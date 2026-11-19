Actorul american Larry Poindexter, cunoscut publicului pentru rolurile sale din producții precum S.W.A.T., JAG și Days of Our Lives, a murit la vârsta de 66 de ani, la câteva zile după ce a fost lovit de o mașină.

Larry Pointdexter a fost lovit de o mașină Foto: IMDB

O carieră de peste patru decenii la Hollywood

Potrivit Deadine, actorul a fost accidentat vineri seara în cartierul Studio City din Los Angeles, în timp ce traversa strada pentru a merge să își cumpere mâncare. Acesta fusese internat în spital și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru coastele fracturate, însă a murit în mod neașteptat în dimineața zilei de 18 noiembrie.

Larry Poindexter a avut o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de 40 de ani, cu apariții în aproape 200 de filme și seriale de televiziune.

Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al căpitanului Tom Fuller din filmul S.W.A.T. (2003), unde a jucat alături de Samuel L. Jackson. Personajul său, un ofițer riguros al poliției din Los Angeles, a intrat frecvent în conflict cu personajul interpretat de celebrul actor american.

Pe micul ecran, Poindexter a fost o prezență constantă. Fanii serialului- telenovelă Days of Our Lives îl cunosc pentru cele două personaje pe care le-a interpretat de-a lungul anilor: Ben Welch, în 1984, și părintele Louis, rol jucat între 2014 și 2018.

Actorul a mai apărut în seriale populare precum Santa Barbara și General Hospital, dar și în numeroase producții de prim-plan din televiziunea americană.

De-a lungul carierei, Larry Poindexter a avut roluri episodice sau recurente în unele dintre cele mai urmărite seriale din ultimele decenii.

Printre acestea se numără Quantum Leap, NYPD Blue, Friends, How I Met Your Mother, NCIS, Will & Grace, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Castle, Scandal, Hawaii Five-0, Bones, Supernatural, The Rookie și 9-1-1.

Cea mai recentă apariție a sa a fost în sezonul al patrulea al serialului The Lincoln Lawyer, lansat în acest an.

A fost și muzician

Pe lângă actorie, Larry Poindexter a avut și o carieră muzicală. În anii '90, a fost solistul trupei alternative country The High Lonesome. Formația a lansat în 1995 albumul Feel Free To Do So, apreciat de fanii genului.

Larry Poindexter lasă în urmă o carieră impresionantă și o familie îndurerată. Actorul este supraviețuit de soția sa, directorul de casting Carol Kritzer, și de cei doi fii ai lor.