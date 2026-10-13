Anamaria Prodan și Ronald Gavril, gesturi tandre pe plajă! Imaginile care arată cât de îndrăgostiți sunt cei doi

Anamaria Prodan și Ronald Gavril nu se feresc și își arată iubirea ori de câte ori au ocazia. Cei doi formează un cuplu din 2023 și se afișează des pe rețelele de socializare. De data aceasta, impresara și sportivul și-au surprins urmăritorii cu imagini de la plajă.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril. Foto: Instagram

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, fotografii de la plajă

Dragoste mare între Anamaria Prodan și Ronald Gavril. Cei doi se comportă ca doi adolescenți atunci când sunt împreună. Impresara a publicat un videoclip în care se regăsesc mai multe momente din viața celor doi. Pare că se distrează de minune împreună și se simt ca la prima lor dragoste.

Cei doi sunt surprinși pe plajă în timp ce se iau în brațe și se joacă unul cu celălalt. Anamaria Prodan radiază de fericire în prezența partenerului ei. Ronald o sărută pasional și se lasă dus de val.

Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Ronald Gavril

Impresara își exprimă sentimentele față de sportiv ori de câte ori are ocazia. Aceasta a publicat recent și un videoclip de la piscină, iar în descrierea postării Anamaria Prodan a vorbit despre recunoștința pe care o simte pentru faptul că Ronald Gavril există în viața ei.

„Sunt binecuvântată să te am alături, trecând împreună prin toate. Ești un suflet minunat, plin de bunătate și iubire. Aduci atât de multă fericire în viața mea. Sunt cu adevărat binecuvântată să te am”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele sociale.

Cum s-au cunoscut cei doi

Totul a început la o masă organizată de Crăciun. La acea vreme, prietenul impresarei, Adrian Pescariu, a dat câteva detalii despre acel eveniment. Acesta a spus că între cei doi ar fi existat o chimie încă de la prima vedere. Stilistul a mai spus la începutul anului 2024 că Anamaria este fericită și liniștită alături de boxer.

„Ana este foarte fericită și liniștită în acest moment. Are planuri mai mari decât atât pentru viitor. Totul între ei a fost inopinat. Ei s-au cunoscut la masa de Crăciun. El este foarte atent și grijuliu cu ea. Boxerii sunt mai rigizi, dar el face niște gesturi rare.

Urmează și el foarte curând să vină în România. Vor participa împreună la niște evenimente și s-ar putea ca el să stea mai mult, va sta cu Ana bineînțeles. Ronald are o carieră fabuloasă în America. Ana se bucură de moment”, a povestit stilistul Adrian Pescariu, un apropiat al celor doi, în ianuarie 2024.

Cât despre o nuntă, în vara anului 2025 Anamaria Prodan și Ronald Gavril au spus că nu vor să se grăbească și preferă să trăiască momentul și să se bucure de relația lor în prezent. Tot atunci, Ronald Gavril a spus că nu își face planuri de nuntă.