate a iubirii mele pentru cea mai importantă femeie din viața mea.

Am avut ceva emoții că nu i se va potrivi Marinei, dar mi-a venit inima la loc după ce i l-am pus pe deget și i s-a potrivit perfect. Dar mulțumirea cea mai mare a fost atunci când am văzut emoția de pe chipul Marinei”.

Marina Almășan: „Când am fost prima oară împreună la mormântul părinților lui, am rugat-o pe mama lui Sorin să ne vegheze, de acolo, de Sus”

Iar Marina Almășan a mai adăugat, vizibil emoționată de cadoul de suflet primit, ieri, la cina romantică: 

„Nu mă pricep la inele și valori (eu aleg să port gablonzuri în forme inedite), știu că e un inel prețios, însă pentru mine adevărata lui valoare stă în faptul că i-a aparținut mamei lui Sorin. O cunosc doar din fotografii și din povestirile lui, dar am înțeles cât de mult a iubit-o. Iar când am fost prima oară împreună la mormântul părinților lui, am rugat-o pe mama lui Sorin să ne vegheze, de acolo, de Sus, povestea noastră de iubire”.

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