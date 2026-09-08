O prezentatoare TV din Egipt, condamnată la moarte. Care sunt acuzațiile aduse de instanță

O prezentatoare de televiziune din Egipt, Sarah Khalifa, a fost condamnată sâmbătă la moarte prin spânzurare într-un dosar de proporții care vizează o rețea organizată de producere și distribuire a drogurilor sintetice. 12 dintre cei 28 de inculpați au primit pedeapsa capitală, iar execuțiile civile în Egipt sunt realizate prin spânzurare.

O prezentatoare TV ar fi condamnată la moarte Foto: instagram

Acuzațiile care îi sunt aduse

Sarah Khalifa, cunoscută ca personalitate media, proprietară de clinică estetică și fostă prezentatoare TV, a apărut de-a lungul timpului pe mai multe posturi egiptene. Presa locală, inclusiv Masrawy, notează că ea a prezentat anterior emisiunea de investigații „Mission Impossible”. Cu peste 2,5 milioane de urmăritori pe Instagram, Khalifa a fost arestată în aprilie 2025, în Cairo, în cadrul anchetei care a vizat întreaga rețea, potrivit Fox News.

Procurorii susțin că gruparea funcționa ca un adevărat lanț de producție și distribuție, cu membri responsabili de importul materiilor prime, fabricarea drogurilor și transportul acestora. Substanțele erau depozitate și procesate într-o locuință folosită ca spațiu de producție clandestin.

În total, autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de narcotice sintetice și materii prime, echivalentul a aproximativ 1.653 de livre, potrivit presei egiptene.

Sentința finală

Dosarul s-a bazat pe declarațiile a 20 de martori, dar și pe probe tehnice și digitale - mesaje, fotografii și materiale video - care ar fi documentat activitatea grupării. Conform Ahram Online, autoritățile au dispus și măsuri de blocare a conturilor bancare și a bunurilor inculpaților, iar cei aflați deja în arest vor rămâne în detenție.

Pe lângă cele 12 condamnări la moarte, alți nouă inculpați au primit pedepse cu închisoarea pe viață, iar șapte au fost achitați. Cazul a atras atenția publicului din Egipt, atât prin amploarea operațiunii, cât și prin implicarea unei figuri mediatice cunoscute.

În fața instanței, Sarah Khalifa a negat orice implicare în activitatea grupării. Potrivit sursei citate, atunci când judecătorul a întrebat-o care a fost rolul ei în organizație, aceasta a declarat că nu văzuse niciodată droguri până în momentul în care a fost fotografiată cu ele în biroul poliției.

Declarația contrastează puternic cu probele prezentate de procurori, care includ mesaje, imagini și materiale video considerate relevante pentru anchetă.

Unde mai este permisă pedeapsa cu moartea

În prezent, pedeapsa cu moartea rămâne legală în mai multe state din lume, deși tendința globală este de restrângere sau abolire. Ea este încă aplicată în țări precum Statele Unite, unde anumite state mențin execuțiile; în China, care are cel mai ridicat număr estimat de condamnări; în Iran și Arabia Saudită, unde este folosită frecvent pentru infracțiuni grave, inclusiv cele legate de droguri; precum și în Egipt, unde execuțiile civile se realizează prin spânzurare.

De asemenea, pedeapsa capitală este permisă în Pakistan, India, Bangladesh, Singapore, Indonezia, Vietnam, Japonia și în mai multe state africane, printre care Nigeria și Botswana. În multe dintre aceste țări, legislația permite aplicarea pedepsei pentru infracțiuni variate: de la terorism și omor, până la trafic de droguri sau fapte considerate atentate la ordinea socială. În contrast, majoritatea statelor europene și sud-americane au eliminat complet pedeapsa capitală, considerând-o incompatibilă cu drepturile fundamentale ale omului.