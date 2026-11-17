Anunțul că actorul Robert Pattinson va interpreta următorul agent 007 a atras reacții din întreaga lume, inclusiv din partea Casei Regale britanice. La scurt timp după confirmarea distribuirii sale în rolul celebrului spion, rețelele sociale ale regelui Charles al III-lea au publicat un mesaj special dedicat actorului.

Ce mesaj a transmis Regele Charles Foto: getty images

Casa Regală a Marii Britanii are o legătură aparte cu franciza de filme

Potrivit publicației People, mesajul transmis de Palatul Buckingham a făcut trimitere directă la universul James Bond și la celebra sintagmă asociată personajului.

„Bun venit în Serviciul Secret al Majestății Sale, domnule Bond”, a fost mesajul publicat de familia regală alături de imaginea lui Robert Pattinson în noua sa ipostază

Relația dintre familia regală britanică și seria James Bond datează de peste șase decenii. De-a lungul timpului, numeroși membri ai familiei regale au participat la premierele filmelor, au vizitat platourile de filmare și s-au întâlnit cu actorii care au interpretat celebrul personaj.

Regina Elisabeta a II-a a participat încă din 1967 la premiera londoneză a filmului „You Only Live Twice”, unde l-a întâlnit pe Sean Connery, primul actor care l-a interpretat pe James Bond pe marele ecran. Ulterior, monarhul i-a cunoscut și pe Pierce Brosnan și Daniel Craig, alți interpreți emblematici ai agentului 007.

Regina Elisabeta și Sean Connery Foto: getty images

Momentul memorabil cu Regina Elisabeta și Daniel Craig

Una dintre cele mai cunoscute colaborări dintre Casa Regală și franciza Bond a avut loc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Atunci, Regina Elisabeta a II-a a apărut într-un moment filmat alături de Daniel Craig, care îl interpreta pe James Bond.

Potrivit celor relatate ulterior de colaboratorii apropiați ai reginei, monarhul a acceptat imediat invitația de a participa la scenetă și chiar a insistat să rostească celebra replică adresată agentului secret.

Robert Pattinson este noul James Bond

Amazon MGM Studios a făcut anunțul prin intermediul unui videoclip publicat pe paginile oficiale ale francizei. În imagini, Pattinson apare într-un smoking, ținând un pistol în mână, iar la final este afișat mesajul „James Bond will return” („James Bond se va întoarce” n.r).

Ulterior, într-o altă postare, contul 007 a publicat o imagine cu actorul și mesajul: „Robert Pattinson este James Bond”.

Cunoscut pentru aparițiile din „Twilight” și „The Batman”, actorul a vorbit despre oportunitatea de a interpreta unul dintre cele mai cunoscute personaje din cinematografie. Acesta și-a exprimat entuziasmul și le-a mulțumit celor care i-ar fi oferit șansa de a deveni noul agent 007.

După anunț, actorul a transmis și el un mesaj despre ce înseamnă obținerea acestui emblematic rol.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din cinematografie, iar faptul că mi-a fost încredințat rolul agentului 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a declarat actorul, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

Pattinson a vorbit și despre colaborarea cu regizorul Denis Villeneuve și echipa Amazon MGM Studios, mărturisind că acest proiect reprezintă împlinirea unui vis.

„Să spun că acest rol este un vis devenit realitate ar fi prea puțin. Sunt extrem de entuziasmat de această colaborare și de ceea ce urmează să realizăm împreună cu această echipă extraordinară”, a adăugat actorul.