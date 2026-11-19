În urmă cu 12 ani, Dana Rogoz și-a pierdut tatăl. Actrița este într-o suferință continuă de atunci, fiind o rană care nu s-ar putea închide niciodată. Aceasta a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării părintelui său, zi în care el ar fi trebuit să împlinească 73 de ani.

Dana Rogoz și tatăl ei. Foto: Instagram

Dana Rogoz, mesaj emoționant în ziua în care tatăl ei ar fi trebuit să-și serbeze ziua

Dana Rogoz a publicat un mesaj plin de emoție și dor în memoria tatălui său, în ziua în care acesta ar fi împlinit vârsta de 73 de ani. Actrița a mărturisit cât de mult își dorește să mai poată retrăi momentele simple de familie și sentimentul de siguranță pe care îl avea atunci când părintele ei era în viață.

Într-o postare sinceră, vedeta a descris cu nostalgie micile ritualuri de altădată, de la discuțiile serioase și sfaturile părintești, până la mesele de duminică alături de copii și nepoți.

„Așa de tare mi-aș fi dorit ca azi să fie aici, să poarte domne' o discuție serioasă cu fiecare dintre noi, să ne țină morală, să ne certe, să ne bage mințile-n cap, să râdă de noi și să ne enerveze îngrozitor. Dar să așeze lucrurile înapoi în ordinea lor de atunci, de când trăia. Și să mă simt din nou copil, ferit de orice grijă mare. Să fiu iar fiica cea mică, măcar pentru o zi”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Actrița a continuat să rememoreze atmosfera firească a aniversărilor petrecute împreună, alături de nepoți. Dana Rogoz și-a încheiat mesajul cu gândul la vârsta pe care tatăl ei ar fi împlinit-o dacă încă mai trăia.

„Așa de tare mi-aș fi dorit ca azi să fie aici, să mă sune să mă invite duminică la el la masă, să mă chinui să îi găsesc un cadou care să îi placă, să îmi laude noua tunsoare și să insiste să gust din ciorbă. Și apoi să îi cântăm «La Mulți Ani» cu toții, copii și nepoți, în cel mai firesc mod cu putință. Azi tatăl meu ar fi împlinit 73 de ani”, a mai scris actrița.

Cum au fost ultimele ore din viața tatălui ei

Când s-au împlinit 12 ani de la moartea tatălui său, Dana Rogoz a rememorat cu multă durere ultimele ore petrecute alături de el. Actrița a povestit că, în ultimele zile de viață ale tatălui său, încerca să găsească orice soluție care să îi aline suferința.

„Îmi venise ideea genială de a-i cumpăra tatălui meu dopuri de urechi”, a scris actrița pe Instagram, explicând că acesta îi spusese că nu poate dormi din cauza zgomotelor aparatelor din ATI.

Actrița a povestit că a intrat în salon în jurul orei două, iar tatăl ei i-a zâmbit când a văzut-o ținând punga cu dopurile de urechi. „Sunt sigură că le-ar fi încercat în noaptea aceea, dacă nu ar fi știut atât de limpede că urmează să moară în mai puțin de 3 ore”.