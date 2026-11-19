VideoA murit actorul Larry Poindexter. Starul din „S.W.A.T.”, „JAG” și „Days of Our Lives” avea 66 de ani
Actorul american Larry Poindexter, cunoscut publicului pentru rolurile sale din producții precum S.W.A.T., JAG și Days of Our Lives, a murit la vârsta de 66 de ani, la câteva zile după ce a fost lovit de o mașină.
O carieră de peste patru decenii la Hollywood
Potrivit Deadine, actorul a fost accidentat vineri seara în cartierul Studio City din Los Angeles, în timp ce traversa strada pentru a merge să își cumpere mâncare. Acesta fusese internat în spital și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru coastele fracturate, însă a murit în mod neașteptat în dimineața zilei de 18 noiembrie.
Larry Poindexter a avut o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de 40 de ani, cu apariții în aproape 200 de filme și seriale de televiziune.
Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al căpitanului Tom Fuller din filmul S.W.A.T. (2003), unde a jucat alături de Samuel L. Jackson. Personajul său, un ofițer riguros al poliției din Los Angeles, a intrat frecvent în conflict cu personajul interpretat de celebrul actor american.
Pe micul ecran, Poindexter a fost o prezență constantă. Fanii serialului- telenovelă Days of Our Lives îl cunosc pentru cele două personaje pe care le-a interpretat de-a lungul anilor: Ben Welch, în 1984, și părintele Louis, rol jucat între 2014 și 2018.
Actorul a mai apărut în seriale populare precum Santa Barbara și General Hospital, dar și în numeroase producții de prim-plan din televiziunea americană.
De-a lungul carierei, Larry Poindexter a avut roluri episodice sau recurente în unele dintre cele mai urmărite seriale din ultimele decenii.
Printre acestea se numără Quantum Leap, NYPD Blue, Friends, How I Met Your Mother, NCIS, Will & Grace, CSI, CSI: Miami, CSI: NY, Castle, Scandal, Hawaii Five-0, Bones, Supernatural, The Rookie și 9-1-1.
Cea mai recentă apariție a sa a fost în sezonul al patrulea al serialului The Lincoln Lawyer, lansat în acest an.
A fost și muzician
Pe lângă actorie, Larry Poindexter a avut și o carieră muzicală. În anii '90, a fost solistul trupei alternative country The High Lonesome. Formația a lansat în 1995 albumul Feel Free To Do So, apreciat de fanii genului.
Larry Poindexter lasă în urmă o carieră impresionantă și o familie îndurerată. Actorul este supraviețuit de soția sa, directorul de casting Carol Kritzer, și de cei doi fii ai lor.