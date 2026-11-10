Surpriză de proporții la Hollywood. Doi actori celebri au intrat în cursa pentru rolul lui James Bond

Alegerea următorului James Bond devine tot mai imprevizibilă! Nicholas Hoult și Robert Pattinson ar fi intrat în cursa pentru celebrul rol al agentului 007, după ce ar fi participat la probe secrete de filmare. Informația, relatată de publicațiile americane Deadline și Variety, schimbă complet calculele privind distribuția următorului film din celebra franciză.

Doi actori celebri au intrat în cursa pentru rolul lui James Bond Foto: Instagram

Identitatea actorului care îl va interpreta pe James Bond în următoarea producție continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte de la Hollywood. Dacă până acum atenția era concentrată în special asupra unor nume precum Callum Turner, Jack Lowden și Josh O’Connor, două noi apariții surprinzătoare au complicat serios lupta pentru rolul celebrului spion britanic.

Potrivit informațiilor publicate de Deadline și Variety, Nicholas Hoult și Robert Pattinson ar fi susținut probe secrete pentru rolul lui James Bond. Dacă unul dintre ei va fi ales, franciza 007 ar putea avea parte de unul dintre cele mai cunoscute nume distribuite vreodată în rolul agentului secret.

Nicholas Hoult și Robert Pattinson, două nume-surpriză în cursa pentru James Bond

Nicholas Hoult și Robert Pattinson Foto: AP Photo

Includerea celor doi actori pe lista candidaților reprezintă o surpriză, mai ales că ambii sunt deja vedete consacrate la Hollywood, scriu cei de la Euronews.

Nicholas Hoult, în vârstă de 36 de ani, este cunoscut publicului din producții importante precum seria „X-Men”, „Mad Max: Drumul furiei”, „Nosferatu” și „Superman”. În cel mai recent film din universul Superman, actorul îl interpretează pe Lex Luthor, celebrul antagonist al supereroului.

De cealaltă parte, Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, nu mai are nevoie de o prezentare specială. Actorul britanic a devenit cunoscut la nivel mondial după aparițiile din „Harry Potter și Pocalul de Foc” și seria „Amurg”, însă și-a consolidat ulterior reputația prin roluri complexe în filme precum „Orașul pierdut Z”, „High Life”, „Farul” și „Tenet”.

Pattinson este, de asemenea, actualul interpret al lui Batman, personaj pe care l-a adus pe marele ecran în filmul „The Batman”, regizat de Matt Reeves, în 2022. Actorul lucrează în prezent la continuarea acestei producții.

Robert Pattinson ar putea avea un avantaj în cursa pentru 007

Un detaliu interesant ar putea să-i ofere lui Robert Pattinson un avantaj în procesul de selecție: colaborarea sa cu regizorul următorului film James Bond, Denis Villeneuve.

Anul 2026 este unul deosebit de aglomerat pentru actor. Pattinson a jucat alături de Zendaya în „The Drama”, l-a interpretat pe Antinous în „Odiseea”, noul film regizat de Christopher Nolan, și a intrat în pielea prezentatorului american de televiziune Chris Hansen în „Primetime”.

Următorul său proiect important este „Dune: Partea a treia”, regizat de Denis Villeneuve, cineastul canadian care va semna și regia următorului film din seria James Bond.

Această colaborare a alimentat speculațiile potrivit cărora Pattinson ar putea avea o poziție favorabilă în cursa pentru rolul lui 007. Totuși, până în acest moment, nu există o confirmare oficială că actorul a fost ales.

De ce alegerea unui actor celebru ar schimba tradiția James Bond?

În mod tradițional, rolul lui James Bond a reprezentat o rampă de lansare pentru actori aflați în plină ascensiune, nu neapărat pentru vedete deja consacrate.

Sean Connery era relativ necunoscut publicului larg înainte de a deveni primul James Bond de pe marele ecran. George Lazenby avea foarte puțină experiență cinematografică, iar Roger Moore devenise cunoscut în special datorită serialului „Sfântul”, fără să fie însă o mare vedetă de cinema.

Timothy Dalton avea în spate o carieră teatrală importantă, dar nu era un star consacrat la Hollywood. Pierce Brosnan fusese mult timp asociat cu posibilitatea de a deveni Bond, însă publicul îl cunoștea în special pentru rolul din serialul „Remington Steele”.

Daniel Craig a reprezentat o excepție parțială. Înainte de „Casino Royale”, actorul avea deja în palmares apariții apreciate în filme precum „Drumul spre pierzanie”, „Layer Cake” și „Munich”. Cu toate acestea, interpretarea agentului 007 l-a transformat într-un adevărat star internațional.

