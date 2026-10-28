 Castelul din videoclipul „Blank Space” al lui Taylor Swift, vândut la licitație. Care a fost suma câștigătoare
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VideoCastelul din videoclipul „Blank Space” al lui Taylor Swift, vândut la licitație. Care a fost suma câștigătoare

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Oheka Castle, impunătorul castel care a devenit cunoscut la nivel mondial după apariția sa în videoclipul piesei „Blank Space” a lui Taylor Swift, are un nou proprietar. Proprietatea, considerată a doua cea mai mare reședință privată din Statele Unite, a fost vândută la licitație pentru suma de 72 de milioane de dolari.

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Foto: Captură video/instagram

Cum s-a petrecut licitația

Licitația a avut loc la New York și a atras interesul a peste 740 de potențiali cumpărători din întreaga lume. În etapa finală au rămas șapte ofertanți, care au ridicat treptat prețul până la valoarea finală de 72 de milioane de dolari, potrivit People.

Castelul a ajuns la vânzare după ce fostul proprietar, omul de afaceri Gary Melius, a depus cerere de reorganizare în baza Capitolului 11 al legislației americane privind falimentul.

Situată pe o proprietate de aproximativ 23 de acri pe Long Island, la circa 65 de kilometri de Manhattan, clădirea impresionează prin dimensiuni spectaculoase. Oheka Castle are o suprafață de aproape 10.500 de metri pătrați și nu mai puțin de 127 de camere.

Faima proprietății nu se datorează doar apariției în videoclipul lui Taylor Swift. De-a lungul anilor, castelul a fost folosit drept decor pentru numeroase producții de film și televiziune, inclusiv Citizen Kane, Gossip Girl, Succession, The Americans și The Diplomat.

De asemenea, proprietatea a găzduit numeroase evenimente exclusiviste și nunți celebre. Printre acestea se numără și ceremonia lui Kevin Jonas și Danielle Jonas din 2009.

Istoria castelului

Oheka Castle a fost construit între 1914 și 1919 pentru finanțistul și mecena Otto Kahn. Arhitectura sa este inspirată din stilul Renașterii franceze și din opulența Epocii Jazzului, fiind proiectată de renumitul birou de arhitectură Delano & Aldrich.

După ce a cumpărat proprietatea în anii 1980, Gary Melius a investit aproximativ 40 de milioane de dolari în restaurarea și modernizarea complexului.

Castelul include 32 de suite luxoase pentru oaspeți, o sală de bal de mari dimensiuni cu tavane înalte de peste șapte metri, o scară monumentală inspirată de celebrul Château de Fontainebleau din Franța, o bibliotecă restaurată manual și o terasă spațioasă destinată evenimentelor.

Adam D. Modlin, reprezentantul companiei care a gestionat tranzacția, a descris Oheka Castle drept o proprietate imposibil de reprodus în prezent.

„Scara proiectului, arhitectura, măiestria execuției și domeniul impresionant aparțin unei alte epoci a construcției marilor reședințe americane. Restaurarea extraordinară a permis însă proprietății să rămână vie și relevantă și astăzi”, a declarat acesta.

Potrivit lui Modlin, noua vânzare marchează începutul unui nou capitol pentru una dintre cele mai cunoscute proprietăți istorice din Statele Unite, oferindu-i viitorului proprietar șansa de a-i conserva moștenirea și de a-i contura viitorul.

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