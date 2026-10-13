 Anamaria Prodan și Ronald Gavril, gesturi tandre pe plajă! Imaginile care arată cât de îndrăgostiți sunt cei doi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, gesturi tandre pe plajă! Imaginile care arată cât de îndrăgostiți sunt cei doi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anamaria Prodan și Ronald Gavril nu se feresc și își arată iubirea ori de câte ori au ocazia. Cei doi formează un cuplu din 2023 și se afișează des pe rețelele de socializare. De data aceasta, impresara și sportivul și-au surprins urmăritorii cu imagini de la plajă.

Anamaria Prodan și Ronald Gavril.
Anamaria Prodan și Ronald Gavril. Foto: Instagram

Anamaria Prodan și Ronald Gavril, fotografii de la plajă

Dragoste mare între Anamaria Prodan și Ronald Gavril. Cei doi se comportă ca doi adolescenți atunci când sunt împreună. Impresara a publicat un videoclip în care se regăsesc mai multe momente din viața celor doi. Pare că se distrează de minune împreună și se simt ca la prima lor dragoste.

Cei doi sunt surprinși pe plajă în timp ce se iau în brațe și se joacă unul cu celălalt. Anamaria Prodan radiază de fericire în prezența partenerului ei. Ronald o sărută pasional și se lasă dus de val.

Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Ronald Gavril

Impresara își exprimă sentimentele față de sportiv ori de câte ori are ocazia. Aceasta a publicat recent și un videoclip de la piscină, iar în descrierea postării Anamaria Prodan a vorbit despre recunoștința pe care o simte pentru faptul că Ronald Gavril există în viața ei.

„Sunt binecuvântată să te am alături, trecând împreună prin toate. Ești un suflet minunat, plin de bunătate și iubire. Aduci atât de multă fericire în viața mea. Sunt cu adevărat binecuvântată să te am”, a scris Anamaria Prodan pe rețelele sociale.  

Cum s-au cunoscut cei doi

Totul a început la o masă organizată de Crăciun. La acea vreme, prietenul impresarei, Adrian Pescariu, a dat câteva detalii despre acel eveniment. Acesta a spus că între cei doi ar fi existat o chimie încă de la prima vedere. Stilistul a mai spus la începutul anului 2024 că Anamaria este fericită și liniștită alături de boxer.

„Ana este foarte fericită și liniștită în acest moment. Are planuri mai mari decât atât pentru viitor. Totul între ei a fost inopinat. Ei s-au cunoscut la masa de Crăciun. El este foarte atent și grijuliu cu ea. Boxerii sunt mai rigizi, dar el face niște gesturi rare.

Urmează și el foarte curând să vină în România. Vor participa împreună la niște evenimente și s-ar putea ca el să stea mai mult, va sta cu Ana bineînțeles. Ronald are o carieră fabuloasă în America. Ana se bucură de moment”, a povestit stilistul Adrian Pescariu, un apropiat al celor doi, în ianuarie 2024.

Cât despre o nuntă, în vara anului 2025 Anamaria Prodan și Ronald Gavril au spus că nu vor să se grăbească și preferă să trăiască momentul și să se bucure de relația lor în prezent. Tot atunci, Ronald Gavril a spus că nu își face planuri de nuntă.

Ghid de cumpărături

zodii pixabay jpg
Cele mai fericite zodii în perioada 13–28 octombrie. Surprizele se vor ține lanț pentru acești nativi Horoscop
image png
Trei surori, găsite fără viață pe o plajă din Marea Britanie. Ancheta a scos la iveală o dramă care a început cu mulți ani în urmă Internațional
image
Adolescentă de 14 ani, spulberată de o dubă, în timp ce mergea cu un copil de trei ani în brațe adevarul.ro
image
Topul scumpirilor în septembrie 2026: chiriile au explodat cu 40%. Inflația a urcat la 6,61% adevarul.ro

Parteneri

image
”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB www.fanatik.ro
image
O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare observatornews.ro
image
Cineva a vândut nopți de cazare cu 25 de euro în centrul Veneţiei și orașul s-a umplut cu mii de oameni care nu aveau unde să doarmă www.antena3.ro
image
Administrația Trump îi retrage sprijinul ambasadoarei SUA din Grecia și-i cere demisia, după scandalul care a implicat și România www.gandul.ro
image
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru românii care își închid balconul fără acte. În ce condiții se poate dubla impozitul pe apartament www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Fostul coleg al lui Adrian Mutu, acuzat de o ţeapă imobiliară tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” as.ro
image
De ce nu poate fi deocamdată demisă directoarea ANM, după scandalul cheltuielilor. Detaliul care blochează orice decizie playtech.ro
image
Șumudică a auzit în direct ce i-a transmis Neluțu Varga prin intermediul Fanatik. Reacția antrenorului de la CFR Cluj. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Antichitate
Îngropat cu o piatră în gură, sub pragul unei săli monumentale: misterul unui ritual vechi de 3.700 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cum a fost transformat Cristofor Columb într-un simbol al Statelor Unite? historia.ro
image png
Codin Maticiuc și Raluca Lăzăruț, poveste de dragoste de doar trei săptămâni! „Voi fi veșnic pe o listă a lui Codin” Vedete românești
banner toma cuzin leca jpg
#Exclusiv Click!
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența” Vedete românești
Nicolas Cage jpg
Nicolas Cage pune piciorul în prag la Hollywood! Ce a refuzat să semneze: „Nu sunt un actor prietenos cu AI” Vedete internaționale
Amanda Seyfried foto Profimedia jpg
Motivul pentru care Amanda Seyfried nu mai acceptă roluri sexy în filme. „Nu mai vreau să fac asta!” Vedete internaționale
angelina jolie getty jpg
Angelina Jolie și-a donat o treime din venituri unor cauze caritabile Vedete internaționale
Vlăduța Lupău jpg
Cum arată vila de trei milioane de euro a Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus: „Mobila este făcută toată la comandă” Vedete românești
Nicoleta Luciu jpg
Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre bărbați: „Unii au femei fericite lângă ei” Vedete românești
Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente
#Exclusiv Click!
„Când plecăm de acasă, plângem și noi, și Amir”. Armin Nicoară și Claudia Puican își iau băiețelul la evenimente. Ce planuri au pentru creșă Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic” actualitate.net