Tocmai de aceea, mulți observatori considerau că Amazon va prefera un actor mai puțin cunoscut, probabil aflat la sfârșitul anilor 20 sau începutul anilor 30, pentru a construi o nouă imagine a personajului.

Includerea lui Hoult și Pattinson în procesul de selecție ar putea indica însă o schimbare de strategie. Amazon, care a preluat controlul creativ asupra francizei Bond de la producătorii Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, ar putea renunța la tradiția de a distribui un actor relativ necunoscut.

O asemenea decizie ar veni însă și cu o provocare: spectatorii ar trebui să uite personajele celebre interpretate anterior de actorul ales și să îl accepte într-o nouă identitate, cea a lui James Bond.

Ce spune fosta directoare de casting despre viitorul agent 007?

Debbie McWilliams, fosta directoare de casting care a contribuit la alegerea actorilor Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig pentru rolul lui James Bond, a vorbit despre procesul de selecție într-un interviu acordat publicației The Independent la începutul acestui an.

Potrivit acesteia, păstrarea misterului în jurul personajului este esențială.

„Este absolut esențial ca James Bond să rămână un personaj complet enigmatic. Vrem să știm cât mai puține lucruri despre viața lui personală, pentru că exact așa sunt spionii”, a explicat Debbie McWilliams.

Fosta directoare de casting a continuat:

„Nu trebuie să știm unde își face cumpărăturile, cine sunt părinții lui sau unde locuiește. Are licență de a ucide și trebuie să credem că este capabil să facă acest lucru. Dacă nu reușim să credem asta, atunci am pierdut publicul.”

Fanii îl văd deja pe Robert Pattinson în rolul lui James Bond

Posibilitatea ca Robert Pattinson să devină următorul agent 007 a stârnit numeroase reacții pe internet.

Mulți fani au remarcat că rolul său din „Tenet”, filmul regizat de Christopher Nolan, seamănă cu o adevărată audiție pentru James Bond. Costumele elegante, atitudinea misterioasă și scenele de acțiune au alimentat comparațiile cu celebrul spion britanic.

Faptul că Pattinson îl interpretează deja pe Batman adaugă un element interesant acestei ipoteze. Actorul ar putea trece de la unul dintre cei mai cunoscuți supereroi ai cinematografiei la unul dintre cei mai emblematici agenți secreți din istoria filmului.

Totuși, nici popularitatea sa, nici colaborarea cu Denis Villeneuve nu reprezintă o garanție că va primi rolul.

Când va fi anunțat oficial noul James Bond?

Fanii nu ar mai avea foarte mult de așteptat pentru a afla identitatea viitorului James Bond.

Deși nu există un calendar oficial pentru încheierea procesului de selecție, producătoarea Amy Pascal a declarat în luna august că anunțul ar putea veni până la sfârșitul anului 2026.

„Lucrăm extrem de metodic. După ce am lucrat cu Barbara Broccoli în cadrul studioului, pot spune că Daniel Craig este greu de înlocuit. Noul James Bond trebuie să fie ceva cu adevărat diferit, captivant și incitant”, a declarat Amy Pascal.

La rândul său, Denis Villeneuve a evitat să ofere informații despre distribuție în cadrul galei LACMA Art + Film, unde a glumit chiar pe seama secretului care înconjoară alegerea noului actor.

Regizorul a spus că va dezvălui identitatea următorului James Bond, după care s-a oprit intenționat înainte de a rosti vreun nume, glumind că Amy Pascal ar putea face un atac de cord dacă ar dezvălui secretul.

James Bond 26: ce știm despre următorul film din franciză?

Următorul film James Bond, cunoscut momentan sub numele de „Bond 26”, va fi regizat de Denis Villeneuve, iar scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul celebrului serial „Peaky Blinders”.

Producția va marca o nouă etapă în istoria francizei, fiind primul film James Bond realizat după ce Amazon a preluat controlul creativ de la Barbara Broccoli și Michael G. Wilson, producătorii care au coordonat timp de decenii universul 007.

Filmările pentru noua producție sunt așteptate să înceapă în 2027, în timp ce lansarea în cinematografe este programată cel mai devreme pentru 2028.

Până atunci, întrebarea rămâne aceeași: cine va fi următorul James Bond – Nicholas Hoult, Robert Pattinson, Callum Turner, Jack Lowden sau Josh O’Connor?