 CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei
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CRBL clarifică zvonurile despre despărțirea de Olga Guțanu. De ce a șters fotografiile cu iubita și ce se întâmplă, de fapt, între ei

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După apariția zvonurilor privind o posibilă despărțire și dispariția fotografiilor de cuplu de pe rețelele de socializare, CRBL a făcut lumină în privința relației cu Olga Guțanu, iubita sa mai tânără cu 23 de ani. Artistul a dezvăluit dacă cei doi mai formează un cuplu, după mai bine de doi ani și jumătate petrecuți împreună.

CRBL rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Olga Guțanu
CRBL rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Olga Guțanu Foto: captură video

După divorțul de soție, CRBL și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, cu care a început o poveste de dragoste ce a atras atenția publicului. Cei doi nu s-au ferit să își afișeze relația, publicând frecvent fotografii împreună și participând la evenimente mondene. De asemenea, au vorbit în repetate rânduri despre legătura dintre ei și despre planurile de viitor.

Relația lor nu a fost însă lipsită de comentarii negative. Diferența de vârstă dintre artist și iubita lui a stârnit numeroase reacții, iar CRBL a fost ținta criticilor venite din partea celor care nu au privit cu ochi buni povestea lor de iubire.

CRBL și Olga Guțanu sunt în continuare împreună

În ultima perioadă, cântărețul nu a mai publicat imagini alături de Olga Guțanu. Mai mult, fotografiile care îi prezentau împreună au dispărut de pe conturile sale de socializare, alimentând speculațiile privind o eventuală despărțire.

CRBL a explicat că decizia de a nu-și mai expune viața personală în mediul online face parte dintr-o schimbare pe care și-o dorește în carieră. Artistul preferă ca publicul să îl asocieze în primul rând cu muzica, nu cu detaliile din viața privată.

Deși știe despre zvonurile apărute, cântărețul a ținut să precizeze că el și Olga sunt în continuare un cuplu. Cei doi au ales doar să fie mai discreți, iar la un eveniment recent, artistul a venit însoțit de iubita sa.

Da, știu. Au trecut și pe la mine aceste vorbe scrise. Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi, o să încerc s-o țin cât mai aproape de mine, ca să pot să mă bucur mai mult”, a spus CRBL pentru Spynews.

Cântărețul, afectat de răutatea celor din jur

CRBL a fost întrebat și despre criticile primite la începutul relației cu Olga Guțanu, dar și despre valul de comentarii negative care a însoțit povestea lor de dragoste.

Artistul a explicat că nu neapărat opiniile oamenilor l-au afectat, ci mai ales răutatea gratuită și agresivitatea cu care sunt exprimate. În opinia sa, oamenii au ajuns să reacționeze fără să mai filtreze informațiile și să judece prea ușor situațiile din jurul lor.

Nu, nu neapărat m-a afectat, mă afectează ce se întâmplă în lume, în general. E o răutate gratuită mult prea agresivă. Și oamenii, generații noi, generații vechi, nu contează, da? Că nu putem să-i punem pe toți la un loc, dar e mult, e mult prea mult, știi? Oamenii nu mai filtrează. Oamenii sunt cumva într-un mecanism din ăsta care se rostogolește și atunci... muzică. CRBL = muzică. Da, suntem bine (n.r. despre el și iubita)”, a mai zis cântărețul.

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