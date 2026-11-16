Mai țineți minte prostituata cu care a fost prins actorul Hugh Grant, în anii ’90? Situația disperată în care se află acum

Unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de la Hollywood, care a ținut prima pagină a ziarelor în 1995, revine în atenție după mai bine de trei decenii. Ce s-a mai întâmplat acum?

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Divine Brown, femeia alături de care actorul Hugh Grant a fost arestat în urmă cu 31 de ani, se confruntă acum cu probleme serioase cu legea și este căutată de autorități după ce a lipsit de la o audiere în instanță.

Femeia, al cărei nume real este Estella Marie Thompson, a fost arestată în luna ianuarie și pusă sub acuzare pentru distrugere de bunuri. Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi spart intenționat parbrizul mașinii proprietarului locuinței în care stătea, provocând pagube estimate la peste 500 de dolari.

Brown trebuia să se prezinte personal în fața unui judecător din DeKalb Superior Court, în luna octombrie, pentru o audiere în cadrul procesului. Numai că femeia nu a mai ajuns la tribunal. În urma absenței sale, judecătoarea Desiree S. Peagler a emis un mandat de arestare pe numele ei.

Publicația „Daily Mail” a relatat că Divine Brown a devenit astfel o „fugară”, însă lucrurile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât femeia susține că nu știa nimic despre mandatul emis pe numele său. Contactată de un reporter, aceasta a părut luată prin surprindere și a declarat: „Glumiți? Vai, nu! Va trebui să îi sun imediat”.

Scandalul care i-a schimbat viața lui Hugh Grant

Numele lui Divine Brown a devenit cunoscut în întreaga lume în iunie 1995, când Hugh Grant a fost arestat în Los Angeles, după ce a fost surprins alături de aceasta într-o mașină, pe Sunset Strip. Actorul britanic i-a plătit 60 de dolari pentru favoruri sexuale, iar incidentul s-a transformat rapid într-un scandal internațional.

Foto: Profimedia

Fotografiile de la arestare ale celor doi au făcut înconjurul lumii, iar Hugh Grant a devenit subiectul ironiilor și al titlurilor denigratoare din presa internațională. La vremea respectivă, actorul se afla într-o relație cu Elizabeth Hurley, care a fost pusă într-o situație extrem de delicată de întreaga poveste.

În loc să dispară din atenția publicului, Divine Brown a devenit peste noapte o celebritate. Povestea ei a fost intens mediatizată, iar numele său a rămas asociat pentru totdeauna cu unul dintre cele mai cunoscute scandaluri mondene ale anilor '90.

Acum, la 31 de ani de la episodul care a făcut-o celebră, Divine Brown revine în atenția presei, însă de această dată din cauza problemelor judiciare. Rămâne de văzut dacă femeia se va prezenta în fața autorităților și cum se va încheia noul episod complicat din viața ei.