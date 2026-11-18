După cinci ani de speculații și zvonuri, misterul legat de viitorul agent 007 a fost în sfârșit elucidat. Robert Pattinson a fost confirmat oficial drept noul James Bond, urmând să îi succeadă lui Daniel Craig, actorul care a interpretat celebrul personaj în cinci producții, începând cu „Casino Royale” din 2006 și până la „No Time to Die”, lansat în 2021. Starurile de la Hollywood și nu numai au reacționat imediat la această veste.

Reacții după ce Robert Pattinson a fost ales ca noul James Bond Foto: Instagram

Mesaj emoționant din partea unui fost James Bond

George Lazenby, actorul care l-a interpretat pe agentul 007 în filmul „On Her Majesty's Secret Service” din 1969, i-a transmis noului Bond un mesaj special.

„Robert, bine ai venit în cel mai exclusivist club din lume”, a spus actorul într-un videoclip publicat după anunț.

Acesta l-a sfătuit pe Pattinson să se bucure de experiență și a făcut referire la celebra replică din universul Bond: „Să vedem dacă vei avea și tu momentul «asta nu i s-a întâmplat celuilalt tip»”. La final, Lazenby i-a urat succes noului interpret al celebrului agent secret.

Liam Gallagher și Jimmy Carr, reacții în stilul caracteristic

Și Liam Gallagher s-a arătat încântat de alegerea făcută de producători. După apariția unei fotografii cu Pattinson purtând un tricou Oasis, muzicianul a reacționat pe rețelele sociale cu mesajul: „BIG UP BOBBY P/ TOT AȘA, BOBBY P!”.

În stilul său caracteristic, comedianul Jimmy Carr a profitat de ocazie pentru a face o glumă despre noul film Bond.

„Nu vreau să dezvălui prea multe despre intriga noului film James Bond. Dar spionajul s-a schimbat, iar în film Robert Pattinson va trebui să seducă directorul executiv al Nvidia”, a spus acesta în timpul unui spectacol.

Printre primele celebrități care au reacționat s-a numărat Brad Pitt, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa actorului britanic.

Acesta l-a descris pe Pattinson drept „the real deal/ceea ce trebuie” și a mărturisit că ar fi încântat să interpreteze un personaj negativ într-un viitor film din franciza James Bond.

Elizabeth Debicki: „Este perfect pentru acest rol”

Elizabeth Debicki, colega lui Pattinson din filmul „Tenet”, s-a declarat încântată de veste.

„Cred că va fi extraordinar. Este perfect”, a spus actrița, convinsă că britanicul este alegerea potrivită pentru rolul celebrului spion.

Anunțul a stârnit reacții pozitive și din partea distribuției filmului „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, ai cărei membri au aflat vestea în timpul unui interviu televizat.

Ralph Fiennes încă nu l-a uitat pe Daniel Craig

Nu toate reacțiile au fost însă lipsite de nostalgie. Ralph Fiennes, care l-a interpretat pe M în perioada în care Daniel Craig a fost James Bond, a recunoscut că încă este atașat de fostul protagonist al seriei.

„Îmi pare rău, dar încă sunt îndrăgostit de Daniel Craig, așa că îmi este greu”, a glumit actorul când a fost întrebat despre alegerea lui Pattinson.

Ulterior, acesta a ținut să precizeze că Robert Pattinson este „un actor extraordinar” și că reprezintă o alegere inspirată pentru viitorul francizei.

Regele Charles a reacționat după ce Robert Pattinson a fost ales noul James Bond.

Potrivit publicației People, mesajul transmis de Palatul Buckingham a făcut trimitere directă la universul James Bond și la celebra sintagmă asociată personajului.

„Bun venit în Serviciul Secret al Majestății Sale, domnule Bond”, a fost mesajul publicat de familia regală alături de imaginea lui Robert Pattinson în noua sa ipostază.

Relația dintre familia regală britanică și seria James Bond datează de peste șase decenii. De-a lungul timpului, numeroși membri ai familiei regale au participat la premierele filmelor, au vizitat platourile de filmare și s-au întâlnit cu actorii care au interpretat celebrul personaj.

Regina Elisabeta a II-a a participat încă din 1967 la premiera londoneză a filmului „You Only Live Twice”, unde l-a întâlnit pe Sean Connery, primul actor care l-a interpretat pe James Bond pe marele ecran. Ulterior, monarhul i-a cunoscut și pe Pierce Brosnan și Daniel Craig, alți interpreți emblematici ai agentului 007.