 Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească
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Cum petrec vedetele Halloweenul! Anamaria Prodan pregătește o petrecere de pomină în Malibu, în timp ce Elena Ionescu refuză să mai sărbătorească

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Halloweenul bate la ușă, iar vedetele au planuri diferite pentru noaptea de 31 octombrie. Anamaria Prodan se pregătește intens pentru Halloween, în Malibu, alături de familie și de iubitul ei, Ronald. Nicu, soțul Bellei Santiago, spune că nu este mare fan, iar Elena Ionescu a renunțat complet la această sărbătoare. Unele vedete preferă liniștea casei și bunătățile de sezon, altele pregătesc petreceri cu decoruri spectaculoase și multă distracție.

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Foto: Exclusiv Click!

Halloweenul nu mai reprezintă pentru toate vedetele un motiv de sărbătoare. Unii păstrează tradiția și pregătesc decoruri speciale pentru o seară de neuitat. Alții, care în anii trecuți intrau în atmosfera specifică acestei perioade, preferă acum să petreacă timpul în familie, fără costume și petreceri tematice.

Anamaria Prodan pregătește Halloweenul în Malibu

Anamaria Prodan se pregătește intens pentru sărbătoare. Impresara se află în Malibu, acasă, alături de iubitul ei, Ronald, și de copiii săi, iar organizarea petrecerii este deja în toi. Rebecca este cea care se ocupă de decor, în timp ce Ronald are propriul rol în pregătiri.

„Ne pregătim intens pt party. Rebe a ales tot decorul. Eu sunt ajutor de decorator :) Rebecca este șefa. Ronald este chemat doar la nevoie. Să ridice să care să aducă de sus chestii. Chestii de bărbați face. :)”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Bella Santiago și soțul ei nu pun mare preț pe Halloween

La polul opus, Nicu, soțul artistei Bella Santiago, spune că anul acesta nu au timp de petreceri tematice, fiind prinși cu mai multe proiecte. Cei doi vor pregăti totuși dovleci, însă mai degrabă pentru semințele pe care le vor savura.

„Noi anul acesta de Halloween ne pregătim doar cu plăcinte. Avem niște proiecte în derulare și nu prea ne mai permite timpul să sărbătorim. Sincer să fiu, sărbătorit este mult spus pentru că niciodată nu ne-a interesat prea mult, nu ne reprezintă. Eu nu sunt mare fan, dar când vine vorba de costumație nu mă dau la o parte, când e vorba de un șpriț nu mă dau la o parte. Ne ocupăm să facem doi dovleci, pentru că vrem să le luăm semințele să le mâncăm. Bella nu se mai costumează pentru că ea e deja costumată, nu ne mai machiem, din contră o să umblăm nemachiați prin casă”, ne-a spus, râzând, soțul Bellei.

Elena Ionescu nu mai sărbătorește Halloweenul

Fosta solistă a trupei Mandinga, Elena Ionescu, a povestit că în trecut obișnuia să intre în spiritul sărbătorii de dragul fiului său, Răzvan. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar artista consideră că Halloweenul nu este o sărbătoare care îi reprezintă.

„Eu nu mai serbez Halloweenul. Am făcut asta când era Răzvan mai mititel, luam câte un bostănel din acela mic, îl coloram, îl pictam, punem câteva lumânărele prin casă, dar într-un stil cât mai frumos, ne jucam, îi luam câte un costumaș pentru că mai vedea la copii, însă noi nu vrem să mai serbăm pentru că Răzvan a crescut și a înțeles că această sărbătoare nu ne aparține și nu are o esență tocmai pozitivă, nu e ortodoxă. Astfel că de Halloween, de această sărbătoare bag maxim un dovleac la copt și ne delectăm cu un desert ca de toamnă. Cred că am și un concert în acest weekend, un party privat, așa că o să muncesc.”

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