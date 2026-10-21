Petre Roman, surprins de transformarea Oanei Roman după ce a slăbit aproape 20 de kilograme! Ce i-a spus când a văzut-o! „Încă nu, dar ai grijă”

Oana Roman a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. Vedeta a atras toate privirile la Gala Andreei Marin, unde a urcat și pe podiumul unei prezentări de modă. Schimbarea nu a trecut neobservată nici în familie: când a venit să o viziteze, Petre Roman a remarcat imediat noua siluetă a fiicei sale. Cei doi au avut un dialog savuros, iar Oana a dezvăluit câte kilograme mai vrea să dea jos.

Oana Roman a slăbit 20 de kilograme. Foto: arhiva

Oana Roman a slăbit aproape 20 de kilograme și a atras toate privirile la Gala Andreei Marin

Oana Roman se bucură de rezultatele obținute după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. Vedeta a fost prezentă la Gala Andreei Marin, organizată la Palatul Parlamentului din București, unde a impresionat cu noua sa siluetă. În plus, aceasta a urcat pe podium în cadrul unei prezentări de modă, la un eveniment la care a participat la invitația lui Alin Gălățescu.

Schimbarea este cu atât mai vizibilă cu cât Oana Roman a povestit că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, avea o siluetă asemănătoare cu cea de acum.

„Cam pe când aveam 30 de ani eram la fel de slabă”, a explicat Oana Roman, într-un interviu acordat pentru Viva.ro.

Câte kilograme a slăbit Oana Roman și cum a reușit să obțină rezultatele dorite

Transformarea vedetei nu a venit peste noapte. Oana Roman a explicat că a urmat un plan personalizat, recomandat de medic, după ce a făcut analizele necesare. Mai mult, fiica sa, Isabela, a urmat și ea un program adaptat nevoilor sale, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Întrebată câte kilograme a reușit să slăbească, Oana Roman a dezvăluit că ea a dat jos aproape 20 de kilograme, în timp ce fiica sa a slăbit aproximativ 14 kilograme.

„Am dat jos aproape 20 de kilograme, iar fiica mea vreo 14”, a mărturisit vedeta.

Cele două au continuat să respecte planul recomandat, chiar dacă procesul nu a fost întotdeauna ușor.

„Da. Și ne ținem în continuare. Nu ne lăsăm. E complicat. Nu e simplu deloc, dar uite că am reușit să o facem și pe asta”, a povestit Oana Roman.

Vedeta a subliniat că rezultatele au venit în urma unui plan medical personalizat și a respectării indicațiilor primite, nu printr-o schimbare bruscă a stilului de viață.

„Da. Am fost la doctor, am facut analizele și ne-a recomandat un plan întreg care trebuie urmat. Am explicat în mai multe rânduri că nu este, așa, peste noapte, totul. Și apoi, în primul rând, e important mersul la medic și să respecți toate indicațiile pe care ți le dă”, a explicat aceasta.

Ce a povestit Oana Roman despre fiica sa, Isabela

Pe lângă schimbările legate de stilul de viață, Oana Roman a vorbit și despre perioada aglomerată prin care trece fiica sa, Isabela. Adolescenta avea mai multe teste de susținut la școală, motiv pentru care a preferat să rămână acasă și să se odihnească.

„E bine. E pe ultima sută de metri, pentru că săptămâna viitoare are săptămâna verde și atunci a avut acum toate testele cam înghesuite, să poată termina modulul. Azi a avut o zi foarte grea, cu trei teste și era prea obosită și era acasă. Mi-a spus că nu mai vine și m-am bucurat că a rămas să se odihnească”, a declarat vedeta.

Oana Roman a explicat că, în perioada următoare, ea și fiica sa vor pune odihna pe primul loc, mai ales că au un program încărcat și mai multe evenimente la care trebuie să participe.

Oana Roman și-a făcut planuri pentru vacanță: „Va fi ceva wow”

Deși atât ea, cât și Isabela au nevoie de o pauză, cele două nu au planificat o călătorie pentru perioada imediat următoare. Oana Roman a explicat că preferă să rămână acasă, unde are mai multe lucruri de rezolvat, dar și evenimente în program.

„Uite că de data asta nu am plecat. Vrem să ne odihnim, în primul rând, și avem și multe lucruri de făcut. Și atunci… Mai e și Viva, mai este un eveniment pe 31 octombrie, de Haloween. E o perioadă plină așa că nu plecăm, Preferăm să stăm liniștite acasă”, a povestit ea.

Pentru sărbătorile de iarnă, planurile nu sunt încă stabilite, însă vedeta a dezvăluit că a pregătit deja o surpriză pentru luna februarie.

„De Sărbători nu am stabilit nimic deși, de obicei, stăm acasă, dar am stabilit vacanța din luna februarie. Va fi ceva wow, dar nu spun mai multe. Dar va fi ceva foarte tare. De Crăcium nu am fost plecată niciodată din România. Probabil vom fi acasă cu prietenii și de Revelion ne strângem noi o gașcă și plecăm pe undeva. În unii ani am fost la munte, în alți ani, la București. Ne descurcăm”, a mai spus Oana Roman.

Cum a reacționat Petre Roman când și-a văzut fiica atât de slabă

Unul dintre cele mai savuroase momente povestite de Oana Roman a avut loc chiar acasă, când tatăl său, Petre Roman, a venit să o viziteze. Fostul premier, cunoscut pentru atenția pe care o acordă propriei siluete, a observat imediat schimbarea fiicei sale.

Oana Roman a povestit că reacția tatălui său a fost spontană și a dat naștere unui dialog amuzant.

„Și eu l-am văzut pe tata ieri. A venit la mine să mai vorbim… Tata, care știi că e obsedat cu silueta, că el e perfect așa… Și cum a intrat pe ușă mi-a spus: 'Ești foarte slabă!' Și zic: 'Asta e ceva rău sau e de bine? Că nu înțeleg' 'Nu, nu, nu. Ești foarte slabă. este de bine', a spus el. 'Sunt prea slabă?', l-am întrebat eu. 'Încă nu, dar ai grijă', mi-a spus tata. Și i-am spus că vreau să mai slăbesc cinci kilograme și mă opresc.”

Petre Roman a remarcat imediat rezultatele obținute de fiica sa, însă a avut și un mic avertisment pentru aceasta, îndemnând-o să fie atentă să nu slăbească prea mult.

Câte kilograme mai vrea să slăbească Oana Roman

Deși a dat deja jos aproape 20 de kilograme, Oana Roman nu a ajuns încă la obiectivul pe care și l-a propus. Vedeta a dezvăluit că își mai dorește să slăbească cinci kilograme, după care intenționează să se oprească.

Întrebată dacă vrea să continue procesul de slăbire, aceasta a răspuns fără ezitare:

„Da, încă cinci kilograme.”

Rămâne de văzut cum va evolua silueta vedetei în perioada următoare. Cert este că Oana Roman este mulțumită de progresele făcute până acum, iar transformarea sa a atras atenția atât la evenimentele mondene, cât și în familie.