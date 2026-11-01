Cum au petrecut vedetele de Halloween? Cine a primit colindători și ce blondă din showbiz detestă această sărbătoare păgână

Deși sărbătoarea morților este considerată ca una păgână, fiind importată din afară, vedetele s-au întrecut anul acesta în petreceri de Halloween: au primit colindători, s-au machiat horror și s-au costumat în personaje înfiorătoare. Am aflat însă cine este vedeta din show-biz care detestă, pur și simplu, această sărbătoare.

Foto: Click!

Nicole Cherry, costumată în Pennywise

Nicole Cherry nu a lăsat să treacă neobservată nici tradiția de Halloween din familia sa. Se pare că distracția a fost pe măsură în familia artistei. De-a lungul anilor, artista a surprins cu numeroase costumații, însă anul acesta a ales să intre în pielea lui Pennywise.

Nici fiica ei, Anastasia, nu a ratat ocazia de a sărbători, alegând să se costumeze în Buzz Lightyear, personajul îndrăgit din Toy Story.



Foto: Instagram

Anamaria Prodan și iubitul Ronald Gavril s-au distrat la un party în New York

Anamaria Prodan și iubitul boxer, Ronald Gavril, au petrecut de Halloween la un party american style la New York. Impresara se află în prezent alături de iubit în America și se distrează de minune.

„Am petrecut ca americanii la un club drăguț tare, alături de prieteni dragi“, ne-a spus vedeta al cărui iubit s-a costumat în vampir.

Foto: Facebook

La Andreea Bănică în Pantelimon a fost petrecere mare! Și-a ornat casa cu scheleți

Andreea Bănică a avut un concert în seara de Halloween, dar nu a ratat și anul acesta colindătorii care au venit costumați în fel și chip la casa ei din Pantelimon ornată cu vrăjitoare și scheleți.

Foto: Instagram

„De Halloween, noi avem petrecere mare în cartier. Ai mei își invită mereu prietenii din alte cartiere și au venit costumați. Așa se colindă la fiecare casă”, a spus Andreea Bănică, pentru Click!

Foto: Instagram

Simona Trașcă e anti Halloween

Simona Trașcă este una dintre vedetele din show-biz care detestă sărbătoarea morților. Blonda a petrecut seara de Halloween la o nuntă cu iubitul cântăreț, Marian Buzilă.

„Și dacă nu mergeam la nuntă cu Marian, eu tot nu sărbătoream Halloween-ul. Mie mi se pare ceva foarte urat, nu suport mortăciunile , monștri, scheleți, vampiri, sânge și alte chestii de genul acesta.

Sunt drăguți dovlecii că-s de sezon. Mie îmi plac doar lucrurile frumoase, să văd oameni fericiți și frumoși, nu mâzgăliți așa. Îmi plac costumațiile cu pisicuțe, ceva drăguț dacă e. Nici la filme horror nu mă uit. M-am uitat la unul în copilărie și mă bântuie și acum”, a spus Simona Trașcă, pentru Click!

Foto: Facebook

Valentina Pelinel și gemenele, Indira și Rania, au ieșit la ușa casei cu dulciuri

Valentina Pelinel și gemenele ei, Indira și Rania, au așteptat și ele colindătorii în seara de Halloween, pentru a le împărți dulciuri din dovlecii pe post de coșulețe. Fetițele lui Cristi Borcea iubesc această sărbătoare și se bucură în fiecare an de ea.

„Halloween, prin ochii copiilor, înseamnă costume, dovleci, dulciuri, râsete și multă imaginație! Anul acesta am adus atmosfera de Halloween și la noi acasă, cu tot felul de decorațiuni, personaje înfricoșătoare și detalii spooky prin fiecare colț. Pentru copii e încă un prilej de joacă, de bucurie și de amintiri frumoase împreună”, a spus Valentina, pe Instagram.

