 Hita, vedeta Vămii Otopeni de Halloween! Cum a fost deghizată cățelușa: „Doamne, cât de frumoasă este!”
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Hita, vedeta Vămii Otopeni de Halloween! Cum a fost deghizată cățelușa: „Doamne, cât de frumoasă este!”

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Hita, cățelușa care face parte din echipajul de pază de la Vama Otopeni, a fost vedeta Poliției de Frontieră Române de Halloween 2026. Patrupedul din rasa ciobănesc german a avut parte de o transformare specială, fiind deghizat în contesă, însă și-a continuat misiunile ca de obicei. Fotografiile cu aceasta au fost publicate pe rețelele de socializare și au strâns mii de aprecieri și comentarii.

hita facebook jpeg
Foto: Facebook

Reprezentanții Poliției de Frontieră au prezentat-o pe Hita drept „cea mai carismatică și vigilentă «contesă» din zonă”, subliniind că nici măcar de Halloween nu renunță la responsabilitățile sale. Cățelușa a primit numeroase complimente din partea internauților, care au fost cuceriți de costumația ei.

Hita, contesă de Halloween la Vama Otopeni

Chiar dacă a avut parte de o costumație specială, Hita nu și-a abandonat atribuțiile. Cățelușa face parte din echipa care asigură paza la Aeroportul Otopeni și contribuie la identificarea produselor ilegale pe care unii călători încearcă să le introducă în țară.

Cu ocazia Halloweenului, Poliția de Frontieră a publicat câteva imagini cu patrupedul, însoțite de un mesaj amuzant, în care a prezentat-o pe Hita drept o adevărată contesă aflată la datorie.

Atenție, pasageri! Astăzi, la Aeroportul Otopeni, controlul de frontieră este asigurat de cea mai carismatică și vigilentă «contesă» din zonă: Hita! Niciun pericol nu-i scapă, fie că e zi sau noapte, iar devotamentul ei transformă orice misiune într-o misiune îndeplinită cu succes”, a transmis Poliția de Frontieră.

Internauții au fost cuceriți de costumația cățelușei

Imaginile cu Hita au devenit rapid populare pe rețelele de socializare, unde oamenii au lăsat numeroase mesaje de apreciere. Mulți au remarcat cât de frumos a fost costumată cățelușa, în timp ce alții au profitat de ocazie pentru a le transmite felicitări angajaților care lucrează alături de patrupede în misiunile de pază și control.

Printre comentariile publicate de internauți s-au numărat:

Când vă văd cu partenerii blănoși, știind cât sunt de loiali și implicați în misiuni până la sacrificiu, îmi bucurați inima. Mult succes”

„Respect, felicitări și multă sănătate suflețel frumos și devotat! Pupici Hita!”

„Felicitări, alteță, ești absolut minunată”

„Ești adorabilă Hita! O adevărată Prințesă!”

„Vai, ce guleraș de dantelă are!!! O adevărată contesă!”

„Superbă! Mult succes în această frumoasă activitate împreună cu colegii umani!”

„Doamne, cât de frumoasă este!!!”.

Prin apariția sa de Halloween, Hita a demonstrat că poate fi la fel de elegantă pe cât este de vigilentă în timpul misiunilor de la Vama Otopeni.

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