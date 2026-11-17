Urmează o zi specială pentru Marina Almășan și Sorin Mărcuș. Cei doi se căsătoresc după un an de relație. Prezentatoarea TV a fost cerută în căsătorie și a dezvăluit și când va avea loc și nunta.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș. Foto: Facebook

Marina Almășan și Sorin Mărcuș trăiesc o intensă poveste de dragoste din anul 2025. Recent, cei doi au împlinit un an de relație, așa că afaceristul nu a mai stat pe gânduri și a decis să treacă la pasul următor: nunta.

Marina Almășan, cerută oficial în căsătorie de Sorin Mărcuș

Marina Almășan a fost cerută, oficial, în căsătorie de către Sorin Mărcuș. Marea întrebare a fost pusă și în urmă cu doar câteva luni, dar prezentatoarea TV a considerat că a fost prea vagă și nu părea serioasă.

Tot ea a povestit și cum a decurs momentul în care au sărbătorit un an de relație, dar a explicat și care e diferența dintre prima propunere și actuala cerere în căsătorie.

„Am sărbătorit în acest fel un an de relație, iar Sorin a ținut foarte mult să-mi mai propună încă o dată, deși eu îi spusesem așa, cu jumătate de gură, pentru că prima cerere a fost mai ambiguă, nu a fost direct: «Vreau să fii soția mea». A fost mai așa, că vreau să facem proiecte împreună. Eu am rămas așa, nu știam unde bate. Acum m-a întrebat cu subiect și predicat și i-am spus cu subiect și predicat DA”, a declarat Marina Almășan, pentru Spynews.ro.

Când va avea loc nunta

Marina Almășan a acceptat cererea și a dat câteva detalii despre marele eveniment. Cei doi au stabilit de la bun început că nu vor o nuntă fastuoasă și nici prea multă agitație. Ei vor opta pentru ceva discret. Cununia civilă și cea religioasă vor avea loc anul viitor.

„O să fie ceva mai restrâns. La vârsta noastră nu mai facem circ, ne bucurăm că ne-am regăsit, iar anul viitor probabil că vom semna și actul oficial. Cu siguranță va fi și cununia religioasă”, a mai precizat vedeta pentru sursa citată.