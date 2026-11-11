Nu mai e căsătorită cu el, dar Jennifer Garner are numai cuvinte frumoase de spus despre Ben Affleck. „Un capitol incredibil!”

Deși s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani, Jennifer Garner și Ben Affleck continuă să păstreze legătura. Mai mult de-atât, îi leagă niște experiențe care le aduc și-n ziua de azi zâmbetul pe buze.

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Invitată în podcastul „Happy Hour”, Jennifer Garner a povestit despre o călătorie de șase săptămâni la Paris, organizată într-o perioadă în care copiii erau încă foarte mici. La acea vreme, Ben Affleck filma la Londra o producție inspirată din universul Batman, iar actrița a decis să profite de ocazie pentru a transforma acea perioadă într-o aventură de familie.

„Ben filma un fel de film cu Batman la Londra și am mers acolo pentru șase săptămâni. I-am retras pe copii de la școală. A fost ultima dată când am făcut asta, dar a fost minunat. A fost incredibil. Ne-am distrat foarte mult”, a povestit Jennifer.

Vacanța nu s-a limitat doar la Paris, familia explorând și alte orașe europene, printre care Veneția. Unul dintre cele mai frumoase momente a fost, însă, o plimbare cu barca pe Sena, idee pe care actrița a preluat-o chiar de la Ina Garten, gazda podcastului respectiv.

Jennifer a mărturisit că experiența a impresionat-o atât de mult, încât a transformat-o într-o tradiție pe care o respectă de fiecare dată când ajunge în capitala Franței. „Am făcut asta de fiecare dată când am fost acolo. În fiecare fotografie din acea seară, din acea călătorie, copiii mei zâmbesc. A fost o aventură extraordinară pe care ne-ai oferit-o!”, i-a spus actrița gazdei podcastului.

Jennifer Garner și Ben Affleck, ambii în vârstă de 54 de ani, s-au căsătorit în 2005 și s-au separat în 2015, iar divorțul lor a fost finalizat trei ani mai târziu. Cei doi au împreună trei copii: Violet, de 20 de ani, Fin, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani.

De altfel, nici Ben Affleck nu a ezitat să vorbească în termeni laudativi despre fosta sa soție. Recent, actorul a descris-o drept o mamă „spectaculoasă”, recunoscând că abilitățile ei parentale îl fac uneori să se simtă insuficient de bun în comparație cu ea.

„Le spun copiilor că mă descurc cam 75% la fel de bine ca mama lor”, a povestit Affleck într-un interviu acordat emisiunii „Sunday Today with Willie Geist”. Răspunsul copiilor lui? „Poate 40%”, au glumit aceștia, spre amuzamentul actorului.