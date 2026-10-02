 O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț, sub privirile copiilor de 4 și 14 ani
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O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț, sub privirile copiilor de 4 și 14 ani

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Un caz grav de violență în familie a avut loc în Constanța, unde o ceartă între soți a degenerat. Bărbatul și-a agresat soția și ae fi târât-o afară din locuință, totul sub privirile celor doi copii minori.

O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț
O femeie din Constanța, bătută și târâtă în curte de soț Foto: arhivă

Scenele de o cruzime rară s-au întâmplat în după-amiaza zilei de 30 septembrie 2026, în jurul orei 16:00, într-o locuință din municipiul Constanța. 

Atac de o cruzime rară comis sub ochii copiilor

Pe fondul unor tensiuni izbucnite între cei doi soți, bărbatul și-a prins soția de păr, a lovit-o repetat cu pumnii și palmele în zona feței, iar ulterior a târât-o pe podea din casă direct în curtea imobilului.

Agresiunea s-a derulat în văzul apropiaților, martori la coșmar fiind mai mulți membri ai familiei, printre care și doi minori, în vârstă de 4, respectiv 14 ani. În urma loviturilor primite, femeia a suferit traumatisme care au necesitat două zile de îngrijiri medicale, potrivit News.ro.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au deschis dosar penal împotriva bărbatului pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că la data de 30.09.2026, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla într-un imobil din municipiul Constanţa, pe fondul unui conflict cu soţia sa, a agresat-o fizic pe aceasta, trăgând-o de păr şi aplicându-i lovituri cu palmele şi pumnii în zona feţei, după care a târât-o pe podea până în curtea imobilului. Incidentul s-a petrecut în prezenţa mai multor membri ai familiei, printre care doi minori, în vârstă de 4, respectiv 14 ani”, au precizat procurorii.

Având în vedere pericolul social și prezența copiilor la scenele de violență, procurorii au cerut emiterea unui mandat pe numele agresorului. Prezentat magistraților de la Judecătoria Constanța, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Ce este femicidul și cum se leagă de violența domestică

În cazul de la Constanța nu a fost vorba despre un omor, însă violența domestică poate escalada și poate ajunge, în unele situații, la consecințe tragice. De aceea, fiecare episod de agresiune trebuie tratat cu seriozitate.

În România, din aprilie 2026, femicidul are pentru prima dată o definiție legală. Legea nr. 53/2026 definește femicidul ca uciderea intenționată a unei femei, dar și ca decesul unei femei provocat prin loviri sau vătămări cauzatoare de moarte ori prin alte infracțiuni intenționate. Legea face diferența între femicidul intim, non-intim și indirect.

Victimele pot evita să ceară ajutor de teamă că agresorul se va răzbuna, din cauza dependenței financiare, a copiilor, a izolării sau a rușinii. În unele situații, agresorul poate ajunge chiar să își facă victima să creadă că este responsabilă pentru abuzul pe care îl suferă.

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