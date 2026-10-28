Temu și Shein, mai scumpe de la 1 noiembrie! Câți bani vor plăti în plus românii pentru comenzile online

Începând cu 1 noiembrie, comenzile online expediate din afara Uniunii Europene vor urma să fie supuse unei noi taxe de procesare de doi euro pentru fiecare categorie de produse declarată vamal. Această taxă va urma să se alăture celei deja existente, de trei euro, care a fost introdusă în luna iulie.

Noi taxe vor fi introduse din luna noiembrie Foto: Shutterstock

Începând cu luna noiembrie, costul unui colet care conține produse din categorii diferite poate crește considerabil. Iar în ciuda faptului că plata acestor noi obligații revine platformei și comercianților, o parte din cheltuieli va fi resimțită și de către cumpărători, care pot sesiza scumpiri.

Uniunea Europeană a introdus astfel de măsuri în încercarea de a limita influxul platformelor din afara teritoriului european, însă comercianții chinezi încep deja să construiască tot mai multe rețele de depozitare și distribuție direct în Europa. Acest lucru le permite să se adapteze la restricțiile vamale introduse de către autorități.

O nouă taxă va fi aplicată de la 1 noiembrie

Practic, românii care comandă diverse articole de pe platforme precum Shein, Temu sau AliExpress trebuie să știe că, începând cu data de 1 noiembrie, o nouă taxă în valoare de 2 euro va urma să fie introdusă pentru produsele comandate de pe aceste platforme.

Măsura a fost deja aprobată în luna septembrie de către Consiliul Uniunii Europene și face parte dintr-o reformă mai largă a sistemului vamal. Această nouă taxă se va alătura celei existente în valoare de trei euro, care a fost introdusă încă din luna iulie a acestui an.

Cât vor plăti românii de luna următoare

De asemenea, românii care fac comandă de produse din afara Uniunii Europene trebuie să știe că taxele se calculează după încadrarea vamală a produselor. Acest lucru înseamnă că numărul efectiv al obiectelor cumpărate nu este cel care influențează valoarea totală a taxei.

Mai precis, un colet care conține zece tricouri identice, cu aceeași origine, va fi taxat cu trei euro, conform măsurii introduse deja de Uniunea Europeană și, de la 1 noiembrie, cu încă doi euro. Acest lucru înseamnă că, pentru un astfel de colet, taxa cumulată va fi de cinci euro.

Însă, dacă în colet se află un tricou, pantaloni și un obiect precum un ceas, lucrurile se vor schimba radical. Practic, pentru un astfel de colet se vor aplica câte trei taxe vamale de trei euro și trei taxe de procesare diferite, de câte doi euro fiecare. În total, un astfel de pachet va genera taxe de 15 euro.