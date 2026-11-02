 Taylor Swift a dat din casă! Obiceiul neobișnuit pe care îl păstrează alături de Abigail Anderson
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Taylor Swift a dat din casă! Obiceiul neobișnuit pe care îl păstrează alături de Abigail Anderson

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Taylor Swift a făcut o dezvăluire savuroasă despre prietenia care o leagă de Abigail Anderson, una dintre cele mai apropiate persoane din viața sa. Deși au trecut mulți ani de când s-au cunoscut, cele două au păstrat un obicei neobișnuit din adolescență, spre amuzamentul lor, dar și spre surprinderea soților.

Taylor Swift
Taylor Swift Foto: Arhivă

Artista în vârstă de 36 de ani a povestit despre relația specială cu prietena sa în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate la New York, duminică, 1 noiembrie, după o proiecție a filmului „Toy Story 5”. La eveniment a participat și regizorul Andrew Stanton, iar discuția despre legătura dintre personajele Bonnie și Blaze i-a oferit cântăreței ocazia perfectă să vorbească despre propria experiență.

Taylor Swift și Abigail Anderson, prietene încă din adolescență

Taylor Swift și Abigail Anderson s-au cunoscut în perioada liceului, după ce artista s-a mutat în Nashville, Tennessee, la vârsta de 14 ani. Cântăreața și-a amintit că, fiind nouă în școală, încerca să-și dea seama cu cine ar putea lega o prietenie.

„Când m-am mutat în Nashville, la 14 ani, eram copilul nou de la școală și mă gândeam: «Cu cine ar trebui să mă împrietenesc? Fetele acestea sunt cool, acestea sunt cool, acestea sunt drăguțe»”, a povestit Swift pentru People.

Printre colegele pe care le-a întâlnit atunci s-a aflat Abigail, cea care avea să-i devină una dintre cele mai bune prietene. Artista a remarcat inclusiv un detaliu fizic asemănător cu cel al personajului Blaze din animație: părul creț.

Însă ceea ce le-a apropiat cu adevărat a fost simțul umorului. Cele două aveau o pasiune comună pentru replicile și vocea personajului principal din comedia „Napoleon Dynamite”.

Obiceiul ciudat pe care soții lor trebuie să îl suporte

Taylor Swift a dezvăluit că, deși au trecut ani buni de la perioada liceului, ea și Abigail nu au renunțat la acest obicei. Ori de câte ori sunt împreună, cele două revin la felul lor amuzant de a vorbi, imitând personajul interpretat de Jon Heder.

„Dar încă facem asta și este ceva ce soții noștri trebuie să suporte”, a spus artista, stârnind râsete în sală. Imediat după această mărturisire, Swift a imitat vocea gravă și nazală a lui Napoleon Dynamite.

Pentru cântăreață, tocmai astfel de detalii fac ca o prietenie să rămână specială în timp. Ea a explicat că este important să găsești o persoană care îți înțelege latura neobișnuită și copilăroasă, fără să încerce să o schimbe.

„Când găsești acea persoană care te vede exact așa cum ești, cu ciudățeniile tale, în forma lor cea mai pură, asta m-a impresionat atât de mult când am urmărit filmul”, a explicat Taylor Swift, făcând legătura cu povestea din „Toy Story 5”.

Taylor Swift, implicată și în coloana sonoră a filmului „Toy Story 5”

Prietenia cu Abigail nu a fost singurul subiect abordat la întâlnirea cu publicul. Taylor Swift a vorbit și despre contribuția sa la noua producție Pixar, pentru care a scris și a înregistrat piesa originală „I Knew It, I Knew You”.

Artista a mărturisit că a fost încântată să primească ocazia de a compune pentru universul „Toy Story”, mai ales că, în afara lui Randy Newman, creatorul celebrei melodii „You've Got a Friend in Me”, ea este primul compozitor care contribuie cu o piesă originală la franciză.

„M-am simțit minunat să știu că am binecuvântarea lui Randy să scriu pentru acest film, având în vedere că sunt primul compozitor care are ocazia să participe la lumea «Toy Story» în afara lui Randy. Am fost absolut fascinată. Este filmul meu preferat din seria «Toy Story»”, a spus Swift.

În timpul discuției, cântăreața a părut emoționată și și-a șters o lacrimă. „Nu mă băgați în seamă. Pur și simplu mi-a plăcut foarte mult filmul”, a glumit ea.

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