 Marina Almășan și-a lansat noua carte. Sorin Mărcuș, declarație de dragoste la eveniment: „Pentru mine este totul în viață în momentul acesta!”
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Marina Almășan și-a lansat noua carte. Sorin Mărcuș, declarație de dragoste la eveniment: „Pentru mine este totul în viață în momentul acesta!”

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Marina Almășan (60 de ani) și-a lansat vineri la Hotel Marshal Garden noua carte, „Vacanță pe urmele faraonilor”, în care povestește cum a fost călătoria în Egipt alături de iubitul ei, Sorin Mărcuș.

Marina Almășan a lansat cartea „Vacanță pe urmele faraonilor”
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Marina Almășan a lansat cartea „Vacanță pe urmele faraonilor” Foto: click.ro

El a făcut fotografiile din vacanță și i-a fost alături la eveniment, unde a numit volumul „copilul nostru”. Cei doi și-au asortat ținutele, iar printre invitați s-au numărat Fuego, Doina Melinte și ambasadorul Egiptului. Sanda Ladoși și tenorul Alin Stoica au cântat la lansare.

Marina Almășan a purtat o rochie cumpărată din Egipt, iar Sorin a ales o cravată roșie

Pentru seara lansării, Marina Almășan a ales o rochie cumpărată chiar din Egipt, în vacanța despre care a scris. Sorin Mărcuș a purtat un costum negru și o cravată roșie, asortându-și ținuta cu cea a Marinei.

Omul de afaceri o susține pe vedetă în proiectele ei, iar la acest volum a contribuit cu fotografiile din călătorie. La lansare a povestit cum i-a adus împreună un proiect de travel și ce admiră la femeia pe care o iubește, de la loialitate la punctualitate.

Marina este o minune de om. Ne-am întâlnit să-i prezint un proiect de travel și de atunci am rămas împreună. Penultima oară am călătorit în China cu Marina și am fost atât de fericit că Marina m-a ales să merg să facem această incursiune în Egipt. A fost extraordinară. Marina este o femeie loială, exactă în timp și nu face nicio greșeală”, a spus Sorin Mărcuș, vizibil îndrăgostit.

Sorin Mărcuș: „Această carte este copilul nostru”

Pentru Sorin, lansarea a fost și prilejul unei declarații de dragoste. El a vorbit despre locul pe care Marina îl are în viața lui și despre bucuria de a vedea cartea la care au contribuit amândoi ajungând la cititori.

Pentru mine, Marina este totul în viață în momentul acesta! Această carte este copilul nostru. Astăzi o botezăm, s-a născut acum trei zile și o aruncăm în viață!”, a mai spus iubitul Marinei Almășan.

Sanda Ladoși și tenorul Alin Stoica au cântat la lansare

Sanda Ladoși și tenorul Alin Stoica au susținut momentele muzicale ale serii, iar pe ecran au rulat imagini din călătoriile Marinei și ale lui Sorin. Leonard Miron, Alin Burcea, Simona Preda, de la Editura Corint, Ionel Stoica, Dumitru Pelican și Carmen Pădurean s-au numărat printre cei care au luat cuvântul.

În primul rând s-au aflat ambasadorul Egiptului, Mohammed Moustafa Orfy, Ioana Dinculescu, din partea Ministerului Afacerilor Externe, și reprezentanți ai ambasadelor Chinei, Ciprului, Siriei și Irakului. Olivia Toderean, ambasadoarea României la Cairo, Dan Negru și Adrian Artene au transmis mesaje video.

Printre invitații din sală s-au numărat Paul Surugiu-Fuego, Doina Melinte, Stela Enache, Marina Florea, Iuliana Marciuc, Silvia Dumitrescu, Octavian Ursulescu, Silviu Biriș, Oana Sârbu, Călin Geambașu și Gheorghe Turda. După eveniment, Marina le-a mulțumit lui Ion Antonescu și echipei de la Marshal Garden, coordonată de Cristina Nica, precum și Ancăi Vlad, despre care a spus că îi susține evenimentele de aproape un sfert de secol.

Marina Almășan, după lansare: „Cartea nr. 22 e deja pe țeava tunului!”

După lansare, Marina le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum a trăit seara și câte fotografii a primit de la invitați. „M-am desprins din vârtejul emoțiilor și staționez, iată, în cel parfumat, al florilor primite ieri, în avalanșă”, a scris vedeta.

La masa de autografe, stocul de la lansare al volumului despre Egipt s-a epuizat rapid. Marina Almășan a continuat să semneze exemplare din cărțile sale despre Japonia, Coreea și Țara lui Moș Crăciun. La finalul mesajului, a spus că ea și Sorin își doresc să plece cât mai curând într-o nouă călătorie și a anunțat că lucrează deja la volumul următor: „Cartea nr. 22 e deja pe țeava tunului!”a mai povestit prezentatoarea TV.

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