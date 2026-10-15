Elena Vîșcu a împlinit 39 de ani. Cum a ales să își sărbătorească ziua de naștere, după divorțul de CRBL

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani și a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un mod care o reprezintă. Coregrafa a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare dansând și le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj prin care a arătat că începe un nou capitol din viața sa cu energie și voie bună.

Elena Vîșcu a divorțat de CRBL în urmă cu aproximativ doi ani. Foto: Arhiva Click!

Elena Vîșcu a împlinit 39 de ani. Mesajul transmis de coregrafă

Elena Vîșcu a împlinit 39 de ani și mărturisește că se află într-o perioadă foarte bună a vieții sale. Cu ocazia aniversării, aceasta a publicat pe Instagram un videoclip în care dansează, semn că a ales să întâmpine noul an din viața sa cu optimism și bucurie.

Coregrafa a primit numeroase urări din partea fanilor, iar mesajul său a fost unul scurt, dar plin de energie. Elena Vîșcu a ales să marcheze momentul prin dans, activitatea care o reprezintă și care îi aduce bucurie.

„La mulți ani mie! Intru în noul an în stilul meu: prin dans și voie bună!”, a scris Elena Vîșcu, pe Instagram.

Elena Vîșcu și-a regăsit echilibrul după divorțul de CRBL

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a trecut printr-o perioadă de transformare, în care a avut de gestionat emoții și sentimente dificile. În prezent, coregrafa pare să fi găsit un echilibru și vorbește deschis despre importanța liniștii interioare și a concentrării asupra propriei evoluții.

Pe rețelele de socializare, aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre principiile după care se ghidează în viață. Unul dintre ele este să nu se compare cu ceilalți și să își îndrepte atenția către propriile obiective, fără să judece ceea ce se întâmplă în viețile altor persoane.

„Una dintre regulile mele de viață este asta nu mai sta cu ochi în grădina altuia, poate acolo chiar este mai verde, posibil, poate doar așa pare, poate omul a muncit enorm, poate tu nu știi absolut nimic din ce este în spate, dar nici nu trebuie să știi. Fiecare are grădina lui, iar treaba mea este să am grijă de grădina mea, de lumea mea, de liniștea mea, de viața mea, pentru că pentru mine totul începe de aici, totul începe cu mine”, a spus Elena Vîșcu, pe TikTok.

Elena Vîșcu a recunoscut că există cineva în viața ei

La mai bine de un an de la divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a vorbit și despre viața sa sentimentală. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, coregrafa a confirmat că există o persoană specială în viața sa, însă a precizat că nu își dorește să ofere prea multe detalii despre relație.

Elena Vîșcu a explicat că, după o relație de lungă durată, a avut nevoie de timp pentru a se vindeca și pentru a-și regăsi echilibrul. În prezent, aceasta spune că liniștea și starea sa de bine sunt prioritare.

„Eu sunt bine, e cineva în viața mea ,dar nu vreau să vorbesc. Când o să simt că este momentul să fiu deschisă și să povestesc, o să vorbesc despre asta. Eu o să mă aleg pe mine, știu ce vreau și am ales să mă pun pe primul loc.

După o relație lungă sunt sigură că e necesar să îți dai timp să te vindeci. Echilibrul și liniștea și starea pe care o am acum, mă fac liniștită și fericită!”, ne-a declarat Elena Vîșcu.