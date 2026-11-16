 Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși
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Regretul neașteptat care îl urmărește pe Regele Charles și astăzi. Fanii au rămas surprinși

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Deși a crescut în una dintre cele mai cunoscute familii regale din lume, copilăria Regelui Charles nu a fost lipsită de mici dezamăgiri. Monarhul britanic, care și-a sărbătorit recent cea de-a 78-a aniversare, a mărturisit de-a lungul anilor că există un lucru pe care și l-a dorit enorm în copilărie, însă nu a reușit niciodată să îl facă.

Regretul din copilăria regelui Charles
Regretul din copilăria regelui Charles Foto: getty images

Visul din copilărie care nu s-a împlinit niciodată

Potrivit unui apropiat al regelui, citat de Hello!, Charles și sora sa, Prințesa Anne, își doreau cu ardoare să petreacă o vacanță într-unul dintre celebrele complexe turistice Butlin's, o destinație extrem de populară în rândul familiilor britanice. Cu toate acestea, cererea lor a fost refuzată în repetate rânduri de Regina Elisabeta a II-a și de Prințul Philip.

„Nu a fost niciodată la Butlin's și nici Prințesa Anne. Cei doi îi rugau frecvent pe Regina Elisabeta și pe Prințul Philip să îi lase să meargă acolo în vacanță, însă răspunsul era mereu același. Regina le spunea că nu crede că vor putea face acest lucru”, a relatat apropiatul regelui.

Charles își amintește cu umor cât de dezamăgit era de fiecare dată când cererea îi era respinsă și spune că și-ar fi dorit foarte mult să trăiască o experiență asemănătoare cu cea a copiilor de vârsta lui. În locul stațiunilor populare de la mare, viitorul rege și sora sa își petreceau vacanțele la reședințele familiei regale, precum Sandringham sau Balmoral.

Ironia sorții a făcut ca, în 1963, Regina Elisabeta și Prințul Philip să viziteze chiar unul dintre complexele Butlin's din Țara Galilor. Cei doi au fost întâmpinați de fondatorul lanțului, Sir Billy Butlin, și au făcut un tur al locației, însă fără copiii lor.

Invitație specială pentru monarh

La mai bine de șase decenii de atunci, reprezentanții Butlin's au aflat despre poveste și i-au transmis regelui o invitație oficială.

Compania, care sărbătorește 90 de ani de existență, a anunțat că ar fi încântată să îl primească pe Charles și familia sa într-unul dintre resorturile pe care le administrează în prezent.

Aniversarea monarhului a fost marcată și de o apariție specială în emisiunea radio realizată de Elton John. Cu această ocazie, Charles a vorbit despre rolul important pe care muzica l-a avut în activitatea fundației sale, King's Trust, care aniversează 50 de ani de existență.

Regele a selectat 14 piese pentru emisiune, printre care melodii interpretate de Elvis Presley, Phil Collins, Bob Dylan, Tina Turner, Rod Stewart, Lenny Kravitz și Muse.

În timpul discuției, Charles a făcut și o mărturisire emoționantă, afirmând că „nu există nimic mai important decât iubirea”. Monarhul și-a amintit cu emoție de momentul în care Sir Paul McCartney a interpretat celebra piesă „All You Need Is Love” la concertul organizat cu ocazia Jubileului de Aur al Reginei Elisabeta a II-a, în 2002, descriind prestația drept una „de neuitat”.

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