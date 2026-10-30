Oana Roman, trei apariții la Gala VIVA!, la 27 de ani distanță! Cum arăta vedeta în tinerețe. Imagini de colecție

Oana Roman le-a oferit urmăritorilor săi o adevărată călătorie în timp! Vedeta a publicat pe Instagram trei fotografii realizate la ediții diferite ale Galei VIVA!, surprinse la o distanță de aproape trei decenii. De la apariția îndrăzneață de acum 27 de ani, când era însoțită de Mihai Mitoșeru, până la fotografia din perioada în care era însărcinată cu fiica sa, Isa, și imaginea recentă, în care poartă o rochie aurie spectaculoasă, fiecare cadru surprinde o altă etapă din viața sa.

Oana Roman, trei apariții la Gala VIVA!, la distanță de 27 de ani! Foto: Facebook

Timpul trece, moda se schimbă, iar oamenii adună amintiri pe care, peste ani, le privesc cu emoție. Oana Roman a demonstrat acest lucru printr-o serie de fotografii de colecție, toate realizate la Gala VIVA!, eveniment la care a participat de-a lungul anilor.

Vedeta a ales trei imagini reprezentative, din perioade diferite ale vieții sale, și le-a împărtășit cu comunitatea de pe Instagram. Cea mai veche fotografie datează de acum 27 de ani și surprinde o Oana Roman foarte tânără. Urmează o imagine din 2013, când era însărcinată cu Isa, iar cea mai recentă este de la gala desfășurată în urmă cu două zile.

Oana Roman, la Gala VIVA! acum 27 de ani. Cum arăta vedeta

Oana Romn și Mihai Mitoșeru. Foto: Instagram

Prima fotografie este o adevărată întoarcere în timp. Realizată în urmă cu 27 de ani, tot la Gala VIVA!, imaginea o surprinde pe Oana Roman într-o perioadă în care era foarte tânără și își construia propriul parcurs în lumea mondenă.

Vedeta purta o rochie lungă, transparentă și vaporoasă, o ținută îndrăzneață, cu aerul specific modei de la sfârșitul anilor '90. La acel eveniment a fost însoțită de Mihai Mitoșeru, iar fotografia păstrează farmecul unei perioade care astăzi pare atât de îndepărtată.

Cum s-a îmbrăcat Oana Roman la Gala VIVA! din 2013, când era însărcinată cu Isa

Foto: Instagram

Cea de-a doua fotografie publicată pe Instagram este realizată tot la Gala VIVA!, în anul 2013. De această dată, Oana Roman se afla într-una dintre cele mai emoționante perioade ale vieții sale: era însărcinată cu fiica sa, Isabela.

Pentru eveniment, vedeta a ales o rochie verde smarald, elegantă și potrivită ocaziei. A accesorizat ținuta cu un plic nude, într-o nuanță de maro deschis, și sandale cu platformă.

Dincolo de detaliile vestimentare, fotografia surprinde un moment special, înainte ca viața sa să se schimbe odată cu venirea pe lume a fiicei sale. Oana Roman era pe punctul de a începe un nou capitol, cel de mamă, iar imaginea a devenit astăzi o amintire prețioasă.

Oana Roman, rochie aurie cu decolteu generos la cea mai recentă Gală VIVA!

Foto: Instagram

Mai multe pentru tine Facultăți de viitor în 2027. Cum îți alegi facultatea în era AI

Cea de-a treia fotografie este cea mai recentă și surprinde apariția Oanei Roman de la Gala VIVA! din urmă cu două zile. De această dată, vedeta și-a pus în valoare noua siluetă într-o rochie lungă, aurie, în acord cu tema evenimentului, „Gold Touch”.

Bustul de tip corset, cu bretele subțiri și închidere în partea din față, i-a accentuat talia și decolteul generos. Fusta cu falduri fine și despicătură frontală a completat ținuta îndrăzneață, oferindu-i un aer sofisticat și feminin.

Nuanța aurie a fost în armonie cu tematica serii, iar Oana Roman a ales o apariție care a atras atenția. În fotografia publicată pe Instagram, vedeta apare alături de Alin Gălățescu.

Trei ediții ale Galei VIVA!, trei momente din viața Oanei Roman

Cele trei fotografii spun o poveste care se întinde pe parcursul a 27 de ani. Prima surprinde tinerețea și stilul unei alte generații, a doua păstrează amintirea unei perioade speciale, cea a sarcinii cu Isa, iar ultima arată o femeie care își asumă cu încredere prezentul.