 700.000 de euro, înlocuiți cu hârtii în Vama Otopeni! Suspiciuni asupra mai multor angajați
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700.000 de euro, înlocuiți cu hârtii în Vama Otopeni! Suspiciuni asupra mai multor angajați

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Un caz care a început cu descoperirea unor sume uriașe de bani și a unor bijuterii de lux pe Aeroportul Otopeni s-a transformat într-o anchetă privind dispariția a 700.000 de euro din custodia autorităților. În centrul poveștii se află o asistentă medicală din Bihor, care a ajuns în România cu un avion privat din Dubai, însoțită de fiica sa. Bunurile găsite în bagajele celor două au fost evaluate la aproximativ 2,3 milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN.

Aeroport
Aeroport Foto: magnific.com

După ce dosarul inițial a fost clasat, cea mai mare parte a bijuteriilor ar fi fost restituită, însă banii nu au mai ajuns la proprietarii care i-au revendicat. Dispariția sumei a fost descoperită ulterior, iar anchetatorii încearcă acum să stabilească cine a luat banii și cum a reușit să îi scoată dintr-o încăpere securizată a Vămii Otopeni.

Cum au fost descoperiți banii și bijuteriile în bagajele venite din Dubai

Povestea a început în ianuarie 2026, când o femeie din Bihor, angajată ca asistentă medicală la Spitalul Județean, a aterizat pe Aeroportul Otopeni împreună cu fiica sa. Cele două veneau din Dubai cu un avion privat, care a ajuns la terminalul Țiriac. Pe pistă le așteptau două mașini.

La primele întrebări ale polițiștilor, femeia ar fi susținut că nu are nimic de declarat. Comandantul avionului le-a atras însă atenția oamenilor legii că pasagerele aveau foarte multe bagaje în cala aeronavei.

Întrebate din nou dacă transportă bunuri care trebuie declarate, femeia le-ar fi răspuns polițiștilor: „Veți primi un telefon și veți vedea că nu am nimic de declarat”.

Verificările au continuat, iar în bagaje au fost descoperite sume mari de bani ascunse inclusiv în ghete și pantofi de lux. Cele două femei aveau și bijuterii valoroase, iar bunurile găsite ar fi fost evaluate, potrivit surselor Antena 3 CNN, la aproximativ 2,3 milioane de euro.

Întrebată despre proveniența banilor, asistenta medicală ar fi declarat că aceștia nu îi aparțineau și că trebuiau să ajungă la o persoană importantă din Oradea. Pentru că proveniența tuturor sumelor nu a putut fi justificată la acel moment, a fost deschis un dosar penal pentru contrabandă, iar banii și bijuteriile au fost ridicate de autorități.

Ulterior, procurorii au clasat dosarul, întrucât nu au identificat dovezi că banii proveneau din săvârșirea unor infracțiuni. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, este posibil ca între timp să fi fost depuse documente care să justifice proveniența sumelor. De asemenea, bunurile ar fi putut aparține mai multor persoane.

Bijuteriile au fost restituite, dar cei 700.000 de euro au dispărut

După clasarea dosarului, cea mai mare parte a bijuteriilor ar fi fost restituită. Situația banilor a fost însă diferită. Cele două femei ar fi încercat în repetate rânduri să recupereze suma de la Vama Otopeni, dar ar fi primit răspunsuri potrivit cărora banii nu se aflau acolo sau că era necesară așteptarea unor documente oficiale.

În cele din urmă, femeile s-au adresat conducerii centrale a Autorității Vamale. În acel moment, s-a constatat că cei 700.000 de euro nu mai erau de găsit.

Banii nici nu ar fi trebuit să rămână în depozitul Vămii Otopeni, ci să fie predați unei alte autorități, care avea atribuții privind păstrarea bunurilor ridicate. Autoritatea Vamală a sesizat Poliția în legătură cu dispariția sumei, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat.

Detaliile descoperite în timpul verificărilor ridică noi semne de întrebare. Cei 700.000 de euro erau păstrați într-un sac de rafie, într-o încăpere securizată folosită pentru depozitarea bunurilor confiscate sau ridicate de autorități.

Când sacul a fost verificat, în locul banilor au fost găsite hârtii. Persoanele care au luat suma ar fi înlocuit bancnotele cu acestea, apoi ar fi cusut sacul la loc, pentru ca intervenția să nu fie observată cu ușurință.

Un alt detaliu important este că încăperea în care erau depozitați banii nu avea camere de supraveghere. Astfel, anchetatorii nu dispun de imagini din interior care să arate cine a umblat la sac.

Suspiciunile îi vizează pe mai mulți lucrători vamali

Potrivit surselor Antena 3 CNN, suspiciunile se îndreaptă în primul rând către lucrători vamali, iar mai multe persoane se află în atenția anchetatorilor. Până în acest moment, însă, nu a fost stabilit cine a luat banii și nici dacă situațiile semnalate în legătură cu unii angajați au vreo legătură directă cu dispariția sumei.

Unul dintre vameșii suspectați ar avea datorii de aproximativ 200.000 de euro la cămătari. Un altul și-ar fi cumpărat o mașină în valoare de aproximativ 100.000 de euro la scurt timp după descoperirea banilor și a bijuteriilor în bagajele celor două femei.

Aceste informații reprezintă aspecte relatate de sursele citate, nu dovezi că persoanele respective au comis furtul. Ancheta trebuie să stabilească dacă există o legătură între împrejurările semnalate și dispariția celor 700.000 de euro.

Sursele Antena 3 CNN mai susțin că la Vama Otopeni există numeroase bunuri ridicate de autorități care nu mai sunt revendicate de proprietari. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca persoana sau persoanele care au luat banii să fi mizat pe faptul că nimeni nu va mai solicita restituirea lor.

În acest caz, însă, femeile au cerut recuperarea sumei, iar demersurile lor au dus, în cele din urmă, la descoperirea dispariției.

Ancheta vizează în prezent cei 700.000 de euro, suma a cărei dispariție a fost sesizată oficial de Autoritatea Vamală. Rămân deschise mai multe întrebări: cine a scos banii din încăperea securizată, cum a reușit să înlocuiască bancnotele cu hârtii și unde a ajuns întreaga sumă? Totodată, împrejurările în care au fost gestionate bunurile ridicate de la aeroport ridică semne de întrebare privind modul în care acestea au fost păstrate și evidențiate.

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