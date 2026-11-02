Martha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș de critici. „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant”

Martha Stewart a ajuns în mijlocul unui val de critici după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea costumată în persoană fără adăpost, cu haine rupte, machiaj care imita murdăria de pe față și un carton pe care era scris mesajul: „Mi-e foame! Ajutați-mă!”. Imaginea, postată de Halloween, a stârnit numeroase reacții negative, iar vedeta în vârstă de 85 de ani a șters ulterior fotografia și a revenit cu două mesaje în care a încercat să explice intenția din spatele costumului și, mai apoi, și-a cerut scuze.

artha Stewart, obligată să își ceară scuze după ce costumul ei de Halloween a stârnit un val uriaș d Foto: Getty

Martha Stewart, criticată dur pentru costumul ales de Halloween

Cunoscută pentru pasiunea sa pentru sărbători, decorațiuni și costume spectaculoase, Martha Stewart a ales anul acesta o apariție care nu a fost primită deloc bine de public. Pe 31 octombrie, vedeta a distribuit pe Instagram o fotografie în care interpreta o persoană fără adăpost.

În imagine, Stewart purta blugi rupți, avea fața machiată astfel încât să pară murdară și ținea în mâini o pancartă cu mesajul „MI-E FOAME! AJUTAȚI-MĂ!”. Fotografia a circulat rapid și a provocat reacții critice, mai mulți oameni considerând că transformarea unei situații sociale dificile într-un costum de petrecere este nepotrivită și lipsită de sensibilitate.

Potrivit publicației PEOPLE, fotografia a fost surprinsă și preluată de mai multe site-uri, inclusiv TMZ. Postarea originală a fost ștearsă între timp.

Prima explicație a vedetei: „Nu a fost aceasta intenția mea”

După reacțiile stârnite, Martha Stewart a transmis o declarație pentru revista PEOPLE, în care a explicat că nu a vrut să ia în derâdere persoanele fără adăpost. Dimpotrivă, susține ea, ideea costumului ar fi fost aceea de a atrage atenția asupra unei probleme sociale grave.

„De zeci de ani îi învăț pe oameni cum să sărbătorească Halloweenul. Le împărtășesc rețete vesele și festive, idei originale de decorațiuni și sfaturi despre cum să organizeze petreceri și să fie gazde bune, pentru a se bucura cât mai mult de una dintre sărbătorile mele preferate”, a declarat vedeta.

Apoi, aceasta a recunoscut că reacțiile publicului au afectat-o și că regretă faptul că alegerea sa a ofensat o parte dintre oameni.

„Sunt profund mâhnită că ținuta mea de Halloween de ieri, prin care am vrut să atrag mai multă atenție asupra problemei foarte grave a persoanelor fără adăpost, a ofensat oamenii. Nu aceasta a fost intenția mea”, a transmis Martha Stewart.

Vedeta a subliniat că lipsa unei locuințe reprezintă una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Statele Unite și o criză socială care continuă să afecteze numeroase persoane.

„Problema persoanelor fără adăpost rămâne una dintre cele mai mari provocări și crize cu care se confruntă America. Este un subiect la care țin foarte mult și pentru care am dedicat mult timp și efort sprijinirii organizațiilor caritabile care luptă împotriva acestei probleme sociale persistente. Sunt hotărâtă să continui să contribui la schimbarea lucrurilor în bine”, a adăugat ea.

Martha Stewart și-a cerut scuze din nou: „A fost lipsit de sensibilitate și nu a fost amuzant”

La câteva ore după prima declarație, Martha Stewart a revenit pe Instagram cu un mesaj mult mai direct. Vedeta a admis că explicația inițială nu a fost suficientă și că ar fi trebuit să recunoască mai clar că alegerea costumului a fost nepotrivită.

„Este greu să recunoști când ai dat-o cu adevărat în bară. Declarația mea anterioară nu a mers suficient de departe”, a scris aceasta.

De data aceasta, Stewart a vorbit explicit despre lipsa de sensibilitate a costumului și și-a cerut iertare celor care s-au simțit jigniți.

„Știu că mulți oameni se confruntă cu dificultăți financiare. Să port un costum precum cel pe care l-am ales a fost lipsit de sensibilitate și nu a fost deloc amuzant. Îmi pare foarte rău”, a transmis vedeta.

Fotografia controversată a apărut alături de o reclamă la lumânările sale

Un alt detaliu remarcat în legătură cu postarea este că imaginea costumului de Halloween ar fi fost publicată alături de fotografii prin care Martha Stewart își promova lumânările comercializate prin QVC.

Potrivit TMZ, în descrierea postării, vedeta ar fi scris: „Lumânările mele QVC sunt perfecte pentru Halloween!!!”.

Asocierea dintre fotografia controversată și promovarea produselor sale a contribuit la reacțiile stârnite în mediul online.

Martha Stewart, o mare iubitoare a Halloweenului

Costumele și decorurile de Halloween nu sunt o noutate pentru Martha Stewart. Vedeta a vorbit de-a lungul anilor despre cât de mult îi place această perioadă și despre pregătirile pe care le începe cu mult înainte de 31 octombrie.

În 2024, aceasta povestea că așteaptă cu nerăbdare sărbătoarea în fiecare an. Într-o declarație publicată cu ocazia unei ședințe foto pentru coperta revistei Martha Stewart Living, ea descria entuziasmul cu care întâmpină toamna.

„Când vine luna septembrie, sunt deja pregătită să merg la cules de mere în livadă și să încep să aleg dovleci deosebiți din grădină, pe care să-i expun la fermă și în jurul casei mele.

Anul acesta, editorii mei m-au încoronat Regina Halloweenului! După cum bine știu, îmi place cu adevărat să imaginez costume spectaculoase și să intru în spiritul sărbătorii”, a mai spus ea.

De această dată, însă, alegerea costumului a avut un rezultat neașteptat: în loc să fie admirată pentru creativitate, Martha Stewart s-a văzut nevoită să ofere explicații publice și să își ceară scuze pentru o apariție care a deschis o discuție sensibilă despre felul în care sunt reprezentate persoanele aflate în situații vulnerabile.