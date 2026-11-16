 Robert Pattinson, noul James Bond! Actorul îi ia locul lui Daniel Craig în celebra franciză. Ce a declarat după anunțul oficial
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VideoRobert Pattinson, noul James Bond! Actorul îi ia locul lui Daniel Craig în celebra franciză. Ce a declarat după anunțul oficial

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Robert Pattinson urmează să intre în pielea celebrului agent 007, preluând rolul interpretat anterior de Daniel Craig. Actorul britanic, în vârstă de 40 de ani, a fost ales pentru următoarea producție din seria James Bond, care va fi regizată de Denis Villeneuve.

Robert Pattinson, noul James Bond
Robert Pattinson, noul James Bond Foto: Instagram

Amazon MGM Studios a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip publicat pe paginile oficiale ale francizei. În imagini, Pattinson apare într-un smoking, ținând un pistol în mână, iar la final este afișat mesajul „James Bond will return” („James Bond se va întoarce” n.r).

Ulterior, într-o altă postare, contul 007 a publicat o imagine cu actorul și mesajul: „Robert Pattinson este James Bond”.

Cunoscut pentru aparițiile din „Twilight” și „The Batman”, actorul a vorbit despre oportunitatea de a interpreta unul dintre cele mai cunoscute personaje din cinematografie. Acesta și-a exprimat entuziasmul și le-a mulțumit celor care i-ar fi oferit șansa de a deveni noul agent 007.

Ce mesaj a transmis Robert Pattinson după anunț

James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

Pattinson a vorbit și despre colaborarea cu regizorul Denis Villeneuve și echipa Amazon MGM Studios, mărturisind că acest proiect reprezintă împlinirea unui vis.

Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin. Sunt extrem de entuziasmat de această colaborare și de ceea ce urmează să realizăm împreună cu această echipă extraordinară”, a adăugat actorul.

Ce spune Denis Villeneuve despre alegerea noului James Bond

Viitorul film va fi regizat de Denis Villeneuve, cineast cunoscut pentru producții precum „Dune”, „Blade Runner 2049” și „Arrival”. Acesta și-a exprimat aprecierea pentru actorii implicați în proiect și a vorbit despre alegerea celui care va interpreta personajul principal.

Înainte de orice, vreau să îmi exprim profunda recunoștință față de actorii remarcabili care ni s-au alăturat în această călătorie. Am fost înconjurați de un talent extraordinar, dar nu poate exista decât un singur 007”, a declarat Villeneuve.

Regizorul a avut cuvinte de laudă și pentru Robert Pattinson, despre care spune că poate aduce o perspectivă nouă personajului.

Sunt extrem de fericit să îl întâmpin pe Robert Pattinson în rolul noului James Bond. Are sufletul atemporal al agentului 007 și aduce un spirit complet nou. Abia aștept să începem”, a afirmat acesta.

Daniel Craig a interpretat celebrul agent secret în cinci filme, primul fiind „Casino Royale”, lansat în 2006, iar ultimul „No Time to Die”, apărut în 2021.

Robert Pattinson și-a câștigat notorietatea internațională datorită personajului Edward Cullen din seria „Twilight”. Ulterior, actorul a abordat roluri diferite în producții precum „The Lighthouse”, „Tenet” și „The Batman”. Până în prezent, nu au fost prezentate detalii suplimentare despre distribuția următorului film sau despre data la care acesta va ajunge în cinematografe.

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