 Nu-i ajungeau nici 40.000 de dolari pe lună, iar acum nu mai primește niciun ban de la fosta soție, Britney Spears
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Nu-i ajungeau nici 40.000 de dolari pe lună, iar acum nu mai primește niciun ban de la fosta soție, Britney Spears

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Vremurile în care Kevin Federline încasa lunar zeci de mii de dolari de la Britney Spears au apus definitiv. Cum se descurcă acum fostul soț al celebrei cântărețe?

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Foto: Profimedia

Potrivit documentelor obținute de publicația „Page Six”, fostul dansator are de achitat către City National Bank suma de 117.704 dolari, reprezentând datorii acumulate pe un card de credit.

De-a lungul anilor, Federline a beneficiat de sume considerabile din partea fostei sale soții. Inițial, acesta primea 40.000 de dolari pe lună pentru creșterea celor doi băieți ai cuplului, Sean Preston și Jayden James, pe care i-a crescut în Hawaii. După ce fiul cel mare a împlinit 18 ani, suma a fost redusă la 20.000 de dolari lunar, plățile continuând până când Jayden a terminat liceul.

Cu toate acestea, Kevin Federline a susținut în autobiografia sa, „You Thought You Knew”, că banii primiți de la Britney nu îi erau suficienți pentru a acoperi cheltuielile familiei. Acesta a explicat că o mare parte din sumă era folosită pentru securitate și pentru menținerea nivelului de trai cu care băieții erau obișnuiți în perioada în care locuiau alături de mama lor. Potrivit declarațiilor sale, aceste costuri depășeau cu ușurință 40.000 de dolari pe lună.

„Banii dispăreau aproape imediat ce intrau”, a afirmat fostul dansator în cartea sa, sugerând că întreținerea familiei presupunea cheltuieli mult mai mari decât suma primită lunar.

Acum, însă, situația pare să fie și mai complicată. Procesul intentat de City National Bank arată că Federline avea mai multe restanțe financiare. Linia personală de credit trebuia achitată în iunie 2025, iar, în ceea ce privește datoria de pe cardul de credit, termenul de plată era stabilit pentru august 2026.

Povestea dintre Britney Spears și Kevin Federline a început în 2004. Cei doi s-au logodit la doar câteva luni după ce s-au cunoscut și s-au căsătorit în septembrie același an, în California. Mariajul nu a durat, însă, mult: artista a cerut divorțul în noiembrie 2006, iar separarea a fost oficializată în iulie 2007.

Între timp, Kevin Federline și-a refăcut viața sentimentală alături de Victoria Prince, cu care s-a căsătorit în 2013. Însă fericirea conjugală nu-i aduce și mult dorita bunăstare. În prezent, fostul soț al lui Britney Spears se află într-o situație financiară complicată, după ce principala sursă de venit asociată fostei căsnicii s-a încheiat. Rămâne de văzut cum va reuși să gestioneze datoriile care au ajuns acum în atenția instanței.

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