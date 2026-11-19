Taylor Swift știe cum să transforme chiar și cea mai simplă piesă vestimentară într-o apariție memorabilă. Artista a avut o apariție surpriză în cadrul ceremoniei de anunțare a nominalizărilor la premiile Grammy 2027, unde a ales să poarte un pulover negru clasic, una dintre piesele esențiale ale garderobei de iarnă, scriu cei de la People.

Taylor Swift, apariție surprinzătoare la evenimentul nominalizărilor Grammy 2027. Foto: Getty

Alegerea sa vestimentară ne reamintește că nu avem nevoie de ținute extravagante pentru a arăta impecabil. Un pulover negru damă este una dintre cele mai versatile piese pe care le putem avea în dulap, fiind ușor de integrat în numeroase combinații vestimentare.

Foto: Grammy. Youtube

Îl poți purta cu blugi și pantofi sport pentru o ținută relaxată de zi, dar și cu pantaloni eleganți și cizme pentru un look sofisticat, potrivit inclusiv pentru birou. Este echivalentul rochiei negre clasice în sezonul rece: nu se demodează, se potrivește aproape oricărui stil și poate fi purtat în nenumărate moduri.

Vestea bună este că nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a recrea stilul lui Taylor Swift. Pe Amazon există numeroase variante de pulovere negre, de la modele fine din tricot și croieli lejere, supradimensionate, până la pulovere scurte sau cu guler înalt. Prețurile încep de la numai 13 dolari.

Pulovere negre inspirate de Taylor Swift: 8 modele de pe Amazon, de la 13 dolari

Dacă vrei să adaugi în garderobă o piesă vestimentară practică, elegantă și ușor de asortat, am selectat câteva pulovere negre care merită luate în considerare.

Anrabess – Pulover scurt cu guler rotund și textură reiată, 29 de dolari

Foto: Amazon

Puloverele scurte sunt ideale pentru combinațiile cu blugi cu talie înaltă, pantaloni eleganți sau fuste. Modelul Anrabess are o textură reiată și un material ușor elastic, care oferă confort și libertate de mișcare.

O cumpărătoare a mărturisit că nu și-a putut „crede simțul la atingere”, adăugând că „este ca și cum ai îmbrăca o îmbrățișare moale din cașmir”.

Mânecile lungi îl transformă într-o piesă potrivită pentru suprapuneri vestimentare în zilele răcoroase, în timp ce lungimea mai scurtă previne acumularea materialului în zona taliei.

Preț redus: 130 de lei

Amazon Essentials – Pulover subțire cu guler înalt, 16 dolari

Foto: Amazon

Pentru un aspect elegant și minimalist, puloverul Amazon Essentials cu guler înalt este o alternativă accesibilă.

Gulerul oferă un plus de rafinament și protecție împotriva frigului, iar designul simplu îl transformă într-o piesă ușor de combinat cu aproape orice articol vestimentar.

Îl poți purta cu pantaloni eleganți pentru o ținută office sau cu blugi și cizme pentru un look casual-chic.

Preț: 80 de lei.

Db Moon – Pulover tricotat cu guler rotund, 13 dolari

Foto: Amazon

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<PRIVATE_PERSON> poate recrea stilul minimalist al lui Taylor Swift fără să cheltuiască prea mult, iar acest pulover Db Moon este cea mai accesibilă variantă din selecția noastră.

Modelul are mâneci lungi, guler rotund și un design clasic, fiind potrivit pentru ținutele de zi cu zi.

Poate deveni una dintre acele piese pe care le alegi instinctiv atunci când nu știi cu ce să te îmbraci. Se potrivește cu blugi, fuste, pantaloni eleganți sau chiar cu o pereche de pantaloni din piele pentru o ținută mai îndrăzneață.

Preț: 60 de lei.

Puloverul negru, piesa de bază care nu trebuie să lipsească din garderoba de iarnă

Apariția lui Taylor Swift la evenimentul dedicat nominalizărilor Grammy 2027 demonstrează încă o dată că piesele vestimentare clasice rămân cele mai bune investiții în garderobă.

Un pulover negru de calitate poate fi purtat sezon după sezon, se adaptează cu ușurință diferitelor stiluri și nu necesită eforturi mari pentru a obține o ținută reușită.

Fie că alegi un model fin din cașmir, unul supradimensionat sau o variantă minimalistă, cu guler rotund, secretul este să optezi pentru o croială în care te simți confortabil și care se potrivește stilului tău.

Iar dacă vrei să recreezi apariția lui Taylor Swift fără să cheltuiești prea mult, modelele prezentate demonstrează că poți găsi pulovere negre accesibile pe Amazon, cu prețuri începând de la doar 13 dolari.