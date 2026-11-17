Brad Pitt și iubita sa, Ines de Ramon, au pășit împreună pe covorul roșu, ținându-se de mână și afișând zâmbete largi, într-o apariție care a demonstrat că formează unul dintre cele mai admirate cupluri de la Hollywood.

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La 62 de ani, Brad Pitt a impresionat cu eleganța sa vestimentară, însă nu ținuta a fost remarcată din prima la premiera mondială a celui mai nou film al lui, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, ci zâmbetul pe care i-l transmite partenerei sale.

La rândul ei, Ines de Ramon – care n-are mai mult de 33 de ani! – a atras toate privirile în rochia cu decolteu adânc și decupaje laterale care îi puneau în evidență silueta. Cu un zâmbet fermecător și o atitudine dezinhibată, tânăra creatoare de bijuterii a stat mereu aproape de celebrul său partener. Iar privirile insinuante și gesturile tandre dintre cei doi amorezi nu au trecut neobservate.

Brad Pitt și Ines de Ramon sunt împreună din 2022, însă au preferat să își țină relația departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au făcut un pas important în privința expunerii publice în iulie, când și-au oficializat relația pe rețelele sociale, printr-o apariție comună legată de nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce.

Potrivit celor de la „Page Six”, apropiații lui Brad o consideră deja pe Ines membră a familiei și o îndrăgesc foarte mult. Cu toate acestea, actorul n-ar avea în plan să ajungă din nou în fața altarului, nici măcar alături de ea. Brad Pitt nu ar intenționa să se căsătorească din nou, după divorțul tumultuos de Angelina Jolie, mama celor șase copii ai lui.

Viața sentimentală a lui Brad Pitt a fost, de-a lungul anilor, intens mediatizată. Actorul a fost căsătorit cu Jennifer Aniston între 2000 și 2005 și, ulterior, a format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood cu Angelina Jolie. Cei doi s-au despărțit în 2016, iar divorțul a fost finalizat abia în decembrie 2024, după ani întregi de dispute și lupte juridice.